আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বক অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে : এছ জয়ছোৱাল

আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বক অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে : এছ জয়ছোৱাল
ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে দিয়া শেহতীয়া মন্তব্যই দুয়োখন দেশৰে সম্পৰ্কক লৈ ইতিবাচক সঁহাৰি প্ৰদান কৰিছে ।
Published : September 7, 2025 at 10:34 AM IST
নতুন দিল্লী : "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বক অতিশয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে সদায় ভাল বুজাবুজি বজাই ৰাখিছে ।" শুল্কক লৈ উত্তেজনা চলি থকাৰ মাজতে এই মন্তব্য ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ । শনিবাৰে ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পে দিয়া মন্তব্যৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া সঁহাৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে মন্তব্য কৰে এছ জয়শংকৰে ।
জয়শংকৰে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আমেৰিকাৰ সৈতে আমাৰ অংশীদাৰিত্বক অতিশয় গুৰুত্ব দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সদায় ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে এক অতি ভাল ব্যক্তিগত বুজাবুজি আছে । কিন্তু কথাটো হ'ল আমি আমেৰিকাৰ সৈতে জড়িত হৈয়েই আছো আৰু এই সময়ত মই ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু সঁচাকৈয়ে মই সেইটোৱেই ক'ম ।"
#WATCH | On PM Modi's response to US President Donald Trump speaking positively on India-US relationship, EAM Dr S Jaishankar says, " pm modi attaches enormous importance to our partnership with the us. where president trump is concerned, he (pm modi) has always had a very good… pic.twitter.com/vvDH3yUWCN— ANI (@ANI) September 6, 2025
ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কক ট্ৰাম্পে দিয়া দৃঢ়তাৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উষ্ম সঁহাৰি জনাই কয়, "তেওঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৱেগ আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ইতিবাচক মূল্যায়নক গভীৰভাৱে শলাগ লয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে ।" শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালেও ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, "আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ এই সম্পৰ্ক আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমাৰ দুয়োখন দেশে এক ব্যাপক বিশ্ব কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অংশীদাৰ, যিটো আমাৰ ভাগ-বতৰা স্বাৰ্থ, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কত লংঘিত । এই অংশীদাৰিত্বই কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দুয়োখন দেশে যিটো বস্তুনিষ্ঠ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ ওপৰত আমি মনোনিৱেশ কৰি আছো আৰু আমি আশা কৰিছো যে পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু ভাগ-বতৰা স্বাৰ্থৰ ভিত্তিত সম্পৰ্কটো আগবাঢ়ি যাব ।"
লগতে পঢ়ক : পুনৰ ইতিবাচক দিশত আগবাঢ়িছে নেকি ভাৰত-আমেৰিকাৰ বন্ধুত্ব !