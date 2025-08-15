নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীস্থিত ঐতিহাসিক লালকিল্লাত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি সকলোৰে চিনাকি কীৰ্তিচিহ্নটোৰ প্ৰাচীৰৰ পৰাই দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দুখন এম-১৭ হেলিকপ্টাৰে সভাস্থলীত পুষ্পবৃষ্টি কৰে ৷ তাৰে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু আনখনত আছিল অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পতাকা ।
এই পুষ্পবৃষ্টিৰ পিছতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘নতুন ভাৰত’ ৷
Addressing the nation on Independence Day. https://t.co/rsFUG7q6eP— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণৰ মাজতে পাকিস্তানক কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতে আৰু পাৰমাণৱিক ভাবুকি সহ্য নকৰে ।
ক্ৰমাগত ১২ বাৰৰ বাবে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত দিয়া ভাষণত ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য নাৰাখে আৰু ভৱিষ্যতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত কোনো সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য সংঘটিত হ’লে ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত এনেদৰে কয়, ‘‘ভাৰতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি আৰু পাৰমাণৱিক ভাবুকিক সহ্য নকৰো । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে যি কৰিছে, সেয়া পূৰ্বৰ বহু বছৰত দেখা পোৱা নগ’ল । সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক নতুন স্বাভাৱিকতা স্থাপন কৰিছো । আমাৰ সাহসী সৈনিকসকলক মই প্ৰণাম জনাইছো, যিসকলে সন্ত্ৰাসবাদৰ সমৰ্থনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ বাহিৰত শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ৷’’
২২ এপ্ৰিলৰ পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰম্ভ কৰা ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ ৰ সফলতাক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ সামৰিক বাহিনীয়ে পাকিস্তানক ভয়াৱহ আঘাত হানিছে, যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ দেশখনে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল আৰু সীমা অতিক্ৰম বন্ধ কৰাৰ প্ৰসংগত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা দৃঢ় স্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘তেজ আৰু পানী একেলগে বৈ নাযায় ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সিন্ধু জল চুক্তিক সমালোচনা কৰি ইয়াক ‘অন্যায় আৰু অনুচিত’ বুলি অভিহিত কৰি পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰি থাকিলে এই চুক্তিৰ অধীনত নিজৰ বাধ্যবাধকতা পুনৰ বিবেচনা কৰিব পাৰে বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ভাৰত (বিকশিত ভাৰত)গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীক উল্লেখ কৰি পুনৰ দৃঢ়তাৰে ‘নতুন ভাৰত’ গঢ়াৰ কথাও ভাষণত কয় । স্বাধীনতা দিৱসক “১৪০ কোটি সংকল্পৰ উৎসৱ” বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক এক শক্তিশালী, আত্মনিৰ্ভৰশীল জাতিৰ বাবে একেলগে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ভাৰতে স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া বাৰ্তা অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যেতিয়া তেওঁ কৈছিল, ‘‘দেশৰ নিৰাপত্তা, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু মৰ্যদাৰ লগত কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক: ঘোষণা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদক