প্ৰতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসত মোদীৰ ব্যতিক্ৰমী পাগুৰি: ইয়াৰ আঁৰত... - INDEPENDENCE DAY 2025

২০১৪ চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱস ভিন্নৰঙী আৰু ডিজাইনৰ পাগুৰি পৰিধান কৰি আহিছে ।

PM Modi Marks 79th Independence Day In Saffron Turban, Continuing A Colourful Tradition From 2014 To 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পিন্ধা পাগুৰিৰ বৈশিষ্ট্য (PTI/IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 10:48 AM IST

4 Min Read

প্ৰতিবছৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জাতিলৈ দিয়া ভাষণ যিমানে ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিমানেই ভাৰতৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো চানেকী । কিয়নো এই দিনটোৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত দিশ হৈ পৰিছে তেওঁৰ পচন্দৰ পোছাক, স্পন্দনশীল আৰু পৰম্পৰাগত মূৰৰ পাগুৰি যিয়ে দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । টাই-ডাই পেটাৰ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জটিল প্লিট (intricate pleats) আৰু দেশপ্ৰেমমূলক ত্ৰিৰংগা ডিজাইনলৈকে প্ৰতিটো পাগুৰিয়ে নিজৰ নিজৰ কাহিনী কয়, বৈচিত্ৰ্যৰ ঐক্যৰ প্ৰতীক আৰু লগতে অনুষ্ঠানৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ।

২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে তেওঁৰ আইকনিক পাগুৰিবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক :

২০২৫

Prime Minister Narendra Modi addresses the nation from the Red Fort on the occasion of the 79th Independence Day
২০২৫ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (PTI)

আজি দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । লালকিল্লাৰ ঐতিহাসিক প্ৰাচীৰৰ পৰা একেৰাহে দ্বাদশ বাৰৰ বাবে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এইবাৰ তেওঁ গেৰুৱা পাগুৰি পৰিধান কৰি অহা দেখা গৈছে । মোদীয়ে বগা কুৰ্তা-পায়জামাৰ সৈতে গেৰুৱা জেকেট আৰু ডিঙিত ত্ৰিৰংগা ডিজাইনৰ অংগবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আহে ।

২০২৪

For 2024 PM Narendra Modi wore a vibrant orange, yellow, and green Rajasthani leheriya-print turban
২০২৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে একাদশ বাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লেহেৰীয়া আৰ্হিৰ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । থৰ মৰুভূমিৰ আৰ্হিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত পৰম্পৰাগত ৰাজস্থানী টাই-ডাইৰে সৈতে দেখা গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীক । কমলা, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ মিশ্ৰণ আছিল পাগুৰিত । লগতে বগা কুৰ্তা-পায়জামা আৰু পাতল নীলা জেকেটৰ সৈতে পোছাকযোৰ আকৰ্ষণীয় আছিল ।

২০২৩

In 2023, PM Modi wore a Rajasthani bandhani-print turban
২০২৩ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০২৩ চনৰ ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিধান কৰিছিল ৰাজস্থানৰ ভিন্নৰঙী বন্ধনী প্ৰিণ্টৰ পাগুৰি । হালধীয়া, কমলা, বেঙুনীয়া, সেউজীয়া আৰু ৰঙাৰ সজীৱ শ্বেডত প্লিট কৰা পাগুৰিটোৱে ভাৰতৰ মৰুভূমিৰ শিল্পকলা আৰু ৰঙৰ বিভিন্নতাক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

২০২২

PM Modi wore a tricolour turban in 2022
২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

গভীৰ দেশপ্ৰেমৰ ইংগিতেৰে ২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ত্ৰিৰংগা ডিজাইনৰ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ সন্মানৰ অৰ্থে তেওঁ পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল ।

২০২১

In 2021, PM Modi wore a saffron turban with a flowing pink trail
২০২১ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০২১ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উজ্জ্বল ৰঙা আৰ্হি আৰু গুলপীয়া ৰং থকা গেৰুৱা পাগুৰি পিন্ধিছিল । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বগা কুৰ্তা আৰু পায়জামা পিন্ধিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কুৰ্তাৰ ওপৰত গাঢ় নীলা জেকেট পিন্ধিছিল । গেৰুৱা পাৰিৰ সৈতে এখন বগা স্কার্ফ পৰিধান কৰিছিল ।

২০২০

In 2020, PM Modi wore a saffron and cream turban
২০২০ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

বিশ্বব্যাপী মহামাৰীৰ পটভূমিত ২০২০ চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাজ-পোছাকত এক নিৰৱ প্ৰতীক আছিল । কমলা আৰু বগা ৰঙৰ স্কাৰ্ফৰ সৈতে গেৰুৱা আৰু ক্ৰীম ৰঙৰ পাগুৰিয়ে আশা আৰু ঐক্যৰ কথা বুজাইছিল ।

২০১৯

In 2019, PM Narendra Modi opted for a turban with neat multicoloured pleats
২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এফালে পৰিপাটিকৈ ভিন্নৰঙী প্লিটযুক্ত পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল, যিয়ে একতা আৰু প্ৰগতিৰ এক শক্তিশালী উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল । ডিঙিত উজ্জ্বল বৰ্ডাৰ থকা এখন অংগবস্ত্ৰ লৈছিল ।

২০১৮

In 2018, PM Modi adorned a saffron turban patterned in red, paired with an all-white attire
২০১৮ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০১৮ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পছন্দ আছিল ৰঙা আৰ্হিৰে সজ্জিত এক আকৰ্ষণীয় গেৰুৱা ৰঙৰ পাগুৰি । সম্পূৰ্ণ বগা পোছাকৰ লগতে ডিঙিত ক'লা বৰ্ডাৰ থকা এখন বগা অংগবস্ত্ৰ আছিল ।

২০১৭

In 2017 PM Modi wore yet another yellow turban enriched with deep scarlet shades
২০১৭ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০১৭ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰম্পৰাগত আৰু জ্যামিতিক আৰ্হিৰ সৈতে হালধীয়া ৰঙৰ পাগুৰি পিন্ধিছিল ।

২০১৬

In 2016, PM Modi embraced the colourful charm of a bright pink and yellow turban
২০১৬ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ তৃতীয় বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুলপীয়া আৰু হালধীয়া ৰঙৰ এক ভাইব্ৰেণ্ট টাই-ডাই পাগুৰি পিন্ধিছিল । ব্যতিক্ৰমী আৰ্হিৰ বাবে এই পাগুৰিটো বিশেষ আছিল । ইয়াৰ চঞ্চল স্পন্দনশীলতাই আশাবাদ আৰু এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ শক্তিৰ প্ৰতীক আছিল ।

২০১৫

In 2015, PM Modi wore a yellow turban adorned with multi-hued criss-cross lines
২০১৫ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

২০১৫ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হালধীয়া পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । য'ত ভিন্নৰঙী ক্ৰিছ-ক্ৰছ লাইন আছিল । এই আকৰ্ষণীয় আৰু চকুত লগা পোছাকে তেওঁৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ অন্যতম স্মৰণীয় সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

২০১৪

PM Modi chose a traditional Rajasthani turban in 2014
২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰি (IANS)

প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কমলা, হালধীয়া, সেউজীয়া ৰঙৰ মিশ্ৰণেৰে পৰম্পৰাগত ৰাজস্থানী পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল । যি ভাৰতীয় উৎসৱ আৰু আনন্দৰ প্ৰতীক ।

মুঠতে ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাগুৰিয়ে সজীৱ ৰাজস্থানী আৰ্হিৰ পৰা আকৰ্ষণীয় গেৰুৱা ডিজাইনলৈ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যক প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰতে আৰু সহ্য নকৰে পাৰমাণৱিক ভাবুকি: লালকিল্লাৰ পৰা পাকিস্তানক সতৰ্কবাণী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ - INDEPENDENCE DAY 2025

