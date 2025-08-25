নতুন দিল্লী: ভাৰতত উপস্থিত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকা । সোমবাৰে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে । দেওবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ২৬ আগষ্টলৈ থাকিব । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণে বিভিন্ন খণ্ডত ভাৰত-ফিজিৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ।
দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকাক আদৰণি জনায় । বৰ্তমানৰ ফিজি চৰকাৰ গঠনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাবুকৰ এয়া প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ।
দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাইও ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকাক সাক্ষাৎ কৰে । এই বৈঠকৰ সময়ত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে দেশখনৰ স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা মন্ত্ৰী ৰাটু আটনিঅ' লালাবালাভু আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডাই স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রী ৰাবুকাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ৷
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ 'Know BJP' পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে নতুন দিল্লীত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছিটিভেনি লিগামামাদা ৰাবুকাক সাক্ষাৎ কৰিলোঁ । আমাৰ আলোচনাত দলৰ পৰা দললৈ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, য'ত মই আমাৰ দলৰ মতাদৰ্শ, সাংগঠনিক কাঠামো আৰু ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক আগুৱাই নিয়াত ইয়াৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰিছো । ইয়াৰ ওপৰতো আমি বিশদ আলোচনা কৰিছো । স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ পাৰস্পৰিক লাভৰ বাবে আমাৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি ৰাবুকাই দিল্লীত ভাৰতীয় বিশ্ব পৰিক্ৰমা পৰিষদ (আই চি ডব্লিউ এ)তো 'Ocean of Peace' বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :'ভোট চুৰি'ৰ পিছত এইবাৰ 'ক্ষমতা চুৰি', কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ - MALLIKARJUN KHARGE