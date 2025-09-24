ETV Bharat / bharat

ই-নিলামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাজাৰোধিক উপহাৰ

মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ সমগ্ৰ দেশতে আয়োজন কৰা সেৱা পখোৱাড়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন উপহাৰৰ নিলাম অনুষ্ঠিত হৈছে ।

PM Mementoes e auction
ই-নিলামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাজাৰোধিক উপহাৰ (National Gallery of Modern Art)
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰা বিভিন্ন উপহাৰৰ ই-নিলাম PM Mementoes নামৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলি আছে । ই-নিলামৰ পৰা পোৱা সকলো ধন গংগা আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ সজীৱতা, সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ নমামি গংগা প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।

এই সপ্তম সংস্কৰণৰ নিলাম তেওঁৰ জন্মদিনৰ স্মৃতিত সমগ্ৰ দেশতে আয়োজন কৰা সেৱা পখোৱাড়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাটৰ মতে, এইবাৰৰ সংস্কৰণত নতুন দিল্লীৰ নেচনেল গেলেৰী অব মডাৰ্ণ আৰ্টত (এন জি এম এ) বৰ্তমান প্ৰদৰ্শিত ১৩০০ৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।

এই সন্দৰ্ভত মোদীয়ে X পোষ্টত শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "বিগত কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সময়ত পোৱা বিভিন্ন উপহাৰৰ অনলাইন নিলাম চলি আছে । নিলামত ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু সৃষ্টিশীলতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অতি আকৰ্ষণীয় কামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । নিলামৰ পৰা পোৱা ধন নমামী গংগেলৈ যাব । নিলামত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক ।"

এই সংস্কৰণৰ এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিশ হ’ল ২০২৪ চনৰ পেৰিছ পেৰা অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতৰ পেৰা এথলীটসকলে উপহাৰ দিয়া ক্ৰীড়া স্মৃতিচিহ্ন । এই টোকেনসমূহ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ স্থিতিস্থাপকতা, উৎকৃষ্টতা আৰু অদম্য মনোভাবৰ প্ৰতীক বুলি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে । নিলাম হ’বলগীয়া আন সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে চিত্ৰ, শিল্পকৰ্ম, ভাস্কৰ্য, দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি আৰু কিছুমান ক্ৰীড়া সামগ্ৰী ।

উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্মাৰকৰ প্ৰথম নিলাম অনুষ্ঠিত হয় । তাৰ পিছৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উপহাৰ দিয়া হাজাৰ হাজাৰ অনন্য উপহাৰ নিলাম কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত নমামি গংগা প্ৰকল্পৰ সমৰ্থনত ৫০ কোটিৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰা হয় । এই উদাৰ কামৰ প্ৰতি সকলো স্মাৰক উছৰ্গা কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বুলিও শেখাৱাটে কয় ।

আনুষ্ঠানিক বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই সংগ্ৰহত পৰম্পৰাগত শিল্প, চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য, হস্তশিল্প আৰু জনজাতীয় শিল্পকৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্মানৰ উপহাৰলৈকে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য প্ৰতিফলিত হৈছে ।

নিলামৰ বাবে উপলব্ধ কিছুমান সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ অতি জটিলভাৱে এম্ব্ৰয়ডাৰী কৰা পছমিনা শ্বল, ৰাম দৰবাৰৰ তাঞ্জোৰ চিত্ৰ, নটৰাজৰ ধাতুৰ মূৰ্তি, জীৱন বৃক্ষক চিত্ৰিত কৰা গুজৰাটৰ ৰগন আৰ্ট আৰু হাতেৰে বোৱা নগা শ্বল ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ই-নিলাম কেৱল নাগৰিকসকলৰ বাবে ইতিহাসৰ এক স্মৃতিৰ গৰাকী হোৱাৰ সুযোগ নহয়, বৰঞ্চ এক উদাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগো, যি হৈছে আমাৰ পবিত্ৰ নদী গংগাৰ সংৰক্ষণ ।

