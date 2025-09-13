দেশৰ ৰে‘ল মানচিত্ৰত সংযোজিত হ’ল আইজল: প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে বৈৰৱী-চাইৰাং ৰে’লপথ

দেশৰ ৰে‘ল মানচিত্ৰত সংযোজিত হ’ল আইজল: প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে বৈৰৱী-চাইৰাং ৰে’লপথ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৮০৭০ কোটিৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষে বৈৰৱী-চাইৰাং নতুন ৰে’লপথ মুকলি কৰে, যিয়ে মিজোৰামক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে’লৱে নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ।
Published : September 13, 2025 at 11:13 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 11:31 AM IST
আইজল : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে মিজোৰামত ৰাজ্যখনক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পৰা ৮,০৭০ কোটি টকাৰ বৈৰৱী-চাইৰাং ৰে’লপথকে ধৰি ৯০০০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ কেইবাটাও বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি এই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহে ৰে’লৱে, পথ, বিদ্যুৎ আৰু ক্ৰীড়াকে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডক উপকৃত কৰিব ৷
প্ৰত্যাহ্বানমূলক পাহাৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মিত বৈৰৱী-চাইৰাং নতুন ৰে’ল লাইন প্ৰকল্পই মিজোৰামৰ ৰাজধানীক ভাৰতীয় ৰে’লৱে নেটৱৰ্কৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংযোগ কৰিব ৷ ইয়াত জটিল ভূতাত্ত্বিক পৰিস্থিতিত নিৰ্মিত ৪৫টা সুৰংগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ৫৫ খন ডাঙৰ দলং আৰু ৮৮ খন সৰু দলং অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
মিজোৰাম আৰু দেশৰ বাকী অংশৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ ৰে’ল সংযোগে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক নিৰাপদ, কাৰ্যক্ষম আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে ভ্ৰমণৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও খাদ্য শস্য, সাৰ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সময়মতে আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান নিশ্চিত কৰিব, যাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে লজিষ্টিক দক্ষতা আৰু আঞ্চলিক সুলভতা বৃদ্ধি পাব বুলি সূত্ৰসমূহে জনায় ৷
অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন নতুন এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল, চাইৰাং (আইজল)-দিল্লী (আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল) ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, চাইৰাং-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ আৰু চাইৰাং-কলকাতা এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অফ কৰে ৷ এতিয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হ’ব আইজল ৷ চাইৰাং-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে মিজোৰাম আৰু অসমৰ মাজত চলাচলৰ সুবিধা হ’ব ৷ চাইৰাং-কলকাতা এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে মিজোৰামক পোনপটীয়াকৈ কলকাতাৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ৷ চৰকাৰে কয় যে এই উন্নত সংযোগে চিকিৎসালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বজাৰসমূহৰ প্ৰৱেশৰ উন্নতি সাধন কৰিব, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী হ’ব ৷ ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ পৰ্যটনক এক বৃহৎ গতি প্ৰদান কৰিব ৷
পথৰ আন্তঃগাঁথনিক জোৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আইজল বাইপাছ ৰোড, থেনজাল-ছিয়ালছুক ৰোড, খানকাউন-ৰংগুৰা ৰোডকে ধৰি কেইবাটাও পথ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন পদক্ষেপ (PM-DevINE) আঁচনিৰ অধীনত ৫০০ কোটিৰো অধিক ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা ৪৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আইজল বাইপাছ পথটোৰ লক্ষ্য হৈছে আইজল চহৰৰ জনবহুলতা মুক্ত কৰা, লুংলেই, ছিয়াহা, লংটলাই, লেংপুই বিমানবন্দৰ আৰু চাইৰাং ৰে’লৱে ষ্টেচন আদিৰ সৈতে সংযোগ উন্নত কৰা ৷ ইয়াৰ ফলত দক্ষিণ জিলাৰ পৰা আইজললৈ যাত্ৰাৰ সময় প্ৰায় ১.৫ ঘন্টা হ্ৰাস পাব, যাৰবাবে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট উপকৃত হ’ব৷ উত্তৰ-পূব বিশেষ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত থেনজাল-ছিয়ালছুক পথটোৱে কেইবাজনো উদ্যান শস্য খেতিয়ক, ড্ৰেগন ফ্ৰুট খেতিয়ক, ধান খেতিয়ক আৰু আদা প্ৰক্ৰিয়াকৰণকাৰীক উপকৃত কৰাৰ লগতে আইজল-থেনজাল-লুংলেই ঘাইপথৰ সৈতে শক্তিশালী সংযোগ কৰিব ৷ চেৰচিপ জিলাৰ NESIDS (Roads)ৰ অধীনত খানক-ৰংগুৰা পথটোৱে বজাৰলৈ উন্নত প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন উদ্যান শস্য খেতিয়ক আৰু অন্যান্য লোকক উপকৃত কৰাৰ লগতে পৰিকল্পিত আদা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্লাণ্টত সহায় কৰিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লংটলাই-ছিয়াহা পথত চিমটুইপুই নদী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ এই দলংখনে সৰ্ববতৰৰ সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ লগতে যাতায়তৰ সময় দুঘণ্টা হ্ৰাস কৰিব ৷ কালাডান মাল্টিম’ডাল ট্ৰেনজিট কাঠামোৰ অধীনত এই দলংখনে সীমা অতিক্ৰম কৰি বাণিজ্যও বৃদ্ধি কৰিব ৷
অঞ্চলটোৰ শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আইজলৰ মুয়ালখাঙত ৩০ টি এম টি পি এ (বছৰি এক হাজাৰ মেট্ৰিক টন) এলপিজি বটলিং প্লাণ্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, যাৰ লক্ষ্য মিজোৰাম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত এলপিজিৰ সুস্থিৰ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান নিশ্চিত কৰা, যাৰ ফলত পৰিষ্কাৰ ৰন্ধন ইন্ধনৰ সহজলভ্যতা নিশ্চিত কৰা হয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা স্থানীয় কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগো সৃষ্টি হ’ব বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম (PMJVK) আঁচনিৰ অধীনত কাৱৰ্থত এখন আৱাসিক বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, য’ত আধুনিক শ্ৰেণীকোঠা, হোষ্টেল আৰু কৃত্ৰিম ফুটবল খেলপথাৰকে ধৰি ক্ৰীড়াৰ সুবিধা থাকিব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ১০ হাজাৰৰো অধিক শিশু আৰু যুৱক-যুৱতী উপকৃত হ’ব, যাৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী সামাজিক আৰু শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ ভেটি স্থাপন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
সকলোৰে বাবে গুণগত শিক্ষাৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াই নিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ট্লাংনুয়ামত একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ো উদ্বোধন কৰে, যাৰ ফলত নামভৰ্তিৰ হাৰ উন্নত হ’ব, শিক্ষাৰ হাৰ হ্ৰাস হ’ব আৰু জনজাতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক সামগ্ৰিক শৈক্ষিক সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷