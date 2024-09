ETV Bharat / bharat

ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ মাজতে আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - PM Modi to visit us

নিউজ ডেস্ক, 17 ছেপ্টেম্বৰ: অহা ২১ ৰ পৰা ২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিব । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২১ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে আয়োজন কৰা ডেলাৱেৰৰ উইলমিংটনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চতুৰ্থ কোৱাড লিডাৰ্ছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

চলিত বৰ্ষত কোৱাড সন্মিলন আয়োজন কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ পক্ষৰ অনুৰোধৰ পিছতে ভাৰতে ২০২৫ চনত পৰৱৰ্তী কোৱাড সন্মিলন আয়োজন কৰিবলৈ সন্মত হৈছে বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।

কোৱাড সন্মিলনত নেতাসকলে যোৱা এবছৰত কোৱাডে লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ দেশসমূহক তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য আৰু আকাংক্ষা পূৰণত সহায় কৰিবলৈ আগন্তুক বছৰৰ বাবে কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।

২৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ‘Summit of the Future’ ত ভাষণ দিব । শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘‘এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে বহুপাক্ষিক সমাধান’’ (‘Multilateral Solutions for a Better Tomorrow’) ।

এই সন্মিলনত বৃহৎ সংখ্যক বিশ্বৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।