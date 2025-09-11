ETV Bharat / bharat

নেপালত বসবাস কৰা ভাৰতীয়সকলে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই : পীয়ুষ গোৱেল

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে নেপালৰ ঘটনাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে । লগতে তেওঁ চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলিও কয় ।

Piyush Goyal on Nepal situation
পাটনাত সংবাদমেলৰ সময়ত পীয়ুষ গোৱেল (ETV Bharat)
ETV Bharat Assamese Team

September 11, 2025

পাটনা : ''Gen Z আন্দোলন''ৰ বাবে অস্থিৰ হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া দেশ নেপাল ৷ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পিছতে লাহে লাহে নেপালৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে । অৱশ্যে এতিয়াও তাত বসবাস কৰা ভাৰতীয়সকল চিন্তিত হৈ পৰিছে । ভাৰতীয়সকলে লাহে লাহে ঘৰলৈ উভতি আহিছে ।

ভাৰত চৰকাৰেও সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । আনহাতে বিহাৰ ভ্ৰমণত থকা মোদী চৰকাৰৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে ভাৰতীয়সকলে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁ কয়, ''আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড এনেকুৱা হৈছে যে আমি ডাঙৰ যুদ্ধৰ মাজৰ পৰাও আমাৰ মানুহক উলিয়াই আনিছো ।''

নেপালৰ ঘটনাক লৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টি : নেপালৰ ঘটনাৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি কয় পীয়ুষ গোৱেলে । কালি (বুধবাৰ) তাত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ সৈতেও তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰে । তেওঁ কয়, ''আমি এটা হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰদান কৰিছো । যিকোনো ব্যক্তিৰ কোনো সমস্যা হ'লে সেই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু তাত থকা দূতাবাসে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ তাত থাকিব ।''

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ''আমাৰ জনসাধাৰণক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক উৎকৃষ্ট ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে । আমি আমাৰ মানুহক যুদ্ধৰ মাজৰ পৰা নিৰাপদে ঘূৰাই আনিছো ।''

'শীঘ্ৰে শান্তি ঘূৰি আহিব' : মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয়, ''আমি আশা কৰিছো যে নেপালৰ পৰিস্থিতি অতি সোনকালে স্বাভাৱিক হ'ব । তেওঁ কয়, ''আমি আশা কৰিছো যে অতি সোনকালে তাত শান্তি ঘূৰাই অনা হ’ব আৰু শৃংখলা স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব । আমাৰ চৰকাৰে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।''

"আমাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । যোৱা নিশা তাত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে কথা পাতিলো । এটা হেল্পলাইনো আৰম্ভ কৰা হৈছে । আপুনি আমাৰ সকলো লোকক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড দেখিছে । আমি ডাঙৰ যুদ্ধৰ মাজৰ পৰাও আমাৰ জনসাধাৰণক ঘূৰাই আনিছো । আমি আশা কৰিছো যে নেপালত অতি সোনকালে শান্তি পুনৰ ঘূৰি আহিব আৰু পৰিস্থিতি অতি সোনকালে উন্নত হ'ব ।" - পীয়ুষ গোৱেল, কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী ।

ৰাহুল-তেজস্বীক আক্ৰমণ : পাটনাস্থিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে পীয়ুষ গোৱেলে তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱ আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী নেতাসকলে মঞ্চৰ পৰাই আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল যদিও এই দুই নেতাই ক্ষমা বিচৰা নাছিল বুলিও তেওঁ কয় ।

নীতিশৰ সন্মুখত কোনেও থিয় নহ’ব : তেজস্বী যাদৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ''নাম ঘোষণা হ’লেও একো সলনি নহ’ব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সন্মুখত কোনেও থিয় নহ’ব ।'' তেওঁ কয়, ''এইবাৰো বিহাৰত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ’ব ।''

বিহাৰক দুটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিহাৰক দুটা প্ৰজেক্ট দিছে বুলি কয় পীয়ুষ গোৱেলে । মৌকামাৰ পৰা মুংগেৰলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথটোৰ অনুমোদন দিছে । ইয়াৰ উপৰিও ভাগলপুৰৰ পৰা ডুমকালৈ যোৱা পথটো অনুমোদন দিয়া হৈছে । এই প্ৰকল্প দুটাৰ বাবে মুঠ ৪৪৪৭ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব । তেওঁ কয় যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ অধীনত বিহাৰ দ্ৰুতগতিত বিকাশ হৈছে, গতিকে জনসাধাৰণে আকৌ এবাৰ নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত এন ডি এ চৰকাৰখন বাছি ল’ব ।

