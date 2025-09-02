নতুন দিল্লি: অশান্তি আৰম্ভ হোৱাৰ প্রায় আঢ়ৈ বছৰ পিছত মণিপুৰলৈ যাব প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী ৷ অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত মিজোৰাম হৈ মণিপুৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্রধানমন্ত্রীৰ ৷ দেওবাৰে মোদীৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণক লৈ চর্চা আৰম্ভ হয় ৷ অৱশেষত সোমবাৰে গভীৰ নিশা মিজোৰাম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ কথা জনোৱা হয় ৷ ভ্ৰমণৰ পূর্ণাংগ কর্মসূচী এতিয়াও প্রকাশ কৰা হোৱা নাই ৷
এইবাৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ বৈৰবীৰ পৰা সৈৰাংলৈ নৱনিৰ্মিত ৰে’লপথৰ উদ্বোধন কৰিব প্রধানমন্ত্রীয়ে ৷ 51.38 কিমি দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৰে’লপথে অসমৰ শিলচৰৰ সৈতে আইজলক সংযুক্ত কৰিব ৷ ফলত দেশৰ অন্য প্রান্তৰ পৰা শিলচৰহৈ সহজেই আইজললৈ যোৱা সম্ভৱ হৈ উঠিব ৷ দিল্লীৰ পৰা মিজোৰামলৈ আহি চৰকাৰী কর্মসূচীত অংশ লৈ আকাশপথেৰে মণিপুৰত উপস্থিত হ‘ব মোদী ৷
পূবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ উন্নয়নত গতি আনিবলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ‘এক্ট ইষ্ট’ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ সেই নীতিৰ অধীনত একাধিক উন্নয়নমূলক কাম চলি আছে ৷ এই ৰে‘লপথ স্থাপনো সেই নীতিৰে এক অংশ ৷ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নতুন ৰে‘লপথ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ব্যৱস্থাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে ৷ তাৰ ফলত পৰিবহণৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো গতি আহিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
2023 চনৰ মে’ মাহত সংঘৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা এয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম মণিপুৰ ভ্ৰমণ হ‘বলৈ গৈ আছে ৷ কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৃণমূললৈকে দলবোৰে একাধিকবাৰ কটাক্ষ কৰি কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশলৈ যোৱাৰ সময় আছে কিন্তু মণিপুৰলৈ যোৱাৰ অৱসৰ নাই ৷ এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জাপান আৰু চীন ভ্ৰমণ সমাপ্ত নৌহওঁতেই মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে এতিয়াও বিস্তাৰিত তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷ কিন্তু ইতিমধ্যেই মিজো- প্ৰশাসনৰ ভিতৰত তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে ৷ প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্য সচিব খিল্লিৰাম মীনা ৷ ৰে’লপথ উদ্বোধনৰ সময়ত স্কুল-কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে আন সকলো উপস্থিত থাকিব বুলি জনা গৈছে ৷ সেই সম্পৰ্কেই বিস্তাৰিত আলোচনা হৈছে বৈঠকত ৷ ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰাপত্তাৰ দিশটোকো চালি-জাৰি চোৱা হৈছে ৷ মঙলবাৰে কেবাটাও বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
2023 চনৰ মে‘ মাহৰ পৰা কুকি আৰু মেইটেই, এই দুই জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘাতৰ ফলত মণিপুৰত অশান্তি বিৰাজ কৰি আছে ৷ দুবছৰৰো অধিক সময় ধৰি অব্যাহত এই সংঘৰ্ষৰ ফলত বহু লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ গৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰো ৷ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনায়ো দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম ৷ আইন- শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি হোৱাৰ দায় স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে ৷ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলি আছে মণিপুৰত ৷
এনে অৱস্থাত লোকসভাৰ বিৰোধী দলনেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী নেতা-নেত্ৰীসকল বাৰম্বাৰ মণিপুৰলৈ গৈছে ৷ সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰাৰ বাৰ্তা দিছে ৷ সৰ্বস্ব হেৰুওৱা পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছে ৷ গৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো ৷ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে ৷ কেৱল যোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ আৰু তাকে লৈ সমালোচনাৰ জোঁৱাৰ উঠিছিল ৷ এইবাৰ সেই মণিপুৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ মণিপুৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি বাৰ্তা দিয়ে তাৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব ৷
