ETV Bharat / bharat

নৱ ভাৰতে পৰমাণুৰ ভাবুকিলৈ ভয় নকৰে, জইচে কান্দি কান্দি মানি লৈছে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ধ্বংসলীলাক: মোদী

ধাৰৰ জনসভাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জইচ-ই-মহম্মদৰ ওপৰত আক্ৰমনাত্মক হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।

PM Modi Jaish admitted India strike during Operation Sindoor Dhar Jansabha
ধাৰৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধাৰ (মধ্য প্ৰদেশ): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মধ্য় প্ৰদেশৰ ধাৰত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত জনতাক সম্বোধন কৰি কয়, "অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত আমি সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰিলোঁ । সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জইচ-ই-মহম্মদে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিছে । আমাৰ সৈনিকসকলে পলকতে পাকিস্তানক নতশিৰ কৰালে । এয়া নতুন ভাৰত আৰু ই পৰমাণু ভাবুকিক ভয় নকৰে ।"

সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কান্দি কান্দি কৈছিল তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ কথা: মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"দেশ মাতৃ ভাৰতীৰ সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা দিয়া হৈছে । পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমাৰ মা, ভনীসকলৰ সেন্দূৰ মচিছিল । আমিও অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ চলাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰি পেলালোঁ । সৌ সিদিনা দেশ তথা বিশ্বই দেখিছিল যে কিদৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জইচ-ই-মহম্মদে কান্দি কান্দি নিজৰ অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে- ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো কিয় বিশেষ

ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আজি ১৭ ছেপ্টেম্বৰ এক ঐতিহাসিক ক্ষণ । আজিৰ দিনটোতে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । ভাৰতীয় সেনাই হায়দৰাবাদক অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি ভাৰতৰ গৌৰৱক পুনৰ স্থাপন কৰিছিল । দেশৰ ইমান ডাঙৰ এক ঘটনা আৰু সেনাৰ শৌৰ্যৰ দশক পাৰ হৈ গ'ল, কিন্ত স্মৰণ কৰা কোনো নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে আমাক সেই সুযোগ দিলে ।"

হায়দৰাবাদ স্বাধীনতা দিৱস

মোদীয়ে কয়,"আমাৰ চৰকাৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ হায়দৰাবাদৰ ঘটনা আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক অমৰ কৰি ৰাখিলে । আমি এই দিনটো হায়দৰাবাদৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । আজি হায়দৰাবাদত স্বাধীনতা দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মা ভাৰতীৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ ওপৰত আন একো নাই ।"

লগতে পঢ়ক: প্ৰতিটো জন্মদিনেই বিশেষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, ২০১৪ ৰ পৰা ২০২৫ লৈকে এক অৱলোকন

প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ON JAISH E MOHAMMEDPM MITRA PARK IN DHARPM MODI ON OPERATION SINDOORPM MODI 75TH BIRTHDAYPM MODI RALLY IN DHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.