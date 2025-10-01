ETV Bharat / bharat

প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছে আৰ এছ এছ: প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে ডাক টিকট মুকলি ৷

PM Modi lauds RSS
আৰ এছ এছৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : October 1, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আৰ এছ এছে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সৈতে কাম কৰে যদিও ইয়াৰ বিভিন্ন শাখাৰ মাজত কেতিয়াও বৈপৰীত্য নাথাকে । কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে । বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে ডাক টিকট মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে সংঘৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে দেশৰ সেৱা আৰু সমাজ সবলীকৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে নিষ্ঠাৱান হৈ আছে ।

"আজি মুকলি কৰা স্মাৰক ডাকটিকটটো এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ দ্বাৰা ১৯৬৩ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত গৌৰৱেৰে মাৰ্চপাষ্ট কৰা আৰ এছ এছৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক স্মৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰাই আৰ এছ এছে দেশ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । আৰ এছ এছে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীত কাম কৰে যদিও ইয়াৰ বিভিন্ন শাখাৰ মাজত কেতিয়াও বৈপৰীত্য নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে দেশ প্ৰথম নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে ।" মোদীয়ে কয় ।

মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে আৰ এছ এছে ‘এক ভাৰত, মহান ভাৰত’ নীতিত বিশ্বাস কৰা সত্ত্বেও স্বাধীনতাৰ পিছত সংগঠনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় মূলসুঁতিত যোগদান কৰাত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।

তেওঁ লগতে কয়, "বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ঐক্য সদায় ভাৰতৰ আত্মা হৈ আহিছে । যদি এই নীতি ভংগ হয় তেন্তে ভাৰত দুৰ্বল হ'ব । প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো আৰ এছ এছ শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছে আৰু অক্লান্তভাৱে দেশৰ সেৱা কৰি আছে ।"

উল্লেখ্য যে ১৯২৫ চনত নাগপুৰত কেশৱ বলিৰাম হেড়গেৱাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰ এছ এছক নাগৰিকৰ মাজত সাংস্কৃতিক সচেতনতা, অনুশাসন, সেৱা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে স্বেচ্ছাসেৱী ভিত্তিক সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।

মোদী নিজেই আৰ এছ এছৰ ‘প্ৰচাৰক’ আছিল আৰু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটোৰ পৰা মতাদৰ্শগত প্ৰেৰণা লাভ কৰা বিজেপিলৈ অহাৰ পূৰ্বে এগৰাকী অতি সফল সংগঠক হিচাপে নিজৰ নাম উজলাই তুলিছিল ।

লগতে পঢ়ক :৫.৫ শতাংশত ৰেপো ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকে
লগতে পঢ়ক :বেংগালুৰুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI LAUDS RSSRSSPM MODIইটিভি ভাৰত অসম100 YEARS OF RSS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.