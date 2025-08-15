নতুন দিল্লী: আজি দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ লালকিল্লাত দিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক দশকবোৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অভিলাষী "সুদৰ্শন চক্ৰ অভিযান" ৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত দেশখনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ নিৰাপত্তা আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ, শক্তিশালী আৰু আধুনিকীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে ।
‘‘অহা দহ বছৰত অৰ্থাৎ ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত মই এই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ঢালখন সম্প্ৰসাৰণ, শক্তিশালী আৰু আধুনিকীকৰণ কৰিব বিচাৰিছো । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আমি সুদৰ্শন চক্ৰৰ পথ বাছি লৈছো…জাতিটোৱে আৰম্ভ কৰিব সুদৰ্শন চক্ৰ অভিযান ৷ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাক ব্যৱহাৰ কৰি এই সমগ্ৰ আধুনিক ব্যৱস্থাটো ভাৰততে গৱেষণা, বিকাশ আৰু তৈয়াৰ কৰা উচিত । এই শক্তিশালী ব্যৱস্থাই কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰাই নহয়, সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰতো এক মোক্ষম আঘাত হানিব’’ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে আইৰন ড’মৰ দৰে নিজাকৈ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, যাৰ নাম হ’ব মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ ৷ যিটো অসামৰিক অঞ্চলকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ সুদৰ্শন চক্ৰ অভিযানে থলুৱা উদ্ভাৱন আৰু শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে ।
শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত উপস্থিত থাকি ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনায় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠ আৰু তিনিওটা অসামৰিক সেৱাৰ মুৰব্বীসকলে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ধ্বজাবাহক, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, স্থলসেনা, নৌসেনা আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ আনুষ্ঠানিক গাৰ্ড অৱ অনাৰেও আদৰণি জনায় ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সন্ধিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত একাধিক বেণ্ড পৰিৱেশনৰ আয়োজন কৰি নাগৰিকসকলৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ প্ৰচাৰ আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিজয় উদযাপন কৰা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে ৷
দেশৰ ১৪০ টাতকৈও অধিক বছা বছা স্থানত স্থলসেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা, ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনী, এন চি চি, চি আৰ পি এফ, আই টি বি পি, চি আই এছ এফ, এছ এছ বি, বি এছ এফ, আই ডি এছ, আৰ পি এফ আৰু অসম ৰাইফলছৰ বেণ্ডসমূহে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।
