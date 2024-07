ETV Bharat / bharat

বাজেট বিতৰ্ক: বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ সাফল্যৰ গুণগান বিজেপি সাংসদৰ - India Budget 2024

আনহাতে, বিজেপিৰ ৰাধা মোহন দাস আগৰৱালাই বিগত দহ বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে লাভ কৰা সাফল্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয় যে জন ধন যোজনাই দেশৰ কোটি কোটি লোকক বেংকিং সেৱা প্ৰদান কৰিছে ।

ইফালে নিজৰ মন্তব্যত কুমাৰী ছেলজাই কয় যে দেশত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, বিজেপিৰ বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে কয় যে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই ২০২৪-২৫ বৰ্ষত প্ৰকৃত জিডিপি বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশৰ পৰা ৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে । তেওঁ বাজেটত কৃষক আৰু শিক্ষা খণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন শাখাৰ বাবে বাজেটৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

বাজেটৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি এন চি পি (এছপি)ৰ সুপ্ৰিয়া ছুলেই চৰকাৰক জম্মু-কাশ্মীৰত আগতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আহাতে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে মোদী চৰকাৰৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই অভিযোগ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত স্পষ্টতা বা ভিজনৰ অভাৱ আছে । ইয়াক বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে কৰা হৈছে আৰু 'দুজন ব্যক্তিয়ে আন দুজনক ভাল বিশ্বাসত ৰাখিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে'।

আনহাতে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ইয়াৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সংক্ষিপ্ত শব্দৰ কথা উল্লেখ কৰি বেনাৰ্জীয়ে কয় যে তেওঁ চৰকাৰক 'তেওঁলোকে বুজি পোৱা ভাষাত' উত্তৰ দিব ।

"এয়া এক ক্ৰেকি চেকী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ । ই ইমান অনিশ্চিত আৰু ভংগুৰ যে যিকোনো সময়তে বিস্ফোৰিত হ'ব পাৰে । BUDGET-ৰ অৰ্থ হৈছে-B for Betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা), U for Unemployment (নিবনুৱা), D for Deprived (বঞ্চনা), G for Guarantee (Zero warranty, শূন্য গেৰাণ্টী), E for Eccentric (কুলক্ষণীয়া), T for Tragedy (বিষাদ) ।" তেওঁ লগতে কয় ।