নতুন দিল্লী: আজিৰে পৰা (সোমবাৰ) আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ৷ এমাহজুৰি অৰ্থাৎ 21 আগষ্টলৈকে এই অধিৱেশন চলিব ৷ উল্লেখ্য যে "অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ"ৰ পিছত এয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ সংসদৰ এই এমহীয়া অধিৱেশনত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা হ'ব ৷ অৱশ্যে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে 12 আগষ্টৰ পৰা 17 আগষ্টলৈকে সংসদ অধিৱেশনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা নচলিব যদিও 18 আগষ্টৰ পৰা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয় সদনৰে কামকাজ ৷

কি কি বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব:

সংসদৰ এই বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনতে কেবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিশেষকৈ জি এজ টি সংশোধনী, আয়কৰ আদিকে ধৰি কেবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক এই অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব ৷ এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই অধিৱেশনত উত্থাপন হ'বলগীয়া কেইখনমান সংশোধনী আৰু নতুন বিধেয়ক হ'ল-

The Bills of Lading Bill, 2024

The Carriage of Goods by Sea Bill, 2024

The Coastal Shipping Bill, 2024

The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024

The Merchant Shipping Bill, 2024

The Indian Ports Bill, 2025

The Income-tax Bill, 2025

The Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025- To replace an Ordinance

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025

The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025

The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025

The Geoheritage Sites and Geo-relics (Preservation and Maintenance) Bill, 2025

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025

The National Sports Governance Bill, 2025

The National Anti-Doping Amendment Bill, 2025

মণিপুৰেও স্থান পাব এই অধিৱেশনত:

যিহেতু মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলি আছে গতিকে মণিপুৰৰ বিষয়েও আলোচনা চলিব অধিৱেশনত ৷ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ বাবে 2025-26 বৰ্ষৰ পুঁজি মোকোলাই দিয়াৰ বাবে পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীতো এই অধিৱেশনে অনুমোদন জনাব লাগিব ৷ আনহাতে মণিপুৰত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবেও সংসদে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিপুৰত জাৰি কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন ৷

চৰ্চা হ'ব পহলগামৰ ঘটনা-অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিষয়েও:

বিৰোধীয়ে পহলগামৰ ঘটনা আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিষয়ে সংসদত আলোচনা হোৱাটো বিচাৰিছে ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এই সন্দৰ্ভত সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক বিবৃতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ বা ভাৰতে অমেৰিকাৰ হেঁচাত যুদ্ধবিৰতি কৰিছিল বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা দাবী প্ৰসংগতো চৰকাৰৰ পৰা বিৰোধীয়ে জবাব বিচাৰিব ৷ এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে বিৰোধী পক্ষই ৷

লগতে পঢ়ক: মোহভংগ ! ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পৰা পৃথক আম আদমী পাৰ্টী