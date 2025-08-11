নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ বাবা খৰক সিং (বি কে এছ) মাৰ্গত সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংসদ সদস্যসকলৰ বাবে ১৮৪টা নতুন বহুমহলীয়া ফ্লেট উদ্বোধন কৰে ।
এই উপলক্ষে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ আৰু কিৰেণ ৰিজিজু উপস্থিত থাকে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৱাসস্থলীত সেন্দূৰ (ভাৰ্মিলিয়ন) গছপুলি ৰোপণ কৰে । আৱাসিক কমপ্লেক্সটো নিৰ্মাণ আৰু সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে একেলগে কাম কৰা শ্ৰমিকসকলকো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰি মত বিনিময় কৰে ।
"আজি সংসদত মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ বাবে আৱাসিক কমপ্লেক্সটো উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলো । এই চাৰিটা টাৱাৰৰ নাম- কৃষ্ণ, গোদাবৰী, কোচি আৰু হুঘলী, ভাৰতৰ চাৰিখন মহান নদী... টাৱাৰটোৰ নাম কোচি বুলি ক'লে কিছুমানে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব । তেওঁলোকে ইয়াক নদী হিচাপে নহয়, বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ চমক বুলিহে চাব ।'' - প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মূল ভাষণ ।
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi interacts with 'shramjeevis', the workers who constructed the Type-VII Multi-Storey Flats for Members of Parliament at Baba Kharak Singh Marg.— ANI (@ANI) August 11, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা টাইপ-VII ফ্লেটসমূহৰ প্ৰতিটোৰ কাৰ্পেট এলেকা আনুমানিক ৫০০০ বৰ্গফুট । আৱাসিক আৰু চৰকাৰী দুয়োটা কামৰ বাবে যথেষ্ট বিশাল ফ্লেটসমূহ ডিজাইন কৰা হৈছে, যাতে সাংসদসকলে ঘৰৰ পৰাই নিজৰ ৰাজহুৱা কৰ্তব্যসমূহ আৰামত পৰিচালনা কৰিব পাৰে ।
আৱাসিক কমপ্লেক্সটোত কাৰ্যালয়, কৰ্মচাৰীৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰৰ বাবেও নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে, যাৰ ফলত ই বাসিন্দাসকলৰ বাবে এক সম্পূৰ্ণ আৰু সুবিধাজনক স্থান । লোকসভা সচিবালয়ৰ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই প্ৰকল্পটোৱে GRIHA 3-star rating ৰ মানদণ্ড মানি চলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিল্ডিং কোড (National Building Code চমুকৈ NBC) ২০১৬ মানি চলে ।
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, "Today I had the fortune of inaugurating the residential complex for my colleagues at the Parliament. The four towers are named- Krishna, Godavari, Kosi, and Hooghly, the four great rivers of India... Some people will feel uncomfortable with… pic.twitter.com/KKvsh3J8o9— ANI (@ANI) August 11, 2025
আধুনিক মানদণ্ডৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডিজাইন কৰা সকলো অট্টালিকা ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী আৰু শেহতীয়া গাঁথনিগত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰে সজ্জিত । ইয়াৰ লগতে কমপ্লেক্সটোত সকলো বাসিন্দাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ এক কঠিন নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও আছে । সুবিধা আৰু বিন্যাস জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি আৰু আধুনিক আৰু আৰামদায়ক জীৱন-যাপনৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰা মতে, চৌহদটো "Divyang-friendly" (অক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে সুলভ)ও, যিয়ে অন্তৰ্ভুক্ত ডিজাইনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । যিহেতু মাটি সীমিত, সেয়েহে ঠাইখিনিৰ উন্নত ব্যৱহাৰ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ খৰচ কমোৱাৰ বাবে উলম্ব গৃহ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।