এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া দহবাৰ ভাবে যাত্ৰীয়ে

এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া দহবাৰ ভাবে যাত্ৰীয়ে
দিল্লীৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বয়িং 787-9 ড্ৰিমলাইনাৰ AI 2380 ৷ বিমানখন নিশা 11 বজাত উৰা মাৰিবলগীয়া আছিল ৷
By PTI
Published : September 11, 2025 at 9:44 AM IST
নতুন দিল্লী: এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বাৰু আচলতে হৈছে কি ? বিমানত যাত্ৰা কৰাসকলে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'লে দহবাৰ ভাবিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ আহমেদাবাদৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কেণা লাগিয়েই আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত ৷ দুদিনৰ মুৰে মুৰে পোহৰলৈ আহি আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ বিসংগতি ৷ এইবাৰ আকৌ এয়াৰ ইণ্ডিয়াই অতিষ্ঠ কৰিলে যাত্ৰীক ৷
ঘটনাটো বুধবাৰৰ নিশাৰ ৷ স্থান আছিল দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ ৷ দিল্লীৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বয়িং 787-9 ড্ৰিমলাইনাৰ AI 2380 ৷ বিমানখন নিশা 11 বজাত উৰা মাৰিবলগীয়া আছিল ৷ সেই অনুসৰি দুশগৰাকী যাত্ৰীও আছিল বিমানখনত ৷
কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ আধা ঘণ্টা পাৰ হ'ল, এঘণ্টা পাৰ হ'ল, দুঘণ্টা পাৰ হ'ল বিমান কিন্তু নুৰিল ৷ অতিষ্ঠ হৈ পৰিল যাত্ৰীসকলো ৷ দুঘণ্টাজুৰি এইদৰে বিমানৰ ভিতৰত যাত্ৰীসকলক বহুৱাই ৰখাৰ পিছত সকলো যাত্ৰীকে বিমানৰ পৰা নমাই লৈ যোৱা হ'ল টাৰ্মিনেললৈ ৷
ছিংগাপুৰমুখী বিমানখনত যাত্ৰী হিচাপে আছিল পি টি আইৰ এগৰাকী সাংবাদিকো ৷ তেওঁ জনোৱা মতে বিমানখনৰ এ চিয়ে কাম কৰা নাছিল ৷ যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলে এই দুৰ্ভোগ ভূগিবলগীয়া হয় ৷ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এই যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা-অসুবিধাৰ প্ৰতি এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ আনকি আনুষ্ঠানিকভাৱে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এই বিষয়ে কোনো বিবৃতিও জাৰি নকৰিলে ৷
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ এনে বিসংগতি এয়াই প্ৰথম নহয় ৷ প্ৰায়ে এনে অভিযোগ উঠি আহিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৷
