ETV Bharat / bharat

জি এছ টি সংস্কাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে 'ডাবল বোনাচ': প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজিৰে পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ GST সংস্কাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু GST ৰেহাই উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । ৰাইজে ডাবল বোনাচ পাইছে ।"

PM Modi Arunachal visit
ইটানগৰত অনুষ্ঠান সম্বোধনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ANI)
author img

By ANI

Published : September 22, 2025 at 2:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ইটানগৰ : সমগ্ৰ দেশতে বলৱৎ হোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ পণ্য আৰু সেৱা কৰ (জি এছ টি) সংস্কাৰক প্ৰশংসা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে ইয়াক উৎসৱৰ বতৰত জনসাধাৰণক দিয়া 'ডাবল বোনাচ' বুলি অভিহিত কৰে ।

সোমবাৰে ইটানগৰত এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজিৰে পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ জি এছ টি সংস্কাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু জি এছ টি ৰেহাই উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । উৎসৱ উপলক্ষে ৰাইজে ডাবল বোনাচ পাইছে ।"

উল্লেখ্য যে ইটানগৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৫,১০০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছিয়ম উপ-অৱবাহিকাত স্থাপন হ’বলগীয়া হিঅ' হাইড্ৰ’-ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট (২৪০ মেগাৱাট) আৰু টাটো-১ হাইড্ৰ’-ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ (১৮৬ মেগাৱাট) আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টাৱাঙত এটা অত্যাধুনিক কনভেনচন চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগতে ১,২৯০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ একাধিক মূল আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, অগ্নি সুৰক্ষা আৰু কৰ্মৰত মহিলাৰ হোষ্টেল আদি বিভিন্ন খণ্ড ।

আনহাতে, এই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ লাভ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক বহু বছৰ ধৰি আওকাণ কৰা কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে ।

"সাধাৰণতে সূৰ্যৰ প্ৰথম ৰশ্মি অৰুণাচল প্ৰদেশত পৰে, কিন্তু ইয়াত উন্নয়নৰ ৰশ্মি পাবলৈ কৰা চেষ্টাই বছৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । মই ইয়ালৈ ২০১৪ চনৰ আগতেও আহিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত আছোঁ । প্ৰকৃতিয়ে অৰুণাচলক হিয়া উজাৰি দিছে, ইয়াৰ ভূমি, জনসাধাৰণ, সামৰ্থ্য বহুখিনি আছে । কিন্তু দিল্লীৰ পৰা দেশ চলোৱা লোকসকলে অৰুণাচলক আওকাণ কৰিলে । কংগ্ৰেছে ভাবিছিল যে অৰুণাচলত যথেষ্ট কম লোক আছে, তাত মাত্ৰ ২ খন লোকসভাৰ আসন, গতিকে তেওঁলোকে কি মনোযোগ দিব ?" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

ইয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসন শৈলীৰ সৈতে তুলনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ-পূবলৈ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসকলে অতি ভ্ৰমণ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসকলে ৮০০ বাৰতকৈও অধিক অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপেও তেওঁ একাধিকবাৰ অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

"আমি উত্তৰ-পূবৰ বাজেট বহুত বৃদ্ধি কৰিছোঁ । আমি অন্তিম বিন্দুৰ সংযোগ আৰু অন্তিম বিন্দুত উপনীত কৰাটোক আমাৰ চৰকাৰৰ পৰিচয় হিচাপে দাঙি ধৰিছোঁ । আমি এইটোও নিশ্চিত কৰিছোঁ যে কেৱল দিল্লীত বহি থাকিয়ে চৰকাৰ এখন চলাব নোৱাৰে । বৰ্তমান বিষয়া-মন্ত্ৰীসকল উত্তৰ-পূবলৈ আহিবই লাগিব আৰু অন্ততঃ এনিশা হ'লেও কটাব লাগিব । কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এজন মন্ত্ৰী দুমাহত মাত্ৰ এবাৰহে আহিছিল, কিন্তু এতিয়া বহু মন্ত্ৰী ৮০০ বাৰতকৈও অধিক উত্তৰ-পূবলৈ আহিছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

ভাষণৰ পূৰ্বে তেওঁ স্থানীয় উদ্যোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু জি এছ টি হাৰ যুক্তিসংগতকৰণৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ইটানগৰত অনুষ্ঠিত ‘জি এছ টি ৰেহাই উৎসৱ’ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন শিপিনী, নেতৃস্থানীয় উদ্যোগীক সাক্ষাৎ কৰে ।

তেওঁ পেকেজিং গাখীৰ আৰু খাদ্য-সামগ্ৰীকে ধৰি স্থানীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি থকা উদ্যোগীসকলকো সাক্ষাৎ কৰে আৰু দেশৰ ‘স্বাদেশী’ সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ হাতত ‘গৰ্ব সে কহো য়ে স্বদেশী হ্যে’ৰ প্লেকাৰ্ডো অৰ্পণ কৰে ।

আনহাতে, দোকানীসকলে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰি খুবেই আনন্দিত হৈ এই প্লেকাৰ্ডসমূহ তেওঁলোকৰ দোকানত স্থাপন কৰিব বুলি কয় । উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে জি এছ টি পৰিষদৰ ৫৬ সংখ্যক বৈঠকৰ সময়ত পণ্য আৰু সেৱা কৰৰ (জি এছ টি) গাঁথনিগত সংস্কাৰত অনুমোদন জনোৱা হয় ।

পূৰ্বৰ চাৰিটা শ্লেবৰ কৰ ব্যৱস্থাৰ ঠাইত ৫ শতাংশ আৰু ১৮ শতাংশৰ সুশৃংখলিত দুটা শ্লেব ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিলাসী আৰু শাৰীৰিকভাৱে ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীৰ বাবে পৃথক ৪০ শতাংশ শ্লেব ৰখা হৈছে ।

এই নতুন কৰ গাঁথনিয়ে ব্যৱসায় সহজ কৰি তুলিব, গ্ৰাহকৰ বাবে মূল্য হ্ৰাস কৰিব, উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব আৰু কৃষিৰ পৰা অটোম’বাইললৈকে আৰু এফ এম চি জিৰ পৰা নবীকৰণযোগ্য শক্তিলৈকে বহুতো উদ্যোগক সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । লগতে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱন-যাপনৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰা, এম এছ এম ইসমূহক শক্তিশালী কৰা, কৰৰ ভিত্তি বহল কৰা আৰু সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ সূচনা কৰা ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা: উন্নত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান
লগতে পঢ়ক :দেওবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

NEXT GEN GSTGST REFORMSGST BACHAT UTSAVইটিভি ভাৰত অসমPM MODI ARUNACHAL VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.