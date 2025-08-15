ETV Bharat / bharat

১৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত সম্পন্ন ঐতিহাসিক ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা - INDEPENDENCE DAY 2025

ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিলে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷

ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ: সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত পৰিলক্ষিত হয় দেশপ্ৰেম আৰু দলীয় কামৰ অপূৰ্ব মিলন ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছে চুনাৰ আগবাৰ্তি অঞ্চলত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷

টাৱাং জিলাৰ সহ আয়ুক্ত থুটান ৱাংচুৰ নেতৃত্বত প্ৰশাসনে স্থানীয় জনতাক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ যি অনুষ্ঠানৰ গুৰি ধৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই ৷

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ ড্ৰোণেৰে লোৱা ফটো (ETV Bharat Assam)

সাৰনাথ, বাৰাণসীস্থিত কেন্দ্ৰীয় উচ্চ তিব্বতী অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ ২৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এজন শিক্ষকেও নিজৰ দেশপ্ৰেমক অনুভৱ কৰিবলৈ এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ সামৰণিৰ পিছত আটাইকেইটা সংস্থাই সমবেত হৈ ‘‘ন’ প্লাষ্টিক জ’ন’’ শীৰ্ষক চাফাই অভিযান চলায় ৷ আৱর্জনাবোৰ আঁতৰাই হিমালয়ৰ সূক্ষ্ম পৰিৱেশ প্ৰণালীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰৰ বাবে দৃঢ় কৰি তোলে সংস্থাসমূহে ৷

সকলোৰে মুখত দেখা গৈছে গৌৰৱৰ হাঁহি (ETV Bharat Assam)

পাহাৰৰ শিখৰসমূহত সদম্ভে, সগৌৰৱে উৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এক শক্তিশালী প্ৰতীকত পৰিণত হয়, যি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে সীমা সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা সেনাসকল, পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰা গাঁওবাসী আৰু চৰকাৰী উন্নয়নৰ হিতাধিকাৰী-প্রশাসক সকলোৱে ৷ এই যাত্ৰাৰ দ্বাৰা সকলোলৈকে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় যে ‘আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ’ কেৱল এটা উৎসৱে নহয়, ই মনত পেলাই যে ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ কান্ধত নিৰ্ভৰশীল ।

ঐতিহাসিক ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল (ETV Bharat Assam)

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰশংসা কৰি ইয়াক “ভাৰতৰ সঠিক আত্মা ইয়াৰ শিখৰত” বুলি বৰ্ণনা কৰে । মাগো আৰু চুনা গাঁও দুখনৰ প্ৰতিখন ঘৰতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, যি স্বাধীনতা, গৌৰৱ আৰু পৰিৱেশগত দায়িত্ববোধৰ এক সামূহিক উৎসৱ হৈ পৰে ।

স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ: ঢেকিয়াজুলিৰ ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক অৱলোকন

লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ: ঢেকিয়াজুলিৰ ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক অৱলোকন

