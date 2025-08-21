নতুন দিল্লী: ন ন উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰৰ লগতে নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে লোকসভাই অনলাইন গেমিং প্ৰমোচন এণ্ড ৰেগুলেচন বিল, ২০২৫ গৃহীত কৰে ।
বুধবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাত সদন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে নিম্ন সদন লোকসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে । উদ্বোধনী ভাষণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে চৰকাৰে ই-স্প’ৰ্টছ আৰু অনলাইন ছ’চিয়েল গেমিঙক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে এক প্ৰাধিকৰণ গঠন কৰিব ।
অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিশেষ বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে পইচাৰ বিনিময়ত খেলিব পৰা অনলাইন গেমসমূহ সম্প্ৰতি চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ এনেধৰণৰ গেমসমূহে গ্ৰাহকৰ আসক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে প্ৰৱঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণাতো ব্যৱহাৰ হৈছে ।
যাৰ ফলত মানুহৰ আৰ্থিক লোকচানো হোৱা বুলি আলোকপাত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বিধেয়কখনৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিৰোধী সদস্যসকলক আহ্বান জনাই অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে অনলাইন মানি গেমিঙৰ ফলত বহু পৰিয়াল ধ্বংস হোৱাৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি হৈছে ।
খবৰ কাকতৰ উদ্ধৃতি দি বৈষ্ণৱে কয় যে এনেধৰণৰ পইচাৰ বিনিময়ত খেলিব পৰা অনলাইন গেমৰ বাবে বহুজনে আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
তেওঁ বিৰোধীক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাজনো সাংসদে এনে ৰিয়েল মানি গেমিং ছাইটসমূহ নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছিল যদিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল । অৱশ্যে বুধবাৰৰ দিনটোত বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ মাজতে কোনো বিতৰ্ক বা আলোচনা নোহোৱাকৈ বিধেয়কখন গৃহীত হয় ।
বিধেয়কখনৰ মতে প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰৰ ফলত হোৱা সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ পৰা সমাজখন যাতে সুৰক্ষিত হয়, সেয়াও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই কথা মনত ৰাখি চৰকাৰে অনলাইন গেমিং প্ৰমোচন এণ্ড ৰেগুলেচন বিল ২০২৫ লৈ আহিছে ।
অনলাইন গেমিংৰ প্ৰচাৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বিল, ২০২৫ য়ে এক মসৃণ পথ গ্ৰহণ কৰে, যিয়ে নিৰাপদ আৰু ইতিবাচক অনলাইন গেমিঙৰ জৰিয়তে উদ্ভাৱন আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংযোগক উৎসাহিত কৰাৰ বিপৰীতে ক্ষতিকাৰক অনলাইন মানি গেমসমূহৰ প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৷
এই বিধেয়কখনে ই-স্প’ৰ্টছ আৰু অনলাইন ছ’চিয়েল গেমছৰ প্ৰচাৰৰ লগতে ক্ষতিকাৰক অনলাইন মানি গেমিং সেৱা, বিজ্ঞাপন আৰু আনুষংগিক বিত্তীয় লেনদেনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । বিধেয়কখনে অনলাইন ফেণ্টাছী ক্ৰীড়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনলাইন জুৱা (যেনে- প’কাৰ, ৰামি আৰু অন্যান্য কাৰ্ড গেম) আৰু অনলাইন লটাৰীলৈকে সকলোধৰণৰ অনলাইন বাজি আৰু জুৱাৰ কাৰ্যকলাপক নিষিদ্ধ কৰিছে ।
‘‘এয়া আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰতাৰণামূলক মানি-বেক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাধ্যতামূলক আৰু নিচাযুক্ত গেমিঙলৈ ঠেলি দিয়া প্ৰৱঞ্চক অনলাইন ৰিয়েল মানি গেমিং এপৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ ফল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়’’ বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
চৰকাৰৰ মতে অনলাইন মানি গেমিঙৰ লগত জড়িত ভয়াৱহ পৰিণতি, যেনে- নিচা, আৰ্থিক লোকচান আনকি আত্মহননৰ দৰে কাৰ্যকলাপো ৰোধ কৰিব পৰা যাব ।
তদুপৰি চৰকাৰৰ মতে অনলাইন মানি গেমিং প্লেটফৰ্মসমূহ প্ৰায়ে বিত্তীয় জালিয়াতি, ধন সৰবৰাহ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় সাহায্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে আপোচ কৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয় ।
ইয়াৰোপৰি ডিজিটেল ডমেইনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আইনসমূহক ভৌতিক জগতখনৰ সংশ্লিষ্ট কাৰ্যকলাপৰ বাবে বৰ্তমানৰ আইনসমূহৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হয়, য’ত বাজি আৰু জুৱা নিষিদ্ধ বা শাস্তিযোগ্য ৷ উদাহৰণস্বৰূপে- ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ ৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ আইনসমূহ ।
‘‘ই-স্প'ৰ্টছৰ প্ৰসাৰৰ বাবে যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিকাঠামো স্থাপন কৰিব । অনলাইন সামাজিক গেমৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু আই টি মন্ত্ৰালয় (MeitY) আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে (MIB) শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামাজিক সংযোগক লাভান্বিত কৰা অনলাইন গেমসমূহলৈ সমৰ্থন জনাব’’- চৰকাৰে কয় ।
ই-ক্ৰীড়াৰ প্ৰচাৰ আৰু স্বীকৃতি
- ভাৰতত প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰীড়াৰ বৈধ ৰূপ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ই-স্প’ৰ্টছ ৷
- ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে ই-স্প’ৰ্টছ ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা আৰু মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰিব ৷
- ই-স্প’ৰ্টছৰ উন্নতিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ একাডেমী, গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ মঞ্চ স্থাপন কৰা ৷
- প্ৰৰোচনামূলক আঁচনি, সজাগতা অভিযান আৰু ই-ক্ৰীড়াক বিস্তৃত ক্ৰীড়া নীতিৰ পদক্ষেপত একত্ৰিত কৰা ।
সামাজিক আৰু শৈক্ষিক খেলৰ প্ৰচাৰ
- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনলাইন ছ’চিয়েল গেমক স্বীকৃতি, শ্ৰেণীবিভাজন আৰু পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।
- নিৰাপদ, বয়স অনুকূলে সামাজিক আৰু শৈক্ষিক খেলৰ বিকাশ আৰু বিতৰণৰ বাবে মঞ্চৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
- বিনোদন, দক্ষতা বিকাশ আৰু ডিজিটেল সাক্ষৰতাত সামাজিক খেলৰ ইতিবাচক ভূমিকা সম্পৰ্কে সজাগতা কাৰ্যসূচী ।
- ভাৰতীয় মূল্যবোধৰ সৈতে মিল থকা সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক গেমিং বিষয়বস্তুৰ বাবে সমৰ্থন ।
বিত্তীয় লেনদেনসম্পন্ন ক্ষতিকাৰক অনলাইন গেম নিষিদ্ধ
- দক্ষতা, সুযোগ বা দুয়োটাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই হওক, অনলাইন মানি গেমৰ সুবিধা প্ৰদান বা পৰিচালনা কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা ।
- সকলো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত বিত্তীয় লেনদেনযুক্ত বিজ্ঞাপন আৰু প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা ।
- অনলাইন মানি গেমৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় লেনদেনত নিষেধাজ্ঞা, বেংক আৰু পেমেণ্ট ব্যৱস্থাক এনে পেমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াকৰণত বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰা হৈছে ।
- তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ ৰ অধীনত অবৈধ গেমিং প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা ।
অনলাইন গেমিং কৰ্তৃপক্ষ স্থাপন
- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা কৰ্তৃপক্ষ স্থাপন কৰিব বা বৰ্তমানৰ কৰ্তৃপক্ষ বা এটা সংস্থা নিৰীক্ষণৰ বাবে নিযুক্তি দিব ।
বিধেয়কখনৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ
- সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতি বৃদ্ধি কৰা: বিশ্বব্যাপী গেমিং ৰপ্তানি, নিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনত ভাৰতৰ ভূমিকা বৃদ্ধি কৰা ।
- যুৱক-যুৱতীসকলক শক্তিশালী কৰা: ই-স্প’ৰ্টছ আৰু দক্ষতাভিত্তিক ডিজিটেল গেমৰ জৰিয়তে গঠনমূলক অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰে ।
- নিৰাপদ ডিজিটেল পৰিৱেশ: হিংসাত্মক অনলাইন ধন গেমিং প্ৰথাৰ পৰা পৰিয়ালসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
- সমগ্ৰ বিশ্বক নেতৃত্ব: দায়িত্বশীল গেমিঙে ভাৰতক উদ্ভাৱন আৰু ডিজিটেল নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ স্থানত ৰাখে ।
