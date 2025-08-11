ETV Bharat / bharat

ট্ৰাম্পৰ শুল্ক ভাবুকি আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ মাজতে জেলেনস্কিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৰিলে ফোন, তাৰ পিচত কি হ’ল ? - VOLODYMYR ZELENSKY

ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

PM Modi Speaks To Ukraine President Zelenskyy, Asserts Need for Early Resolution of Conflict
মোদী আৰু জেলেনস্কি (AFP)
নতুন দিল্লী : ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে, যি সময়ত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে আমেৰিকাই আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কৰ সন্মুখীন হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জেলেনস্কিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বাবে ভাৰতৰ অটল আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ স্থিতি আৰু শীঘ্ৰে শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ লক্ষ্যৰে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত সম্ভৱপৰ সকলো সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । ভাৰত-ইউক্ৰেইন দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি নেতাসকলে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয় যে সংঘাতৰ আগতীয়া আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক স্থিতি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ।

"ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো আৰু শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহৰ ওপৰত তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী শুনিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । সংঘাতৰ আগতীয়া আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে ভাৰতৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ স্থিতি মই প্ৰকাশ কৰিলো ।" মোদীয়ে কয় ।

তেওঁ কয় যে ভাৰত এই ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ সকলো অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।

নিজৰ ফালৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে তেওঁ মোদীৰ সৈতে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত “বিতংভাৱে” আলোচনা কৰিছে, য’ত “দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু সামগ্ৰিক কূটনৈতিক পৰিস্থিতি” দুয়োটাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ''প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱা উষ্ম বাক্যৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।'' তেওঁ কয় ।

জেলেনস্কিয়ে এইটোও উল্লেখ কৰে যে “ৰাছিয়াৰ শক্তিৰ ৰপ্তানি সীমিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়”, বিশেষকৈ তেল । তেওঁ কয়, ''ভাৰতে আমাৰ শান্তি প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইউক্ৰেইন সম্পৰ্কীয় সকলো কথা ইউক্ৰেইনৰ অংশগ্ৰহণেৰে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব বুলি স্থিতি ভাগ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । অন্য ফৰ্মেটে ফলাফল প্ৰদান নকৰে ।''

তেওঁ আৰু কয়, ''ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়েও আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলো । মই লক্ষ্য কৰিলো যে এই যুদ্ধ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ শক্তি বিশেষকৈ তেলৰ ৰপ্তানি সীমিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । ৰাছিয়াৰ ওপৰত স্পষ্ট লিভাৰেজ থকা প্ৰতিজন নেতাই মস্কোলৈ সংশ্লিষ্ট সংকেত প্ৰেৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।''

