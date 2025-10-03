ETV Bharat / bharat

এদিনতে ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ দি অভিলেখ গঢ়িলে ৰাধাই

ক'ত পোৱা যায় এই বিশেষ ম'হটো ? গৰাকীয়ে ইয়াৰ যতন কেনেদৰে লয় ?

Murrah Buffalo Sets New Record
এদিনতে ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ দি অভিলেখ গঢ়িলে ৰাধাই (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 7:52 PM IST

হিছাৰ: সচৰাচৰ ম'হ বা গাই এজনীয়ে এদিনত কিমান গাখীৰ দিব পাৰে ? কোনোৱে ক'ব ১০-১৫ লিটাৰ, আন কোনোৱে ক'ব ১৫-২০ লিটাৰ । আজি আমি এটা বিশেষ ম'হৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । ম'হটোৱে দৈনিক কিমান গাখীৰ দিব পাৰে ! আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ম'হটোৱে এদিনত দিছে প্ৰায় ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ । যাৰ জৰিয়তে ম'হটোৱে গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিলেখ ৰচিলে ।

আচলতে হাৰিয়ানাৰ হিছাৰত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল গাখীৰ উৎপাদন প্ৰতিযোগিতা । য'ত এদিনতে ৩৫.৬৬৯ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰি এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে ৰাধা নামৰ ম'হটোৱে । মূৰা প্ৰজাতিৰ ম'হটোৰ গৰাকী হৈছে সিংৱা গাঁৱৰ ঈশ্বৰ সিংৱা । পশুপালন বিভাগৰ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত সিংৱা খাছ গাঁৱৰ পশু চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰতিযোগিতা । ইয়াৰ পূৰ্বে অভিলেখ আছিল কৈথালৰ ৰেশমা নামৰ এটা ম'হৰ ।

এই সন্দৰ্ভত ম'হটোৰ গৰাকী সিংৱাই কয় যে তেওঁ পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত আবেদন কৰিছিল । তাৰ পিছত দলটোৱে তেওঁক প্ৰতিযোগিতালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল । পশুপালন বিভাগৰ এছ ডি অ' জগবীৰ সিঙে জনোৱা মতে, উপ-সঞ্চালক ৰবি ছেহৰাৱাট, এছ ডি অ' জগবীৰ হান্সি আৰু সিংৱাৰ চৰপঞ্চ ওমপ্ৰকাশকে ধৰি দলটোৱে ৰাধাৰ গাখীৰ তিনিবাৰকৈ জুখিছিল । তেতিয়া দেখা গৈছিল যে তেওঁ ৩৫.৬৬৯ লিটাৰ গাখীৰ দি নতুন অভিলেখ গঢ়িছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কৈথালৰ ম'হ ৰেশমাই ৩৩,৮০০ লিটাৰ গাখীৰ দি অভিলেখ গঢ়িছিল ।

Hisar cattle breeder Ishwar Singhwa with his buffalo Radha
এদিনত ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ দিয়া ম'হ 'ৰাধা' (ETV Bharat)

পূৰ্বৰ সন্মান

সিংৱাই উল্লেখ কৰে যে ২১ ছেপ্টেম্বৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব ছাইনীয়ে তেওঁক পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সন্মান জনাইছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুডাইও তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছিল । তেওঁৰ পিতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পিটিআই হুছিয়াৰ সিঙে বছৰ বছৰ ধৰি মূৰা ম'হ পালন কৰি আহিছে আৰু হাৰিয়ানাৰ পশুপালন খণ্ডত তেওঁৰ সুকীয়া পৰিচয় আছে ।

কোটি টকা পালেও বিক্ৰী নকৰে ম'হটো

ঈশ্বৰে কয় যে তেওঁ ফাতেহাবাদৰ কানাড়ী গাঁৱৰ পৰা ৰাধাক ৪ লাখ ১০ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল । তেওঁ কয় যে ৰাধাৰ বজাৰ মূল্য ১৫ লাখ টকা হৈছে আৰু বহুতে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে । এতিয়া ৰাধাই অভিলেখ গঢ়িলে তেওঁ কোটি কোটি টকাতো বিক্ৰী নকৰে ।

বিশেষ ম'হৰ বাবে বিশেষ যতন

সিংৱাই কয় যে ৰাধাক দিনটোত তিনিবাৰ গা ধুই দৈনিক সৰিয়হৰ তেলেৰে মালিচ কৰা হয় । ম'হটোক যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা হয় আৰু বিশেষ বনৌষধি খাদ্য দিয়া হয় ।

Hisar cattle breeder Ishwar Singhwa (L) his father, Hoshiyaar Singh with buffalo Radha
এদিনত ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ দিয়া ম'হ (ETV Bharat)

হাৰিয়ানাৰ ক'লা সোণ

মূৰা প্ৰজাতিৰ ম'হ আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ উৎপাদন কৰা ম'হৰ ভিতৰত অন্যতম । হাৰিয়ানাত ইয়াক ক'লা সোণ বুলিও জনা যায় । ই প্ৰতিদিনে ২০ লিটাৰতকৈ অধিক গাখীৰ দিব পাৰে । এই প্ৰজাতিটো কেৱল হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ, জিন্দ আৰু ভিৱানী জিলাতে পোৱা যায় ।

