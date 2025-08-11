নতুন দিল্লী : ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ’ল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে, যি সময়ত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে আমেৰিকাই আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কৰ সন্মুখীন হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জেলেনস্কিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বাবে ভাৰতৰ অটল আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ স্থিতি আৰু শীঘ্ৰে শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ লক্ষ্যৰে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত সম্ভৱপৰ সকলো সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । ভাৰত-ইউক্ৰেইন দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি নেতাসকলে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ।
Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well…— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত মোদীয়ে কয় যে সংঘাতৰ আগতীয়া আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক স্থিতি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ।
"ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো আৰু শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহৰ ওপৰত তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী শুনিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । সংঘাতৰ আগতীয়া আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে ভাৰতৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ স্থিতি মই প্ৰকাশ কৰিলো ।" মোদীয়ে কয় ।
তেওঁ কয় যে ভাৰত এই ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ সকলো অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।
নিজৰ ফালৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে তেওঁ মোদীৰ সৈতে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত “বিতংভাৱে” আলোচনা কৰিছে, য’ত “দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু সামগ্ৰিক কূটনৈতিক পৰিস্থিতি” দুয়োটাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ''প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱা উষ্ম বাক্যৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।'' তেওঁ কয় ।
I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
I… pic.twitter.com/Lx9b3sMAbb
জেলেনস্কিয়ে এইটোও উল্লেখ কৰে যে “ৰাছিয়াৰ শক্তিৰ ৰপ্তানি সীমিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয়”, বিশেষকৈ তেল । তেওঁ কয়, ''ভাৰতে আমাৰ শান্তি প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইউক্ৰেইন সম্পৰ্কীয় সকলো কথা ইউক্ৰেইনৰ অংশগ্ৰহণেৰে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব বুলি স্থিতি ভাগ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । অন্য ফৰ্মেটে ফলাফল প্ৰদান নকৰে ।''
তেওঁ আৰু কয়, ''ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়েও আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলো । মই লক্ষ্য কৰিলো যে এই যুদ্ধ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ শক্তি বিশেষকৈ তেলৰ ৰপ্তানি সীমিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । ৰাছিয়াৰ ওপৰত স্পষ্ট লিভাৰেজ থকা প্ৰতিজন নেতাই মস্কোলৈ সংশ্লিষ্ট সংকেত প্ৰেৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।''