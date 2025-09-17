ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে

জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোদীক অসাধাৰণ, জীৱন্ত প্ৰেৰণা আৰু ভাৰত মাতাৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ আখ্য়া ।

Prime Minister Narendra Modi
৭৫ বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ((File/IANS))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 3:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিনত প্ৰথমেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ভাৰত-আমেৰিকাৰ মাজত চলি থকা শেহতীয়া তিক্ত সম্পৰ্কৰ মাজতেই সকলোকে আচৰিত কৰি মঙলবাৰে মাজনিশাই তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনায় ।

বন্ধুৱে কৰাৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ‘নৰেন্দ্ৰ’ বুলি সম্বোধন কৰি ট্ৰাম্পে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতহে আন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু ৰাজনীতিবিদে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰি জন্মদিনৰ ওলগ জনায় । ইপিনে, বিজেপিয়ে ১৯৫০ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ বদনগৰ নামৰ এখন সৰু চহৰত জন্মগ্ৰহণ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে পষেকজোৰা 'সেৱা পখোৱাড়া' আৰম্ভ কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অদম্য নিষ্ঠা আৰু পৰিৱৰ্তনশীল নেতৃত্বৰ প্ৰশংসা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা বাৰ্তাত লিখিছে, “ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @narendramodi ji লৈ আন্তৰিকতাৰে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো । আপোনাৰ অসাধাৰণ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰে শিখৰত উপনীত হোৱাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি আপুনি দেশত মহান লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে ।”

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বই কেৱল জাতিটোৰেই নহয়, বিশ্ব সমাজৰো আস্থা অৰ্জন কৰিছে বুলি মন্তব্য় কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, “আজি বিশ্ব সমাজেও আপোনাৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে । মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আপুনি চিৰদিনৰ বাবে সুস্থ আৰু আনন্দময় হৈ থাকক আৰু আপোনাৰ অনন্য নেতৃত্বৰে জাতিটোক প্ৰগতিৰ নতুন উচ্চতালৈ লৈ যাওক।”

সদ্য নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰ দিশত আগুৱাই নিয়া বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰে । এক্সত এটা পোষ্টত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । আপোনাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতে বিশ্ব মঞ্চত চিনাকি দি উন্নত জাতিৰ লক্ষ্যৰ দিশে অবিৰতভাৱে আগবাঢ়িছে । "

আনহাতে, এন ডি এৰ শক্তিশালী মিত্ৰদল তেলুগু দেশম পাৰ্টীৰ নেতা তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয়, "আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী জীলৈ জন্মদিনৰ উষ্ণ শুভেচ্ছা । আমি সঁচাকৈয়ে সৌভাগ্যৱান যে সঠিক সময়ত সঠিক নেতা পাইছো, যিয়ে আমাৰ জাতিটোক স্পষ্টতা আৰু দৃঢ়তাৰে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।"

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এক্সত পোষ্ট কৰি লিখিছে,"ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক, কোটি কোটি দেশবাসীৰ বাবে প্ৰেৰণা, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী @narendramodi জীলৈ তেওঁৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । অক্লান্তভাৱে বিৰামহীন কৰ্মৰে পাঁচ দশক ধৰি সামাজিক জীৱনৰে দেশ সেৱা আগবঢ়়াই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম' হিচাপে প্ৰেৰণা যোগাইছে ।"

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে তেওঁ আমাৰ জাতিৰ সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দীৰ্ঘ আৰু সুস্থ জীৱন কামনা কৰিছে । “ভাৰতৰ স্বাৰ্থক সকলোতকৈ আগত ৰখাৰ বাবে তেওঁৰ অটল প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ জনসাধাৰণে স্বীকৃতি দিছে, যিয়ে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ে,” এইদৰে কয় নিৰ্মলা সীতাৰমণে ।

বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে ৫০ বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতিৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। “মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ২৪ বছৰ ধৰি আপুনি চৰকাৰ পৰিচালিত কৰি দেশৰ প্ৰতিটো কোণতে উন্নয়ন সাধিছে । এজন বিনয়ী কৰ্মীৰ পৰা ভাৰতৰ বিখ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে আপোনাৰ সমগ্ৰ জীৱন দৰিদ্ৰ, যুৱক-যুৱতী, কৃষক আৰু মহিলাৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আহিছে ।” বাণিজ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে লিখিছে এক্সত ।

আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খাৰ্গেই এক্সত পোষ্ট কৰি কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা । তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো ।" এক্সত এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো ।"

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এক্সত লিখিছে, “আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, সন্মানীয় শ্ৰী @narendramodi জীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। আপোনালোকৰ তত্বাৱধানতে আমি সকলোৱে মিলি বিকাশ ভাৰত ২০৪৭ৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিম ।’

কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ী বিজয়নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত সম্ভাষণ জনাই পোষ্টত কয়,"মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodi লৈ জন্মদিনৰ উষ্ণ শুভেচ্ছা জনাইছো । আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুখৰ কামনা কৰিছো ।"

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোষ্ট কৰি কয়, “বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰত মাতৃৰ প্ৰকৃত পুত্ৰ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ধ্বজা বাহী, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী @narendramodi ji লৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো ।” মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হৈছে, অভাৱগ্ৰস্তসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভ কৰিছে আৰু দেশৰ বিশ্বব্যাপী উচ্চতা আকাশলংঘী হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ মোদী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ হৈ মা কামাখ্যা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত আপোনালোকৰ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক:তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰি আছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফোনত জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ; মোদীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ

পুনৰ উত্তৰ-পূবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: স্থাপন কৰিব কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODIPM TURNS 75NARENDRA MODIইটিভি ভাৰত অসমPM MODI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.