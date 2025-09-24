ETV Bharat / bharat

নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক প্ৰাৰ্থনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

দেৱী মাৰ কৃপাত দেশবাসীলৈ সুখ, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই অনাৰ প্ৰাৰ্থনা মোদীৰ ।

Navratri 2025
নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক প্ৰাৰ্থনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (ANI)
ANI

September 24, 2025

নতুন দিল্লী : নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক প্ৰাৰ্থনা জনায় । এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে X পোষ্টত কয়, "নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনটো শান্তি, সাহস আৰু নিৰ্ভীকতাৰ প্ৰতীক মা চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদে সকলোৰে জীৱনত ইতিবাচকতা প্ৰদান কৰক । তেওঁৰ কৃপাত সমগ্ৰ দেশৰ মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখ, সমৃদ্ধি, আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনক- এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা ।"

ইফালে জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীমাতা বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰত এই উৎসৱৰ বতৰ ভক্তিৰে উদযাপন কৰা হৈছে । নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভক্তসকলে গুহা মন্দিৰটো পৰিদৰ্শন কৰি আছে । এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ তাত বিৰাজ কৰি আছে আৰু ভক্তসকলে ভজন জপ কৰি আছে ।

ইফালে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পদপিষ্টৰ ঘটনাৰ বাবে ৯ দিনীয়া শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ সময়ত যাত্ৰীসকলক সুকলমে দেৱী দৰ্শন আৰু সকলো সুবিধা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ শ্ৰাইন ব’ৰ্ড আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

আনহাতে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ২২ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা বৈষ্ণোদেৱী তীৰ্থযাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকল মন্দিৰটোলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

যোৱা ২৬ আগষ্টত হোৱা ভূমিস্খলনত ৩৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ পিছত বৈষ্ণোদেৱী যাত্ৰা স্থগিত ৰখা হৈছিল । দিনৰ প্ৰায় ৩ বজাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কাট্ৰাৰ পৰা মন্দিৰলৈ ১২ কিলোমিটাৰ পথৰ প্ৰায় আধা বাটত আধাকুৱাৰীৰ ইন্দৰপ্ৰস্থ ভোজনালয়ৰ সমীপত ব্যাপক ভূমিস্খলনৰ সূচনা হয় ।

গুজৰাটত নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে বৃহৎ গণসমাবেশ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই উদযাপনৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে । একেদৰে দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত কলকাতাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু দুৰ্গাপূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ সৃষ্টিশীলতা আৰু বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে সজাই-পৰাই তোলা হয় ।

এই বছৰ সমগ্ৰ চহৰখনৰ কেইবাটাও পেণ্ডেলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, পৰিৱেশৰ চিন্তা, আৰু বিকশিত পৰিয়ালৰ গতিশীলতাৰ শিপাই থকা বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰি পূজা উদযাপনৰ সমান্তৰালভাৱে এইবোৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূচনা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে নৱৰাত্ৰিক শাৰদীয়া নৱৰাত্ৰি বুলিও কোৱা হয় আৰু ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পালন কৰা এক সজীৱ আৰু বহুলভাৱে উদযাপিত হিন্দু উৎসৱ । আহিন মাহৰ শুক্লপক্ষত অনুষ্ঠিত ন নিশাৰ এই উৎসৱ দেৱী দুৰ্গা আৰু তেওঁৰ নটা অৱতাৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত । ইয়াৰে প্ৰত্যেকেই শক্তি, প্ৰজ্ঞা, কৰুণা আদি সুকীয়া গুণৰ প্ৰতীক ।

দৈনিক প্ৰাৰ্থনা, উপবাস, ভক্তিমূলক গীত, গৰ্বা আৰু দাণ্ডিয়া ৰাসৰ দৰে পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ দ্বাৰা ইয়াক উদযাপন কৰা হয় ।

