নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক প্ৰাৰ্থনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
দেৱী মাৰ কৃপাত দেশবাসীলৈ সুখ, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই অনাৰ প্ৰাৰ্থনা মোদীৰ ।
By ANI
Published : September 24, 2025 at 3:30 PM IST
নতুন দিল্লী : নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক প্ৰাৰ্থনা জনায় । এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে X পোষ্টত কয়, "নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনটো শান্তি, সাহস আৰু নিৰ্ভীকতাৰ প্ৰতীক মা চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদে সকলোৰে জীৱনত ইতিবাচকতা প্ৰদান কৰক । তেওঁৰ কৃপাত সমগ্ৰ দেশৰ মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখ, সমৃদ্ধি, আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনক- এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা ।"
ইফালে জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীমাতা বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰত এই উৎসৱৰ বতৰ ভক্তিৰে উদযাপন কৰা হৈছে । নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভক্তসকলে গুহা মন্দিৰটো পৰিদৰ্শন কৰি আছে । এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ তাত বিৰাজ কৰি আছে আৰু ভক্তসকলে ভজন জপ কৰি আছে ।
नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है।https://t.co/FutP0J1OUs— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
ইফালে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পদপিষ্টৰ ঘটনাৰ বাবে ৯ দিনীয়া শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ সময়ত যাত্ৰীসকলক সুকলমে দেৱী দৰ্শন আৰু সকলো সুবিধা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ শ্ৰাইন ব’ৰ্ড আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
আনহাতে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ২২ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা বৈষ্ণোদেৱী তীৰ্থযাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকল মন্দিৰটোলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
যোৱা ২৬ আগষ্টত হোৱা ভূমিস্খলনত ৩৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ পিছত বৈষ্ণোদেৱী যাত্ৰা স্থগিত ৰখা হৈছিল । দিনৰ প্ৰায় ৩ বজাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কাট্ৰাৰ পৰা মন্দিৰলৈ ১২ কিলোমিটাৰ পথৰ প্ৰায় আধা বাটত আধাকুৱাৰীৰ ইন্দৰপ্ৰস্থ ভোজনালয়ৰ সমীপত ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ সূচনা হয় ।
গুজৰাটত নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে বৃহৎ গণসমাবেশ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই উদযাপনৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে । একেদৰে দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত কলকাতাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু দুৰ্গাপূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ সৃষ্টিশীলতা আৰু বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে সজাই-পৰাই তোলা হয় ।
এই বছৰ সমগ্ৰ চহৰখনৰ কেইবাটাও পেণ্ডেলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, পৰিৱেশৰ চিন্তা, আৰু বিকশিত পৰিয়ালৰ গতিশীলতাৰ শিপাই থকা বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰি পূজা উদযাপনৰ সমান্তৰালভাৱে এইবোৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূচনা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে নৱৰাত্ৰিক শাৰদীয়া নৱৰাত্ৰি বুলিও কোৱা হয় আৰু ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পালন কৰা এক সজীৱ আৰু বহুলভাৱে উদযাপিত হিন্দু উৎসৱ । আহিন মাহৰ শুক্লপক্ষত অনুষ্ঠিত ন নিশাৰ এই উৎসৱ দেৱী দুৰ্গা আৰু তেওঁৰ নটা অৱতাৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত । ইয়াৰে প্ৰত্যেকেই শক্তি, প্ৰজ্ঞা, কৰুণা আদি সুকীয়া গুণৰ প্ৰতীক ।
দৈনিক প্ৰাৰ্থনা, উপবাস, ভক্তিমূলক গীত, গৰ্বা আৰু দাণ্ডিয়া ৰাসৰ দৰে পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ দ্বাৰা ইয়াক উদযাপন কৰা হয় ।