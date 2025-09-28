জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি সদায় আমাৰ লগত থাকিব; মান কি বাতত স্মৰণ জুবিনক

জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ স্মৃতি সদায় আমাৰ লগত থাকিব; মান কি বাতত স্মৰণ জুবিনক
আজি জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা দহটা দিন পাৰ হ’ল ৷ শোকত ম্ৰিয়মান প্ৰতিজন অসমবাসী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'মান কি বাত' অনুষ্ঠানত স্মৰণ কৰে জুবিন গাৰ্গক ৷
Published : September 28, 2025 at 2:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাহেকীয়া ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান 'মান কি বাত'ৰ ১২৬ সংখ্যক খণ্ড ৷ দেওবাৰৰ (২৮ ছেপ্টেম্বৰ) 'মান কি বাত' অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক ৷
মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুত ৰাইজে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গ আছিল এজন প্ৰখ্যাত গায়ক, যিয়ে সমগ্ৰ দেশতে নিজৰ নাম উজলাইছিল । অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ স্মৃতিত আছে । তেওঁ সদায় থাকিব । তেওঁৰ সংগীতে আগন্তুক প্ৰজন্মক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি থাকিব ।"
জুবিন গাৰ্গ আছিল অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক উজ্জ্বল ৰত্ন। তেওঁ সদায় ৰাইজৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব! #MannKiBaat pic.twitter.com/DhojpI1e7U— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু
যোৱা ২০ ছেপ্টেম্বৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ছিংগাপুৰলৈ হৈছিল জুবিন গাৰ্গ । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হয় । তাৰ পাচতে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণ হৈছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ অসমলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ পূৰ্বে ছিংগাপুৰতে কৰা হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা । ছিংগাপুৰত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত অসমত উপস্থিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । ছিংগাপুৰত কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপ'ৰ্টকলৈ সন্তুষ্ট নাছিল জুবিন অনুৰাগী ৷ সেয়ে অসমৰ সকলোৰে আবেগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ অনুমতি লৈ অসম চৰকাৰেও জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য পূৰ্বে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় ।
আজিও শোকত ম্ৰিয়মান প্ৰতিজন অসমীয়া ৷ জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যু অসমৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি ৷ প্ৰকৃততে কাৰ ভুলৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হ’ল সেয়া আজিও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ ইতিমধ্যে জুবিনৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে তেওঁৰ ভগ্নী আৰু খুৰাকেও উক্তদিনা য়টখনত থকা প্ৰতিজন লোকৰ বিৰুদ্ধে CID-ত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
HCM Dr. @himantabiswa joined the live broadcast of the 126th 'Mann Ki Baat' by Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi at the Forest Department Guest House, Donkamokam, West Karbi Anglong.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 28, 2025
During the address, Hon'ble Prime Minister highlighted the universal appeal of Bharat… pic.twitter.com/7scZiezERZ
এতিয়া মাত্ৰ ন্যায়ৰ অপেক্ষাত পণবন্দী সকলো ৷ জুবিনে পাবনে ন্যায় !
- ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মান কি বাত’ অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশক কেনেদৰে সংযোগ কৰে তেওঁৰ কণ্ঠই প্ৰমাণ । দৰাচলতে শ্ৰীলংকাত এক আচৰিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । য’ত ভূপেন হাজৰিকাৰ বিখ্যাত গীত "মানুহে মানুহৰ বাবে" সিংহলী আৰু তামিল ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল ৷ কিছুদিন পূৰ্বে অসমত তেওঁৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰো সুযোগ পাইছিলো । সেই অনুষ্ঠানটো অতি স্মৰণীয় আছিল ।"
- প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লতাজীক স্মৰণ কৰিলে
"মন কি বাত" অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কণ্ঠশিল্পী লতা মংগেশকাৰৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "বন্ধুসকল, আজি লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকী । ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যিকোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ গীতত আপ্লুত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে । তেওঁৰ গীতত মানুহৰ আৱেগক আলোড়িত কৰা সকলো কথাই সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । তেওঁ গোৱা দেশপ্ৰেমমূলক গীতবোৰে মানুহক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সৈতেও তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল । লতা দিদিৰ (লতা বাইদেউ) প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।"