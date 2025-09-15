ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা কলকাতাত যুটীয়া সেনাধ্যক্ষ সন্মিলন উদ্বোধন; অনুষ্ঠানত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বাবে সশস্ত্ৰ বাহিনীক প্ৰশংসা

সোমবাৰে কলকাতাত তিনিদিনীয়া ১৬ সংখ্যক যুটীয়া কমাণ্ডাৰ কনফাৰেন্স-২০২৫ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

PM Inaugurates 16th Armed Forces' Conference At Eastern Command HQ In Kolkata
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা : ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বিজয় দুৰ্গ, পূৰ্বৰ ফ’ৰ্ট উইলিয়ামত সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তিনিদিনীয়া যুটীয়া কমাণ্ডাৰ সন্মিলন উদ্বোধন কৰে । এই উপলক্ষে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীক অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

প্ৰতিৰক্ষা বিবৃতি অনুসৰি ইয়াৰ বিজয় দুৰ্গ (পূৰ্বৰ ফ’ৰ্ট উইলিয়াম)স্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তিনিদিনীয়া যুটীয়া সেনাধ্যক্ষ সন্মিলন উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও "ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ দৃষ্টিভংগী ২০৪৭" নথি প্ৰকাশ কৰে । এই নথিখনে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।

এইখিনিতে কওঁ যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত এয়া প্ৰথম এনে সন্মিলন । এজন প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াই কয় যে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰে আৰু পাকিস্তানৰ ভিতৰত সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনি ভাঙি পেলোৱাৰ বাবে চলোৱা ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ই তিনিওটা সেনাৰ সুষম সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, য’ত নিখুঁততা, পেছাদাৰিত্ব আৰু উদ্দেশ্যক সামৰি লোৱা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পশ্চিম বংগ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত উপস্থিত হৈ ৰাজভৱনত নিশাটো কটায় । সোমবাৰে পুৱা বিজয় দুৰ্গত মুখ্য প্ৰতিৰক্ষা বৈঠক উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিহাৰলৈ ৰাওনা হয়, এইদৰেই তেওঁৰ কলকাতা ভ্ৰমণৰ সামৰণি পৰে ।

PM Inaugurates 16th Armed Forces' Conference At Eastern Command HQ In Kolkata
কলকতা বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্ত (PTI)

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিয়লি ১ বজাত বিজয় দুৰ্গৰ পৰা ৰেচ কোৰ্চলৈ ৰাওনা হয়, য’ত অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰেৰে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ যায় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ বংগ এৰি পৰৱৰ্তী গন্তব্যস্থান বিহাৰলৈ যায় ।

দেশৰ শীৰ্ষ অসামৰিক আৰু সামৰিক নেতৃত্বক একত্ৰিত কৰি মত বিনিময় আৰু ভাৰতৰ সামৰিক প্ৰস্তুতিৰ ভৱিষ্যত বিকাশৰ ভেঁটি স্থাপন কৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ মগজুৰ ধুমুহা মঞ্চৰ ষোড়শ যুটীয়া কামাণ্ড সন্মিলন-২০২৫ ।

অহা ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ কলকাতাত দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা ১৬ সংখ্যক যুটীয়া সেনাধ্যক্ষ সন্মিলনত এইবাৰৰ সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘‘সংস্কাৰৰ বছৰ - ভৱিষ্যতৰ বাবে ৰূপান্তৰ ।’’

এই সন্মিলনত সংস্কাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব

এই সন্মিলনত সংস্কাৰ, ৰূপান্তৰ আৰু কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব, যিয়ে বহুক্ষেত্ৰৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি বজাই ৰখাৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰ, গভীৰ সংহতি আৰু প্ৰযুক্তিগত আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ গুৰুত্ব প্ৰতিফলিত কৰিব ।

দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈ অহা ভূ-কৌশলগত পৰিৱেশত সশস্ত্ৰ বাহিনীক চঞ্চল, নিৰ্ণায়ক আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সাজু হ’বলৈ শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।

এই অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় ছেঠ, প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী অনিল চৌহান, প্ৰতিৰক্ষা সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিং আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সচিবসকলৰ লগতে তিনিওটা সেৱা আৰু সংহত প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মচাৰীৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ ভূমিৰ পৰাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু ইয়াৰ ৰক্ষকক প্ৰধানমন্ত্রীৰ কঠোৰভাৱে সকীয়নি

For All Latest Updates

TAGGED:

EASTERN COMMAND HEADQUARTERSPM MODI WEST BENGAL VISITINDIAN ARMYইটিভি ভাৰত অসমPM ARRIVES AT EASTERN COMMAND HQ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.