পাকিস্তানে উলংঘা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি, শ্ৰীনগৰত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্ফোৰণৰ শব্দ - PAKISTAN AGAIN VIOLATES CEASEFIRE

পাকিস্তানে উলংঘা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি ( ANI )

Published : May 10, 2025 at 10:03 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 10:23 PM IST

জম্মু : এতিয়াও শিকনি লোৱা নাই পাকিস্তানে । গাত যেন কথাই লগা নাই পাকিস্তানৰ । শনিবাৰে নিশা পাকিস্তানী ৰেঞ্জাৰসকলে পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ LoC ৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে । পাকিস্তানী সেনাৰ এই বৰ্বৰতাক ভাৰতীয় সেনাও দিছে যুগ্য প্ৰত্যুত্তৰ । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, জম্মু-কাশ্মীৰৰ LoCৰ কাষৰীয়া কেইবাটাও স্থানত গোলাবৰ্ষণ চলি আছে । শ্ৰীনগৰত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ । এই বিষয়ে জানিব পাৰি আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ । জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই নিশ্চিত কৰিছে যে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে । তেওঁ এক্সত লিখিছিল, যুদ্ধবিৰতিৰ কি হ’ল ? বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গ’ল শ্ৰীনগৰত !

