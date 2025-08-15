ETV Bharat / bharat

লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা: এইবাৰ হ'ব 'ডাবল দীপাৱলী' - GST REFORM DIWALI GIFT

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰিলে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে জি এছ টিত বৃহৎ সংস্কাৰ কৰাৰ কথা।

PM Modi promises major GST overhaul before Diwali announces high level task force
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
Published : August 15, 2025 at 5:20 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰ ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰে । লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন কৰি তেওঁ শাসন, কৰ আৰু জনসেৱা প্ৰদানৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰৰ বাবে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

উচ্চ পৰ্যায়ৰ টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই টাস্ক ফ’ৰ্চে সৰ্বাংগীন সংস্কাৰ ৰূপায়ণৰ কাম কৰিব, য’ত কৰ ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে থাকিব । তেওঁ কয়, "আমি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সংস্কাৰৰ বাবে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে সংস্কাৰ আনি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰা ।"

'ডাবল দীপাৱলী'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক এইবাৰ "ডাবল দীপাৱলী"ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । তেওঁ ইংগিত দিয়ে যে দীপাৱলীৰ পূৰ্বে এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক ঘোষণা কৰা হ’ব, য’ত সাধাৰণ ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ জি এছ টিৰ হাৰ বৃহৎ পৰিমাণে হ্ৰাস কৰা হ’ব । তেওঁ কয়, "এই দীপাৱলীত মই আপোনালোকক এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিম । সাধাৰণ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ জি এছ টি বৃহৎ হ্ৰাস হ'ব ।"

জি এছ টিৰ হাৰৰ পৰ্যালোচনা

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জি এছ টিৰ হাৰৰ পুনৰীক্ষণ হৈছে “সময়ৰ চাহিদা” । তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে চৰকাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ জি এছ টি সংস্কাৰ আনিবলৈ কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত কৰৰ বোজা হ্ৰাস পাব, কৰ গাঁথনি সৰল হ’ব আৰু স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাব ।

জি এছ টি যাত্ৰা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ আশা

২০১৭ চনত কাৰ্যকৰী হোৱা জি এছ টি স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ পৰোক্ষ কৰ সংস্কাৰ । ই দেশৰ কৰ গাঁথনিক একত্ৰিত কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে ব্যৱসায় কৰাত সহজতাক প্ৰসাৰিত কৰিছিল । বিগত আঠ বছৰত জি এছ টিয়ে অভিলেখ বৃদ্ধি আৰু কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিছে ।

শেহতীয়া তথ্যই জি এছ টি সংগ্ৰহৰ অভিলেখ বৃদ্ধিৰ কথা দেখুৱাইছে, আনহাতে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা অধিক সৰলীকৰণৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰস্তাৱিত সংস্কাৰে এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ লগতে ৰাজহ বৃদ্ধি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ।

সংস্কাৰ আৰু উদযাপনৰ বাৰ্তা

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বৈত বাৰ্তা - গাঁথনিগত সংস্কাৰ আৰু উৎসৱমুখৰ আনন্দই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ এক নতুন, পৰিৱৰ্তনশীল পৰ্যায়ৰ সংকেত দিয়ে । দীপাৱলী কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে নাগৰিক আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও দেশৰ বিত্তীয় পৰিৱেশক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিব পৰা "ডাঙৰ উপহাৰ"ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।

