তেজপুৰ: সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত পৰিলক্ষিত হয় দেশপ্ৰেম আৰু দলীয় কামৰ অপূৰ্ব মিলন ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছে চুনাৰ আগবাৰ্তি অঞ্চলত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰে দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷
টাৱাং জিলাৰ সহ আয়ুক্ত থুটান ৱাংচুৰ নেতৃত্বত প্ৰশাসনে স্থানীয় জনতাক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ যি অনুষ্ঠানৰ গুৰি ধৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই ৷
সাৰনাথ, বাৰাণসীস্থিত কেন্দ্ৰীয় উচ্চ তিব্বতী অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ ২৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এজন শিক্ষকেও নিজৰ দেশপ্ৰেমক অনুভৱ কৰিবলৈ এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷
এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ সামৰণিৰ পিছত আটাইকেইটা সংস্থাই সমবেত হৈ ‘‘ন’ প্লাষ্টিক জ’ন’’ শীৰ্ষক চাফাই অভিযান চলায় ৷ আৱর্জনাবোৰ আঁতৰাই হিমালয়ৰ সূক্ষ্ম পৰিৱেশ প্ৰণালীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰৰ বাবে দৃঢ় কৰি তোলে সংস্থাসমূহে ৷
পাহাৰৰ শিখৰসমূহত সদম্ভে, সগৌৰৱে উৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এক শক্তিশালী প্ৰতীকত পৰিণত হয়, যি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে সীমা সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা সেনাসকল, পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰা গাঁওবাসী আৰু চৰকাৰী উন্নয়নৰ হিতাধিকাৰী-প্রশাসক সকলোৱে ৷ এই যাত্ৰাৰ দ্বাৰা সকলোলৈকে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় যে ‘আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ’ কেৱল এটা উৎসৱে নহয়, ই মনত পেলাই যে ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ কান্ধত নিৰ্ভৰশীল ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰশংসা কৰি ইয়াক “ভাৰতৰ সঠিক আত্মা ইয়াৰ শিখৰত” বুলি বৰ্ণনা কৰে । মাগো আৰু চুনা গাঁও দুখনৰ প্ৰতিখন ঘৰতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, যি স্বাধীনতা, গৌৰৱ আৰু পৰিৱেশগত দায়িত্ববোধৰ এক সামূহিক উৎসৱ হৈ পৰে ।
