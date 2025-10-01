প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছে আৰ এছ এছ: প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে ডাক টিকট মুকলি ৷
By PTI
Published : October 1, 2025 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : আৰ এছ এছে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সৈতে কাম কৰে যদিও ইয়াৰ বিভিন্ন শাখাৰ মাজত কেতিয়াও বৈপৰীত্য নাথাকে । কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে । বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে ডাক টিকট মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে সংঘৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে দেশৰ সেৱা আৰু সমাজ সবলীকৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে নিষ্ঠাৱান হৈ আছে ।
"আজি মুকলি কৰা স্মাৰক ডাকটিকটটো এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ দ্বাৰা ১৯৬৩ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত গৌৰৱেৰে মাৰ্চপাষ্ট কৰা আৰ এছ এছৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক স্মৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰাই আৰ এছ এছে দেশ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । আৰ এছ এছে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীত কাম কৰে যদিও ইয়াৰ বিভিন্ন শাখাৰ মাজত কেতিয়াও বৈপৰীত্য নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে দেশ প্ৰথম নীতিৰ ওপৰত কাম কৰে ।" মোদীয়ে কয় ।
মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে আৰ এছ এছে ‘এক ভাৰত, মহান ভাৰত’ নীতিত বিশ্বাস কৰা সত্ত্বেও স্বাধীনতাৰ পিছত সংগঠনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় মূলসুঁতিত যোগদান কৰাত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।
তেওঁ লগতে কয়, "বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ঐক্য সদায় ভাৰতৰ আত্মা হৈ আহিছে । যদি এই নীতি ভংগ হয় তেন্তে ভাৰত দুৰ্বল হ'ব । প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো আৰ এছ এছ শক্তিশালীভাৱে থিয় দি আছে আৰু অক্লান্তভাৱে দেশৰ সেৱা কৰি আছে ।"
উল্লেখ্য যে ১৯২৫ চনত নাগপুৰত কেশৱ বলিৰাম হেড়গেৱাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰ এছ এছক নাগৰিকৰ মাজত সাংস্কৃতিক সচেতনতা, অনুশাসন, সেৱা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে স্বেচ্ছাসেৱী ভিত্তিক সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
মোদী নিজেই আৰ এছ এছৰ ‘প্ৰচাৰক’ আছিল আৰু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটোৰ পৰা মতাদৰ্শগত প্ৰেৰণা লাভ কৰা বিজেপিলৈ অহাৰ পূৰ্বে এগৰাকী অতি সফল সংগঠক হিচাপে নিজৰ নাম উজলাই তুলিছিল ।