দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকাৰ - FIJI PM INDIA VISIT

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী । ৰাষ্ট্ৰপতিকো সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Fiji PM meets Modi
দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকাৰ (ANI)
By ANI

Published : August 25, 2025 at 1:27 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতত উপস্থিত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকা । সোমবাৰে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে । দেওবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ২৬ আগষ্টলৈ থাকিব । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণে বিভিন্ন খণ্ডত ভাৰত-ফিজিৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।

দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকাক আদৰণি জনায় । বৰ্তমানৰ ফিজি চৰকাৰ গঠনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকৰ এয়া প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ।

দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাইও ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকাক সাক্ষাৎ কৰে । এই বৈঠকৰ সময়ত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে দেশখনৰ স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা মন্ত্ৰী ৰাটু আটনিঅ' লালাবালাভু আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডাই স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রী ৰাবুকাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৷

Fiji PM India visit
দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকাৰ (ANI)

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ 'Know BJP' পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নতুন দিল্লীত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকাক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । আমাৰ আলোচনাত দলৰ পৰা দললৈ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, য'ত মই আমাৰ দলৰ মতাদৰ্শ, সাংগঠনিক কাঠামো আৰু ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক আগুৱাই নিয়াত ইয়াৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰিছো । ইয়াৰ ওপৰতো আমি বিশদ আলোচনা কৰিছো । স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ পাৰস্পৰিক লাভৰ বাবে আমাৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"

ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি ৰাবুকাই দিল্লীত ভাৰতীয় বিশ্ব পৰিক্ৰমা পৰিষদ (আই চি ডব্লিউ এ)তো 'Ocean of Peace' বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

