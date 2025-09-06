আমেৰিকাত হ'বলগীয়া ইউ এন জি এ অধিৱেশনত ভাগ নলয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইউ এন জি এৰ বৈঠক । সাধাৰণ বিতৰ্কত উপস্থিত নাথাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
Published : September 6, 2025 at 12:46 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰসংঘই জাৰি কৰা বক্তাৰ সংশোধিত অস্থায়ী তালিকা অনুসৰি চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ নিদিয়ে । অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮০ সংখ্যক অধিৱেশন । ২৩-২৯ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব এই শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ বিতৰ্ক, পৰম্পৰাগত অধিৱেশনৰ প্ৰথম বক্তা হিচাপে থাকিব ব্ৰাজিল আৰু তাৰ পিছত আমেৰিকা ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত আইকনিক ইউ এন জি এ প'ডিয়ামৰ পৰা বিশ্বৰ নেতাসকলক সম্বোধন কৰিব । যি হোৱাইট হাউছত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশনত তেওঁৰ প্ৰথম ভাষণ হ'ব ।
শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পোৱা সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮০ সংখ্যক অধিৱেশনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ বিতৰ্কৰ বাবে বক্তাৰ সংশোধিত অস্থায়ী তালিকা অনুসৰি ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে । অহা ২৭ ছেপ্টেম্বৰত অধিৱেশনত ভাষণ দিব বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ।
জুলাই মাহত জাৰি কৰা পূৰ্বৰ অস্থায়ী বক্তাৰ তালিকা অনুসৰি মোদীয়ে ২৬ ছেপ্টেম্বৰত সাধাৰণ বিতৰ্কত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিল । ইজৰাইল, চীন, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলে ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ইউ এন জি এৰ সাধাৰণ বিতৰ্কত ভাষণ দিয়াৰ কথা আছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৱাশ্বিংটনৰ হোৱাইট হাউছত ট্ৰাম্পৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে মোদীয়ে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
অৱশ্যে সাধাৰণ বিতৰ্কৰ বাবে ইউ এন জি এৰ বক্তাৰ তালিকাখন অস্থায়ী আৰু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সময়সূচী আৰু বক্তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা সদায় থাকে । সেই অনুসৰি তালিকাখন আপডেট কৰি থকা যায় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বছৰৰ সৰ্বাধিক ব্যস্ত কূটনৈতিক ছিজন বুলি গণ্য কৰা এই শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অধিৱেশন বছৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হয় । ইজৰাইল-হামাছৰ যুদ্ধ অব্যাহত থকাৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ মাজতে এইবাৰৰ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । ৮০ সংখ্যক অধিৱেশনৰ বিষয়বস্তু হৈছে "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights" ।
২২ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৮০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে স্মৃতিচাৰণ সভাৰে এই অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব । মহিলা সম্পৰ্কীয় চতুৰ্থ বিশ্ব সন্মিলনৰ ৩০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে "লিংগ সমতা আৰু নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে বেইজিং ঘোষণা আৰু কাৰ্যকৰী মঞ্চৰ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সম্পদ আৰু কাৰ্যকৰীকৰণ ত্বৰান্বিত কৰা" শীৰ্ষক বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি এক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠক আহ্বান কৰিব ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘই কয় যে এই বৈঠকত ১৯৯৫ চনত বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনৰ পিছৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰা হ'ব আৰু বিশ্বজুৰি লিংগ সমতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কৃতিত্ব, উত্তম পদ্ধতি, ব্যৱধান আৰু চলি থকা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত জলবায়ু শীৰ্ষ সন্মিলন সম্বোধন কৰিব যাতে বিশ্বৰ নেতাসকলে তেওঁলোকৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় জলবায়ু কাৰ্য পৰিকল্পনা দাখিল কৰাৰ লগতে নতুন স্বচ্ছ শক্তি যুগৰ সুবিধাসমূহ আকৰ্ষণ কৰাৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে ।
