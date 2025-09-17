নৱ ভাৰতে পৰমাণুৰ ভাবুকিলৈ ভয় নকৰে, জইচে কান্দি কান্দি মানি লৈছে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ধ্বংসলীলাক: মোদী

নৱ ভাৰতে পৰমাণুৰ ভাবুকিলৈ ভয় নকৰে, জইচে কান্দি কান্দি মানি লৈছে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ধ্বংসলীলাক: মোদী
ধাৰৰ জনসভাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জইচ-ই-মহম্মদৰ ওপৰত আক্ৰমনাত্মক হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।
Published : September 17, 2025 at 6:26 PM IST
ধাৰ (মধ্য প্ৰদেশ): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মধ্য় প্ৰদেশৰ ধাৰত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত জনতাক সম্বোধন কৰি কয়, "অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত আমি সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰিলোঁ । সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জইচ-ই-মহম্মদে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিছে । আমাৰ সৈনিকসকলে পলকতে পাকিস্তানক নতশিৰ কৰালে । এয়া নতুন ভাৰত আৰু ই পৰমাণু ভাবুকিক ভয় নকৰে ।"
সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কান্দি কান্দি কৈছিল তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ কথা: মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"দেশ মাতৃ ভাৰতীৰ সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা দিয়া হৈছে । পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমাৰ মা, ভনীসকলৰ সেন্দূৰ মচিছিল । আমিও অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ চলাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰি পেলালোঁ । সৌ সিদিনা দেশ তথা বিশ্বই দেখিছিল যে কিদৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জইচ-ই-মহম্মদে কান্দি কান্দি নিজৰ অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।"
#WATCH | Dhar, Madhya Pradesh | Addressing a public rally, PM Modi says, " abhi kal hi desh aur duniya ne dekha hai fir ek pakistani aatanki ne ro ro kar apna haal bataya hai. ye naya bharat hai. ye kisi ki parmanu dhamki se darta nahi hai... ghar mein ghus ke maarta hai..."— ANI (@ANI) September 17, 2025
"the… pic.twitter.com/ZP1oPOi9Nx
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে- ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো কিয় বিশেষ
ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আজি ১৭ ছেপ্টেম্বৰ এক ঐতিহাসিক ক্ষণ । আজিৰ দিনটোতে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । ভাৰতীয় সেনাই হায়দৰাবাদক অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি ভাৰতৰ গৌৰৱক পুনৰ স্থাপন কৰিছিল । দেশৰ ইমান ডাঙৰ এক ঘটনা আৰু সেনাৰ শৌৰ্যৰ দশক পাৰ হৈ গ'ল, কিন্ত স্মৰণ কৰা কোনো নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে আমাক সেই সুযোগ দিলে ।"
হায়দৰাবাদ স্বাধীনতা দিৱস
মোদীয়ে কয়,"আমাৰ চৰকাৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ হায়দৰাবাদৰ ঘটনা আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক অমৰ কৰি ৰাখিলে । আমি এই দিনটো হায়দৰাবাদৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । আজি হায়দৰাবাদত স্বাধীনতা দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মা ভাৰতীৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ ওপৰত আন একো নাই ।"