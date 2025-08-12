ETV Bharat / bharat

ভাৰত-পাক সীমান্তত 'অপাৰেশ্যন এলাৰ্ট'; কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা - OPERATION ALERT

জয়ছলমেৰ সীমান্তত ১৭ আগষ্টলৈকে বি এছ এফৰ 'অপাৰেশ্যন এলাৰ্ট' অব্যাহত থাকিব ।

Operation Alert
ভাৰত-পাক সীমান্তত 'অপাৰেশ্যন এলাৰ্ট' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 3:17 PM IST

জয়পুৰ : দেশৰ পশ্চিম সীমান্তত সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাৰি কৰা হৈছে 'অপাৰেশ্যন এলাৰ্ট' । ১৭ আগষ্টলৈকে চলিবলগা এই বিশেষ অভিযানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সীমান্তত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে । সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ বি এছ এফৰ বিষয়াসকল আৰু জোৱানসকলক সীমান্তৰ চকীবোৰত সম্পূৰ্ণ সষ্টম কৰি তোলা হৈছে, যাতে যিকোনো সন্দেহযুক্ত গতিবিধি সময়ৰ পূৰ্বেই বন্ধ কৰিব পৰা যায় । আনহাতে, অপাৰেশ্যন এলাৰ্টৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকিস্তানৰ সৈতে সংযুক্ত সম্পূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চল এইকেইদিন হাই এলাৰ্টত আছে ।

সংবেদনশীল অঞ্চলবোৰত অতিৰিক্ত সুৰক্ষা বিহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে । সীমান্তত বি এছ এফৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলে একত্ৰিতভাৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আছে । অপাৰেশ্যন এলাৰ্টৰ অংশ হিচাপে জোৱানসকলক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত কৰা হৈছে । লগতে অঞ্চলটোত চোৰাংচোৱা বাহিনীও সতৰ্ক হৈ আছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা সীমান্ত চকীসমূহলৈ অতিৰিক্ত বাহিনী প্ৰেৰণ কৰি সেনা শক্তিও বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

অতিৰিক্ত সুৰক্ষা বাহিনী নিয়োগ

ইয়াৰ বাবে সংবেদনশীল অঞ্চলবোৰত অতিৰিক্ত সুৰক্ষা কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে । সীমান্ত চকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শীৰ্ষ অঞ্চলবোৰলৈ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ আৰু যোগাযোগ সঁজুলিয়ে নিৰন্তৰ জোৱানসকলক সহায় কৰিব । সেনা শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিভিন্ন সীমান্ত চকীলৈ অতিৰিক্ত বাহিনী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

নিয়মীয়া পেট্ৰোলিঙৰ উপৰি নাকা তালাচীও তীব্ৰ কৰা হৈছে, যাতে সীমান্তৰ ওচৰে-পাজৰে অহা-যোৱা কৰা বাহন আৰু ব্যক্তিসকলক সম্পূৰ্ণভাৱে তালাচী কৰিব পৰা যায় । চোৰাংচোৱা এজেন্সীবোৰকো বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা যিকোনো অনুপ্ৰৱেশ, ড্ৰ'ণৰ গতিবিধি বা কূটাঘাতমূলক প্ৰয়াসক বিফল কৰিবৰ বাবে বি এছ এফৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থা দিনে-নিশাই সক্ৰিয় হৈ থাকিব ।

পশ্চিম সীমান্তত হাই এলাৰ্ট

বি এছ এফৰ দক্ষিণ ছেক্টৰৰ ডি আই জি মহেশ কুমাৰ নেগীয়ে কয়, "অপাৰেশ্যন এলাৰ্ট এক নিয়মমাফিক, কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা । বিশেষ পৰিস্থিতিত ইয়াক আৰু অধিক কটকটীয়া কৰা হয় । ১৭ আগষ্টলৈকে সম্পূৰ্ণ পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হাই এলাৰ্টত থাকিব । সংবেদশীল চকীবোৰত অতিৰিক্ত জোৱান মোতায়েনৰ উপৰি ২৪ ঘণ্টাই মনিটৰিং আৰু আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে নিৰন্তৰ সক্ৰিয়তা আমাৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমাৰ জোৱানসকল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ আছে । ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত গতিবিধিও যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে ধৰা পেলাব পৰা যায় তাৰবাবে চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থাকো সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে । আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল সীমান্ত সুৰক্ষায়ে নহয়, লগতে সীমান্তৰ্ৱতী অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ।

সীমান্তৱৰ্তী গাঁওবোৰৰ সৈতেও সম্পৰ্ক স্থাপন

আনহাতে, এই অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বি এছ এফ জোৱানসকলে সীমান্তৰ উপৰি ইয়াৰ সংলগ্ন গাঁওবোৰলৈও গৈ সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ জনাব । সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিশ্বাস যে স্থানীয় লোকসকলৰ সহযোগত সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু অধিক মজবুত হয় ।

