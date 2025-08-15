প্ৰতিবছৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জাতিলৈ দিয়া ভাষণ যিমানে ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিমানেই ভাৰতৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো চানেকী । কিয়নো এই দিনটোৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত দিশ হৈ পৰিছে তেওঁৰ পচন্দৰ পোছাক, স্পন্দনশীল আৰু পৰম্পৰাগত মূৰৰ পাগুৰি যিয়ে দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । টাই-ডাই পেটাৰ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জটিল প্লিট (intricate pleats) আৰু দেশপ্ৰেমমূলক ত্ৰিৰংগা ডিজাইনলৈকে প্ৰতিটো পাগুৰিয়ে নিজৰ নিজৰ কাহিনী কয়, বৈচিত্ৰ্যৰ ঐক্যৰ প্ৰতীক আৰু লগতে অনুষ্ঠানৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ।
২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে তেওঁৰ আইকনিক পাগুৰিবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক :
২০২৫
আজি দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । লালকিল্লাৰ ঐতিহাসিক প্ৰাচীৰৰ পৰা একেৰাহে দ্বাদশ বাৰৰ বাবে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এইবাৰ তেওঁ গেৰুৱা পাগুৰি পৰিধান কৰি অহা দেখা গৈছে । মোদীয়ে বগা কুৰ্তা-পায়জামাৰ সৈতে গেৰুৱা জেকেট আৰু ডিঙিত ত্ৰিৰংগা ডিজাইনৰ অংগবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আহে ।
২০২৪
প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে একাদশ বাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লেহেৰীয়া আৰ্হিৰ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । থৰ মৰুভূমিৰ আৰ্হিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত পৰম্পৰাগত ৰাজস্থানী টাই-ডাইৰে সৈতে দেখা গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীক । কমলা, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ মিশ্ৰণ আছিল পাগুৰিত । লগতে বগা কুৰ্তা-পায়জামা আৰু পাতল নীলা জেকেটৰ সৈতে পোছাকযোৰ আকৰ্ষণীয় আছিল ।
২০২৩
২০২৩ চনৰ ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিধান কৰিছিল ৰাজস্থানৰ ভিন্নৰঙী বন্ধনী প্ৰিণ্টৰ পাগুৰি । হালধীয়া, কমলা, বেঙুনীয়া, সেউজীয়া আৰু ৰঙাৰ সজীৱ শ্বেডত প্লিট কৰা পাগুৰিটোৱে ভাৰতৰ মৰুভূমিৰ শিল্পকলা আৰু ৰঙৰ বিভিন্নতাক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।
২০২২
গভীৰ দেশপ্ৰেমৰ ইংগিতেৰে ২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ত্ৰিৰংগা ডিজাইনৰ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ সন্মানৰ অৰ্থে তেওঁ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল ।
২০২১
২০২১ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উজ্জ্বল ৰঙা আৰ্হি আৰু গুলপীয়া ৰং থকা গেৰুৱা পাগুৰি পিন্ধিছিল । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বগা কুৰ্তা আৰু পায়জামা পিন্ধিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কুৰ্তাৰ ওপৰত গাঢ় নীলা জেকেট পিন্ধিছিল । গেৰুৱা পাৰিৰ সৈতে এখন বগা স্কার্ফ পৰিধান কৰিছিল ।
২০২০
বিশ্বব্যাপী মহামাৰীৰ পটভূমিত ২০২০ চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাজ-পোছাকত এক নিৰৱ প্ৰতীক আছিল । কমলা আৰু বগা ৰঙৰ স্কাৰ্ফৰ সৈতে গেৰুৱা আৰু ক্ৰীম ৰঙৰ পাগুৰিয়ে আশা আৰু ঐক্যৰ কথা বুজাইছিল ।
২০১৯
২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এফালে পৰিপাটিকৈ ভিন্নৰঙী প্লিটযুক্ত পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল, যিয়ে একতা আৰু প্ৰগতিৰ এক শক্তিশালী উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল । ডিঙিত উজ্জ্বল বৰ্ডাৰ থকা এখন অংগবস্ত্ৰ লৈছিল ।
২০১৮
২০১৮ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পছন্দ আছিল ৰঙা আৰ্হিৰে সজ্জিত এক আকৰ্ষণীয় গেৰুৱা ৰঙৰ পাগুৰি । সম্পূৰ্ণ বগা পোছাকৰ লগতে ডিঙিত ক'লা বৰ্ডাৰ থকা এখন বগা অংগবস্ত্ৰ আছিল ।
২০১৭
২০১৭ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰম্পৰাগত আৰু জ্যামিতিক আৰ্হিৰ সৈতে হালধীয়া ৰঙৰ পাগুৰি পিন্ধিছিল ।
২০১৬
প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ তৃতীয় বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুলপীয়া আৰু হালধীয়া ৰঙৰ এক ভাইব্ৰেণ্ট টাই-ডাই পাগুৰি পিন্ধিছিল । ব্যতিক্ৰমী আৰ্হিৰ বাবে এই পাগুৰিটো বিশেষ আছিল । ইয়াৰ চঞ্চল স্পন্দনশীলতাই আশাবাদ আৰু এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ শক্তিৰ প্ৰতীক আছিল ।
২০১৫
২০১৫ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হালধীয়া পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । য'ত ভিন্নৰঙী ক্ৰিছ-ক্ৰছ লাইন আছিল । এই আকৰ্ষণীয় আৰু চকুত লগা পোছাকে তেওঁৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ অন্যতম স্মৰণীয় সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
২০১৪
প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কমলা, হালধীয়া, সেউজীয়া ৰঙৰ মিশ্ৰণেৰে পৰম্পৰাগত ৰাজস্থানী পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । যি ভাৰতীয় উৎসৱ আৰু আনন্দৰ প্ৰতীক ।
মুঠতে ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰিয়ে সজীৱ ৰাজস্থানী আৰ্হিৰ পৰা আকৰ্ষণীয় গেৰুৱা ডিজাইনলৈ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
