গোপালগঞ্জ : আপোনাৰ বাৰু কুকুৰ প্ৰিয় জন্তু নেকি ? আপোনাৰ ঘৰটো ৰাখিছে নেকি পোহনীয়া কুকুৰ ? যদিহে ৰাখিছে তেন্তে সাৱধান হওক । এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে...
আপোনাৰ জীৱনলৈয়ো আহিব পাৰে বিপদ ! এটা পোহনীয়া কুকুৰে কামুৰি ছিঙি দিলে মালিকৰ কাণ । শুনি হয়তো আচৰিত লাগিছে, কিন্তু এয়া হৈছে এটা প্ৰকৃত ঘটনা ।
পোহনীয়া কুকুৰে কামুৰিলে মালিকৰ কাণ : এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ নগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আৰাৰ মৌড়ত । জানিব পৰা মতে, কুকুৰ বৰ ভালপায় সন্দীপ কুমাৰ নামৰ যুৱকজনে । সেয়ে ঘৰটো তেওঁ এটা কুকুৰ ৰাখিছে ।
প্ৰতিদিনে সন্দীপে তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ লগত খেলা-ধূলা কৰে, ফুৰিবলৈ যায় । মুঠৰ ওপৰত লাহে লাহে কুকুৰটো সন্দীপৰ বৰ ভাল বন্ধু হৈ পৰিছে । কিন্তু হঠাতে এয়া কি হৈ গ'ল...
আন দিনৰ দৰে সন্দীপে আজিও (মঙলবাৰ) তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক লৈ ঘৰৰ ছাদত খোজকাঢ়ি আছিল । তেনেতে কুকুৰটোৱে ঘৰৰ ছাদৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ ধৰিলে । তাকে দেখি সন্দীপে কুকুৰটোক ছাদৰ পৰা নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে । যাৰ ফলত কুকুৰটোৱে খঙতে সন্দীপক আক্ৰমণ কৰে । কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ ফলত সন্দীপৰ এখন কাণ ছিঙি যায় ।
আধা কাণ কামুৰি ছিঙিলে কুকুৰটোৱে : সন্দীপৰ সৰু ভায়েকে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই সদায় শিশুৰ দৰে জীৱ-জন্তু পালন কৰি আহিছে । কুকুৰটোৰ কিয় ইমান খং উঠিল নাজানো । প্ৰথমে ই ডাঙৰ ভাইটিৰ হাতত আক্ৰমণ কৰে, যেতিয়া তেওঁ হাতখন আঁতৰাই আনিলে তেতিয়াই তেওঁৰ কাণত আক্ৰমণ কৰে । ফলত তাৰ কাণৰ আধা অংশ ছিঙি যায় ।"
ভুক্তভোগী সন্দীপে কয়, "এই সকলোবোৰ ইমান তৎক্ষণাত হৈছিল যে মই তৎ ধৰিব পৰা নাছিলো । হঠাতে কুকুৰটোৱে মোক কামুৰি তেজ উলিয়ই দিলে।"
কাগজত ছিঙা কাণৰ টুকুৰাটো মেৰিয়াই চিকিৎসালয় পালেহি : সন্দীপে কুকুৰটোৰ পৰা নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি ছিঙা কাণখন কাগজেৰে মেৰিয়াই সদৰ হাস্পতালত উপস্থিত হয়গৈ । আনকি চিকিৎসালয়ৰ মানুহবোৰো এই দৃশ্য দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিল । এফালে কাণৰ পৰা তেজ বৈ আছিল আৰু আনফালে চিঙা কাণখন কাগজত মেৰিয়াই থিয় হৈছিল ডাক্তৰ কাষত ।
কাণখন পুনৰ যোৰা লগোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা : সদৰ চিকিৎসালয়ৰ ডাঃ দানিশ আহমেদে সন্দীপৰ চিকিৎসা কৰে । তেওঁ কয়, "আমি তেওঁৰ কাণখন পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু যদি কাণখন পুনৰ সংলগ্ন কৰাৰ বাবে উপযোগী নহয় তেন্তে তেওঁক আন হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । বৰ্তমান তেওঁৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে ।"