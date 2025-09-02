নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ যশোভূমিত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘‘ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৫’’ উদ্বোধন কৰে । ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৪ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই তিনিদিনীয়া সন্মিলনত ভাৰতত এক শক্তিশালী, নমনীয় আৰু বহনক্ষম অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি ৩৩খন দেশৰ ৩৫০ টাতকৈও অধিক কোম্পানীয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ছেমিকন ইণ্ডিয়াৰ উদ্দেশ্য ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বৃদ্ধি কৰা ।
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, কিছুদিন পূৰ্বে ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৫ত কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাৰিটা অনুমোদিত প্ৰকল্পৰ বিক্ৰম ৩২ বিট প্ৰচেছৰ আৰু টেষ্ট চিপ উপহাৰ দিছিল । এই চিপটো ISRO Semi-Conductor Lab-এ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw presents Vikram 32-bit processor and test chips of the 4 approved projects to PM Narendra Modi.— ANI (@ANI) September 2, 2025
Vikram 32-bit processor is the first fully “Make-in-India” 32-bit… pic.twitter.com/8FCkbe0sve
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘মাত্ৰ কেইবছৰ মানৰ আগতে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক নতুন আৰম্ভণি কৰিবলৈ লগ হৈছিলো, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি ভাৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলো । ৩.৫ বছৰতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে বিশ্বই আত্মবিশ্বাসেৰে ভাৰতৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছে । আজি পাঁচটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইউনিটৰ নিৰ্মাণ দ্ৰুত গতিত চলি আছে । আমি এইমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰথম 'মেড-ইন-ইণ্ডিয়া' চিপ উপহাৰ দিছো ।’’
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw says, " just a few years ago, we met for the first time to make a new beginning driven by our prime minister's farsighted vision, we launched the india semiconductor… pic.twitter.com/P3o09tM2WJ— ANI (@ANI) September 2, 2025
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি অভূতপূৰ্ব সময়ত বাস কৰি আছো, বিশ্ব নীতিৰ অস্থিৰতাই বিশাল অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই অশান্ত সময়ত ভাৰতে স্থিতিশীলতা আৰু বিকাৰ স্তম্ভ হিচাপে থিয় দিছে । এই অনিশ্চিত সময়ত আপোনালোকে ভাৰতলৈ আহিব লাগে কাৰণ আমাৰ নীতি স্থিৰ ।’’
একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও এই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰে ৷ তেওঁ তাত লিখিছে, ‘‘২ ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে পুৱা ১০ বজাত ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৫ উদ্বোধন কৰা হ’ব । যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ । এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ শেহতীয়া অগ্ৰগতি উল্লেখযোগ্য । এই সন্মিলনত ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাপোৰ, উন্নত পেকেজিং, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, গৱেষণা আৰু বিনিয়োগৰ দৰে মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।’’
At 10 AM tomorrow, 2nd September, will inaugurate Semicon India - 2025, an important platform that brings together leading stakeholders from the world of semiconductors. This is a sector in which India’s recent strides have been remarkable. The Conference will focus on key themes…— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি কাইলৈ ৩ ছেপ্টেম্বৰ বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, য’ত বহু কোম্পানীৰ CEO সকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
ইয়াত ছেমিকন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰগতি, ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফেব আৰু উন্নত পেকেজিং প্ৰকল্প, আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰস্তুতি, স্মাৰ্ট উৎপাদন, অনুসন্ধান আৰু বিকাশ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ উদ্ভাৱন, বিনিয়োগৰ সুযোগ, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নীতি ৰূপায়ণ আদিৰ ওপৰত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ সংস্থা ।
তিনিদিনীয়া এই অনুষ্ঠানত উদ্যোগৰ নেতা, উদ্ভাৱক, শিক্ষাবিদ, চৰকাৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰি সমগ্ৰ যোগান শৃংখলত সহযোগিতা আৰু প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি সাধন কৰা হ’ব । মাত্ৰ চাৰি বছৰৰ ভিতৰতে ২০২১ চনত ভাৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ অভিযান (আই এছ এম) আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতে নিজৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যাত্ৰাক সপোনৰ পৰা বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ চৰকাৰে ৭৬ হাজাৰ কোটি টকাৰ উৎপাদন ভিত্তিক প্ৰৰোচনা (পিএলআই) আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, ইয়াৰে প্ৰায় ৬৫ হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে ।
বিশ্বৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ভাৰতৰ পুনৰ সংজ্ঞায়িত ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে SEMICON India 2025 । ইয়াত প্ৰায় ৩৫০ জন প্ৰদৰ্শক, ১৫,০০০ৰো অধিক প্ৰত্যাশিত দৰ্শনাৰ্থী, ৬ খন দেশৰ গোলমেজ, ৪ টা দেশৰ পেভিলিয়ন আৰু ৯ খন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, যিয়ে ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ উদ্যোগৰ বাবে দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ মঞ্চ প্ৰদান কৰিব । এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উন্নতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব, য’ত উচ্চ মাত্ৰা ফেব, উন্নত পেকেজিং, কম্পাউণ্ড ছেমিকণ্ডাক্টৰ, অ’এছএটি আৰু গৱেষণা আৰু ষ্টাৰ্ট-আপৰ বাবে চৰকাৰী সহায়কে ধৰি ১০টা অনুমোদিত কৌশলগত প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
‘‘পৰৱৰ্তী ছেমিকণ্ডাক্টৰ শক্তিগৃহ নিৰ্মাণ’’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত এই অনুষ্ঠানটোৱে ফেব, উন্নত পেকেজিং, স্মাৰ্ট মেনুফেকচাৰিং, এআই, যোগান শৃংখল ব্যৱস্থাপনা, বহনক্ষমতা, কৰ্মশক্তিৰ বিকাশ, ডিজাইন আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ দৰে মূল ক্ষেত্ৰসমূহৰ উদ্ভাৱন আৰু ধাৰাসমূহৰ ওপৰত মূল্যৱান অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব ।
এতিয়ালৈকে তিনিটা SEMICON India ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ সেয়া হ’ল -
- প্ৰথমটো ২০২২ চনত (বেংগালুৰু),
- দ্বিতীয়টো ২০২৩ চনত (গান্ধীনগৰ) আৰু
- তৃতীয়টো ২০২৪ চনত (গ্ৰেটাৰ নয়ডা)