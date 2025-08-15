ETV Bharat / bharat

বাকী থাকিল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধীও পিছ পৰিল: লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গঢ়িলে অভিলেখ

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত ১০৩ মিনিটৰ ভাষণ প্ৰদান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷ ইয়াৰ লগে লগে আন এক কৃতিত্বৰ অধিকাৰীত পৰিণত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷

লালকিল্লাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PTI)
ETV Bharat Assamese Team

August 15, 2025

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পিছত ১০৩ মিনিটৰ স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, যিটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৰ্বাধিক দীঘলীয়া ভাষণৰূপে বিবেচিত হৈছে ।

যোৱা বছৰ ৭৮ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰে নামত থকা পূৰ্বৰ ৯৮ মিনিটৰ ভাষণৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত আছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া সৰ্বাধিক দীঘলীয়া ভাষণৰ কৃতিত্ব ৷ ২০১৬ চনত ৯৬ মিনিট আৰু ২০১৭ চনত ৫৬ মিনিটৰ ভাষণ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ২০১৭ চনত দিয়া ভাষণটো সকলোতকৈ চুটি ভাষণৰূপে বিবেচিত হয় ৷

ভাৰতৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ১২ বাৰৰ বাবে ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নামত থকা অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ এই তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাম ৷ নেহৰুৱে একেৰাহে ১৭ টাকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ৷

জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম ৷ মোদীয়ে ২০১৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল, যিটোৰ দৈৰ্ঘ আছিল ৬৫ মিনিট ৷

২০১৫ চনত তেওঁৰ ভাষণ ৮৮ মিনিট ধৰি চলিছিল । ২০১৮ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া ভাষণৰ সময় আছিল ৮৩ মিনিট । ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে ২০১৯ চনত প্ৰায় ৯২ মিনিট আৰু ২০২০ চনত মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ৯০ মিনিটৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

২০২১ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত ৮৮ মিনিট আৰু ২০২২ চনত ৭৪ মিনিটৰ ভাষণ দিছিল । ২০২৩ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৯০ মিনিটৰ ভাষণ দিছিল । মোদীৰ পূৰ্বে ১৯৪৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আৰু ১৯৯৭ চনত আই কে গুজৰালে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ক্ৰমে ৭২ আৰু ৭১ মিনিটৰ সৰ্বাধিক দীঘলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । নেহৰু আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়েও ক্ৰমে ১৯৫৪ আৰু ১৯৬৬ চনত ১৪ মিনিটত আটাইতকৈ চুটি ভাষণ দিছিল ।

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়েও লালকিল্লাৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ চমু ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । ২০১২ আৰু ২০১৩ চনত সিঙৰ ভাষণ ক্ৰমে ৩২ আৰু ৩৫ মিনিটৰহে আছিল । ২০০২ আৰু ২০০৩ চনত বাজপেয়ীয়ে দিয়া ভাষণৰ সময়সীমা আছিল ক্ৰমেে ২৫ আৰু ৩০ মিনিট, যি সবাতোকৈ চুটি ভাষণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল ৷

