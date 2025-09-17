ETV Bharat / bharat

প্ৰতিটো জন্মদিনেই বিশেষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, ২০১৪ ৰ পৰা ২০২৫ লৈকে এক অৱলোকন

কিছু নতুন ধৰণেৰে প্ৰতিটো জন্মদিন উদযাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । সমগ্ৰ দেশতে আয়োজন কৰা হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ।

২০২২ চনত কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মোদী (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 4:05 PM IST

নতুন দিল্লী: আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদযাপন কৰিছে ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন । এই উপলক্ষে বিভিন্নজনে শুভেচ্ছাৰে ওপচাই তুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পেও তেওঁলৈ ফোনযোগে কৰা বাৰ্তালাপত কয়,"আপুনি ভাল কাম কৰি আছে ।" প্ৰত্যুত্তৰত মোদীয়েও তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও তেওঁক শুভেচ্ছা দি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে এটা প'ষ্ট । প'ষ্টটোত তেওঁ লিখে,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা । নিজৰ অসাধাৰণ নেতৃত্বৰ মাধ্যমৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ চানেকী দাঙি ধৰি, আপুনি দেশৰ মহান লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । আজি, বিশ্বই আপোনাৰ মাৰ্গদৰ্শনত নিজৰ বিশ্বাস প্ৰকট কৰিছে । মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আপুনি সদায় সুস্বাস্থ্যবান হৈ থাকে তথা আপোনাৰ অদ্বিতীয় নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰই প্ৰগতিৰ শিখৰ লাভ কৰে ।"

এই প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেতিয়াৰে পৰা নেতৃত্ব লাভ কৰিছে, তেতিয়াৰে পৰা তেওঁৰ জন্মদিন বিশেষভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে । আহক ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৪ লৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিনৰ এক অৱলোকন কৰোঁ ।

জন্মদিনত মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ মুহূৰ্তত মোদী (ANI)

২০১৪ চনত মাতৃৰ সৈতে উদযাপন কৰিছিল জন্মদিন:

২০১৪ চনত মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ৬৪ সংখ্যক প্ৰথম জন্মদিন গান্ধীনগৰত মাতৃ হীৰাবেনৰ সৈতে উদযাপন কৰিছিল । তেওঁ সেইদিনটোত নিজৰ গৃহনগৰ গুজৰাটত উপস্থিত হৈ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । একেদৰে মাতৃ হীৰাবেনেও তেওঁক শুভকামনা দিয়ে আৰু উপহাৰস্বৰূপে কেইটামান টকা দিয়ে । যিখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সাহায্য কোষত জমা দিয়ে । উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ মাতৃৰ একেবাৰে কাষতে আছিল । এই উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে স্বচ্চতা অভিযান চলাইছিল ।

মাতৃ হীৰাবেনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ANI)

২০১৫ চনত ব্যতিক্ৰমী ধৰণে উদযাপন কৰিছিল জন্মদিন:

প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়টো জন্মদিন তথা ৬৫ সংখ্যক জন্মদিন ২০১৫ চনত কিছু ব্যতিক্ৰম ধৰণৰে উদযাপন কৰে । তেওঁ শৌয্যাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই ৩৬৫ কিঃগ্ৰাঃ লাাড়ু বিতৰণ । সমগ্ৰ দেশত তেওঁৰ জন্মদিনৰ আনন্দ উৎসৱ কৰা হয় ।

২০১৬ চনত পুনৰ গুজৰাটত:

২০১৬ ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে পুনৰ গুজৰাটত উপস্থিত হয় । সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ মাতৃ হীৰাবেনৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লয় । তাৰ পিছত তেওঁ এক দিব্যাংগসকলৰ বাবে আয়োজিত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । একেটা দিনতে তেওঁ গুজৰাট চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৪৮১৭ কোটিৰ খোৱাপানী আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰে ।

২০১৭ চনতো আশীৰ্বাদ লৈছিল মাতৃৰ:

চন ২০১৭ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ ৬৭ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে গুজৰাটত উপস্থিত হয় আৰু মাতৃ হীৰাবেনৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ চৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধৰ উদ্বোধন কৰে । উদ্বোধন কৰাৰ পাছত মোদীয়ে 'ষ্টেচ্যু অৱ ইউনিটি' পৰিভ্ৰমণ কৰে । সমগ্ৰ দেশে এই দিনটো 'সেৱা দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন (ANI)

২০১৮ চনত বাৰাণসী ভ্ৰমণ:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০১৮ চনত তেওঁৰ ৬৮ সংখ্যক জন্মদিন নিজৰ সংসদীয় ক্ষেত্ৰ বাৰাণসীত উদযাপন কৰে । এই সময়চোৱাতে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে সময় অতবাহিত কৰে । তাতেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনাও কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰানসীক প্ৰায় ৬০০ কোটিৰ উপহাৰো দিয়ে ।

নিৰ্বাচনী বছৰত গুজৰাটত:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০১৯ চনত ৬৯ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ গুজৰাটৰ কেৱডিয়াত উপস্থিত হয় । তেওঁ মাতৃ হীৰাবেনৰ সৈতে ভোজন কৰে আৰু পুনৰ দিল্লীলৈ ঘূৰি আহে ।

২০২০ ত ৭০ সংখ্যক জন্মদিন:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২০ চনত তেওঁৰ ৭০ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰে । সেই বৰ্ষটো ক'ভিডৰ সময় আছিল । সেই কাৰণে কোনোধৰণৰ সাৰ্বজনিক কাৰ্যক্ৰম আয়োজন কৰা হোৱা নাছিল । দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আৰ্তজনক ফল-মূল বিতৰণ কৰে ।

২০২১ চনতো ক'ভিডৰ প্ৰভাৱ:

২০২১ চনতো ক'ভিডৰ প্ৰভাৱ আছিল । তেওঁ নিজৰ ৭১ সংখ্যক জন্মদিন ভাৰ্চুৱেলী উদযাপন কৰে । বহুসংখ্যক লোকে তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ 'সেৱা আৰু সমৰ্পন অভিযান'ৰ আৰম্ভ কৰে । তেওঁ ক'ভিডকালৰ সময়ত চিকিৎসক আৰু বৈজ্ঞানিকসকলক তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

২০২২ চনত কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জন্মদিন:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২২ চনত নিজৰ ৭২ সংখ্যক জন্মদিন মধ্য প্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদযাপন কৰে । তেওঁ নামিবিয়াৰ পৰা অনা ৮ টা চিতা বাঘক কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰে । তেওঁ কয় যে যদি কোনো কাৰ্যক্ৰম নাথাকিলেহেতেন তেন্তে মই মোৰ মাৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ আশীৰ্বাদ ল'লোহেতেন ।

২০২৩ ত ৭৩ সংখ্যক জন্মদিন:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০২৩ চনত উদযাপন কৰে ৭৩ সংখ্যক জন্মদিন । এই দিনটোত তেওঁ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰে । এই দিনটোতে তেওঁ বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰে, যি কাৰিকৰ তথা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আছিল ।

যোৱাটো বৰ্ষত তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ ১০০ দিন পূৰণ হৈছিল:

যোৱাটো বৰ্ষ অৰ্থাৎ ২০২৪ চনত মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ ১০০ দিন সম্পূৰ্ণ হৈছিল । সেই দিনটোতে তেওঁ ৭৪ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰে । সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ এক অনন্য উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ওড়িশাৰ ৰাজধানী ভূৱনেশ্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসৰ উদ্বোধন কৰে ।

এইটো বৰ্ষত মধ্য প্ৰদেশত মোদীৰ জন্মদিন:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে বুধবাৰে মধ্য প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰে । ইয়াত তেওঁ মহিলা আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত আধাৰিত অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰি আছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফোনত জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ; মোদীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ

নতুন দিল্লীত আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক আলোচনা

