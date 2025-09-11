ভাৰত-মৰিচাছ কেৱল বন্ধু নহয়, এটা পৰিয়াল: দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মোদীৰ ঘোষণা

ভাৰত-মৰিচাছ কেৱল বন্ধু নহয়, এটা পৰিয়াল: দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মোদীৰ ঘোষণা
৯ ছেপ্টেম্বৰত বাৰাণসীত উপস্থিত হয় মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নবীনচন্দ্ৰ ৰামগুলাম । গাৰ্ড অৱ অনাৰেৰে উষ্ম আদৰণি মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ।
Published : September 11, 2025 at 5:34 PM IST
বাৰাণসী: "ভাৰত-মৰিচাছ কেৱল বন্ধু নহয়, এটা পৰিয়াল আৰু নতুন দিল্লীয়ে সদায় ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ সমাপ্তি আৰু মৰিচাছৰ সেৱাক সমৰ্থন কৰি আহিছে ।"-বৃহস্পতিবাৰে বাৰাণসীত মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নবীনচন্দ্ৰ ৰামগুলামৰ সৈতে হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আৰু এজনে আনজনক অভিবাদন জনোৱাৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যিয়ে ভাৰত-মৰিচাছৰ সম্বন্ধৰ সদ্ভাৱনা আৰু মজবুত হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামগুলামৰ সৈতে প্ৰতিনিধিমণ্ডলৰ বৈঠকৰ পাছত প্ৰেছ বাৰ্তাত কয়, "ভাৰত সদায় ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰু মৰিচাছৰ সেৱাক সম্পূৰ্ণৰূপে মান্যতা তথা সমৰ্থন কৰি আহিছে আৰু এই বিষয়ত মৰিচাছ দৃঢ়তাৰে থিয় হৈ আছে । মৰিচাছৰ উন্নয়নৰ এক বিশ্বাসযোগ্য আৰু মূল অংশীদাৰ হোৱাটো ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়...ভাৰত আৰু মৰিচাছ কেৱল অংশীদাৰ নহয়, এটা পৰিয়াল ।"
Addressing the press meet with PM Dr. Navinchandra Ramgoolam of Mauritius.@Ramgoolam_Dr— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2025
https://t.co/UC4Ly08nDY
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মৰিচাছত আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণাৰ কথাও ইংগিত দিয়ে । তেওঁ কয়, "আজি আমি মৰিচাছৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । ইয়াৰ দ্বাৰা আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী হ'ব, নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব আৰু স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ শক্তিশালী হ'ব ।"
মাৰ্চ মাহত মৰিচাছ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, “মৰিচাছ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতি আৰু ভিছন মহাসাগৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ ।”
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "সেই সময়ত আমি আমাৰ সম্পৰ্কক উন্নীতকৃত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰিছিলোঁ । আজি আমি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সকলো দিশ বিতংভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছো । আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়তো আমি মতামত ভাগ কৰিছিলো । চাগোছ চুক্তি সম্পাদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামগুলাম আৰু মৰিচাছৰ জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ।"
মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নবীনচন্দ্ৰ ৰামগুলামে বাৰাণসীত নিজৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনক লৈ আয়োজন কৰা আদৰণি পৰ্বক লৈ সন্তোষ ব্যক্ত কৰে । ৰামগুলামে কয়, "যেতিয়া মই বাৰাণসীত উপস্থিত হৈছিলোঁ... আমি যি আদৰণি লাভ কৰিলোঁ... মই ভাবো যে হয়তো কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা হোৱা নাই আৰু মই আনন্দিত যে মই আপোনালোকৰ ইয়াত থাকিব পাৰিছোঁ । মই বুজিব পাৰিছোঁ যে আপুনি কিয় ইমান বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব পাৰিছে ।"