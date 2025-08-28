ETV Bharat / bharat

ভাঙি পৰিল এটা অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকা ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিল্ডাৰজনক ৷

উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকাৰ দৃশ্য (X@NDRFHQ)
পালঘৰ : এটা দহ বছৰীয়া পুৰণি অট্টালিকা ৷ হঠাতে খহি পৰে এই অট্টালিকাটো ৷ যাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ জানিব পৰা মতে, এই অট্টালিকাটো অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰৰ ভিৰাৰত ৷

এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন বিষয়াই কয়, ‘‘মাতৃ আৰু কন্যাকে ধৰি ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । একে সময়তে আন ৬ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ প্ৰায় ৩০ ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে ৷ এন ডি আৰ এফৰ দলকে ধৰি স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে ।’’

শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা ছটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । ভাছাই বিৰাৰ পৌৰ নিগমে জনোৱা মতে, ‘‘মুম্বাইৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয় আৰু নালাচোপাৰাত এতিয়াও ৬ জন লোক ভৰ্তি হৈ আছে । আন তিনিজনক চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে । এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটোৰ বিল্ডাৰজনক ।’’

বিষয়াসকলৰ মতে, এই পৰ্যন্ত নিহত বাৰজনৰ ভিতৰত ৭ গৰাকীৰ নাম হৈছে আৰোহি ওমকাৰ জোভিল (২৪), তেওঁৰ এবছৰীয়া কন্যা উত্তকৰ্ষ জোভিল, লক্ষ্মণ কিস্কু সিং (২৬), দীনেশ প্ৰকাশ সাপকল (৪৩), সুপ্ৰিয়া নিৱালকাৰ (৩৮), অৰ্ণৱ নিৱালকাৰ (১১) আৰু পাৰ্বতী সাপকাল ।

ইফালে, জিলা উপায়ুক্ত ইন্দু ৰাণী জাখৰে কয় যে আৰু কিছু লোক এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে । পালঘৰ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়া বিবেকানন্দ কদমে কয় যে সৌভাগ্যক্ৰমে যি চাউল বা ঘৰ ভাঙিছিল সেই ঘৰটো খালী হৈ আছে ।

তেওঁ কয়, ‘‘সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে অট্টালিকাটোৰ চাৰিওফালে থকা সকলো চাউল খালী কৰি বাসিন্দাসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।’’ কদমে কয়, ‘‘২০১২ চনত নিৰ্মিত ৰামাবাই এপাৰ্টমেণ্টত ৫০টা ফ্লেট আৰু ভাঙি পৰা অংশত ১২টা এপাৰ্টমেণ্ট আছিল । লগতে জানিব পৰা গৈছে যে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত এটা পৰিয়ালে কন্যাৰ প্ৰথম জন্মদিন পালন কৰি আছিল । জন্মদিনৰ কেক কাটিৰ পিচতে অট্টালিকাটো ভাঙি যায় ৷ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় মাতৃ-কন্যাৰ । অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈছে এবছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰা কন্যাগৰাকীৰ পিতৃ ।’’

