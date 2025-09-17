প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে
জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোদীক অসাধাৰণ, জীৱন্ত প্ৰেৰণা আৰু ভাৰত মাতাৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ আখ্য়া ।
Published : September 17, 2025 at 3:28 PM IST
নতুন দিল্লী: ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিনত প্ৰথমেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ভাৰত-আমেৰিকাৰ মাজত চলি থকা শেহতীয়া তিক্ত সম্পৰ্কৰ মাজতেই সকলোকে আচৰিত কৰি মঙলবাৰে মাজনিশাই তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ।
বন্ধুৱে কৰাৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘নৰেন্দ্ৰ’ বুলি সম্বোধন কৰি ট্ৰাম্পে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতহে আন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু ৰাজনীতিবিদে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰি জন্মদিনৰ ওলগ জনায় । ইপিনে, বিজেপিয়ে ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ বদনগৰ নামৰ এখন সৰু চহৰত জন্মগ্ৰহণ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে পষেকজোৰা 'সেৱা পখোৱাড়া' আৰম্ভ কৰিছে ।
भारत के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অদম্য নিষ্ঠা আৰু পৰিৱৰ্তনশীল নেতৃত্বৰ প্ৰশংসা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা বাৰ্তাত লিখিছে, “ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @narendramodi ji লৈ আন্তৰিকতাৰে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো । আপোনাৰ অসাধাৰণ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰে শিখৰত উপনীত হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি আপুনি দেশত মহান লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে ।”
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বই কেৱল জাতিটোৰেই নহয়, বিশ্ব সমাজৰো আস্থা অৰ্জন কৰিছে বুলি মন্তব্য় কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, “আজি বিশ্ব সমাজেও আপোনাৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে । মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আপুনি চিৰদিনৰ বাবে সুস্থ আৰু আনন্দময় হৈ থাকক আৰু আপোনাৰ অনন্য নেতৃত্বৰে জাতিটোক প্ৰগতিৰ নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাওক।”
Heartiest birthday greetings to Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi Ji. Under your visionary leadership, India is making a mark on the global stage and moving steadily towards the goal of a developed nation. Wishing you a long, healthy, and fulfilling life dedicated to the… pic.twitter.com/eLlpDORceI— Vice-President of India (@VPIndia) September 17, 2025
সদ্য নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰ দিশত আগুৱাই নিয়া বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰে । এক্সত এটা পোষ্টত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । আপোনাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতে বিশ্ব মঞ্চত চিনাকি দি উন্নত জাতিৰ লক্ষ্যৰ দিশে অবিৰতভাৱে আগবাঢ়িছে । "
Warmest birthday greetings to our Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We are truly fortunate to have the right leader at the right time, guiding our nation with clarity and determination. His absolute commitment to the people and our nation’s prosperity, reflected in… pic.twitter.com/lR4CgatxQt— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 17, 2025
আনহাতে, এন ডি এৰ শক্তিশালী মিত্ৰদল তেলুগু দেশম পাৰ্টীৰ নেতা তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয়, "আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী জীলৈ জন্মদিনৰ উষ্ণ শুভেচ্ছা । আমি সঁচাকৈয়ে সৌভাগ্যৱান যে সঠিক সময়ত সঠিক নেতা পাইছো, যিয়ে আমাৰ জাতিটোক স্পষ্টতা আৰু দৃঢ়তাৰে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।"
त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। सामाजिक जीवन में पाँच दशक से अधिक समय से देशवासियों के कल्याण हेतु बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर एक देशवासी के लिए ‘राष्ट्र…— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2025
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এক্সত পোষ্ট কৰি লিখিছে,"ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক, কোটি কোটি দেশবাসীৰ বাবে প্ৰেৰণা, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @narendramodi জীলৈ তেওঁৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । অক্লান্তভাৱে বিৰামহীন কৰ্মৰে পাঁচ দশক ধৰি সামাজিক জীৱনৰে দেশ সেৱা আগবঢ়়াই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম' হিচাপে প্ৰেৰণা যোগাইছে ।"
On his birthday wishing PM @narendramodi ji a long healthy life to continue his service to our nation.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) September 17, 2025
His unwavering commitment to put India’s interest above all else is recognised by our people, who bless him. His leadership has provided stability, vision and progress for all…
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে তেওঁ আমাৰ জাতিৰ সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দীৰ্ঘ আৰু সুস্থ জীৱন কামনা কৰিছে । “ভাৰতৰ স্বাৰ্থক সকলোতকৈ আগত ৰখাৰ বাবে তেওঁৰ অটল প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ জনসাধাৰণে স্বীকৃতি দিছে, যিয়ে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ে,” এইদৰে কয় নিৰ্মলা সীতাৰমণে ।
বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে ৫০ বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতিৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। “মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ২৪ বছৰ ধৰি আপুনি চৰকাৰ পৰিচালিত কৰি দেশৰ প্ৰতিটো কোণতে উন্নয়ন সাধিছে । এজন বিনয়ী কৰ্মীৰ পৰা ভাৰতৰ বিখ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে আপোনাৰ সমগ্ৰ জীৱন দৰিদ্ৰ, যুৱক-যুৱতী, কৃষক আৰু মহিলাৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আহিছে ।” বাণিজ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে লিখিছে এক্সত ।
Best wishes to Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji on his birthday.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 17, 2025
May he be blessed with good health and long life.@narendramodi
Wishing Prime Minister Narendra Modi ji a happy birthday and good health.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2025
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খাৰ্গেই এক্সত পোষ্ট কৰি কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা । তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো ।" এক্সত এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো ।"
विकसित भारत के पथप्रदर्शक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की कोटि-कोटि शुभकामनाएँ।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 17, 2025
आपका जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना, अंत्योदय के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के विराट लक्ष्य की जीवंत अभिव्यक्ति है। आपने उन करोड़ों वंचित और उपेक्षित लोगों को आशा,… pic.twitter.com/JyXL8KLzSW
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এক্সত লিখিছে, “আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, সন্মানীয় শ্ৰী @narendramodi জীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। আপোনালোকৰ তত্বাৱধানতে আমি সকলোৱে মিলি বিকাশ ভাৰত ২০৪৭ৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিম ।’
Warm birthday wishes to Hon'ble PM @narendramodi. Wishing you good health and happiness.— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) September 17, 2025
কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ী বিজয়নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত সম্ভাষণ জনাই পোষ্টত কয়,"মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodi লৈ জন্মদিনৰ উষ্ণ শুভেচ্ছা জনাইছো । আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুখৰ কামনা কৰিছো ।"
On the 75th birthday of Adarniya Pradhan Mantri Shri @narendramodi Ji, Assam joins the nation in celebrating Seva Saptah~ a tribute to his vision of Seva Parmo Dharma.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 17, 2025
From mega health camps & plantation drives to blood donation, honouring young talents & supporting TB patients,… pic.twitter.com/IOCHOZkWYs
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোষ্ট কৰি কয়, “বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰত মাতৃৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ধ্বজা বাহী, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী @narendramodi ji লৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো ।” মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হৈছে, অভাৱগ্ৰস্তসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভ কৰিছে আৰু দেশৰ বিশ্বব্যাপী উচ্চতা আকাশলংঘী হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ মোদী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ হৈ মা কামাখ্যা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত আপোনালোকৰ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"