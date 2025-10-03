এদিনতে ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ দি অভিলেখ গঢ়িলে ৰাধাই
ক'ত পোৱা যায় এই বিশেষ ম'হটো ? গৰাকীয়ে ইয়াৰ যতন কেনেদৰে লয় ?
Published : October 3, 2025 at 7:52 PM IST
হিছাৰ: সচৰাচৰ ম'হ বা গাই এজনীয়ে এদিনত কিমান গাখীৰ দিব পাৰে ? কোনোৱে ক'ব ১০-১৫ লিটাৰ, আন কোনোৱে ক'ব ১৫-২০ লিটাৰ । আজি আমি এটা বিশেষ ম'হৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । ম'হটোৱে দৈনিক কিমান গাখীৰ দিব পাৰে ! আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ম'হটোৱে এদিনত দিছে প্ৰায় ৩৬ লিটাৰ গাখীৰ । যাৰ জৰিয়তে ম'হটোৱে গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিলেখ ৰচিলে ।
আচলতে হাৰিয়ানাৰ হিছাৰত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল গাখীৰ উৎপাদন প্ৰতিযোগিতা । য'ত এদিনতে ৩৫.৬৬৯ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰি এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে ৰাধা নামৰ ম'হটোৱে । মূৰা প্ৰজাতিৰ ম'হটোৰ গৰাকী হৈছে সিংৱা গাঁৱৰ ঈশ্বৰ সিংৱা । পশুপালন বিভাগৰ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত সিংৱা খাছ গাঁৱৰ পশু চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰতিযোগিতা । ইয়াৰ পূৰ্বে অভিলেখ আছিল কৈথালৰ ৰেশমা নামৰ এটা ম'হৰ ।
এই সন্দৰ্ভত ম'হটোৰ গৰাকী সিংৱাই কয় যে তেওঁ পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত আবেদন কৰিছিল । তাৰ পিছত দলটোৱে তেওঁক প্ৰতিযোগিতালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল । পশুপালন বিভাগৰ এছ ডি অ' জগবীৰ সিঙে জনোৱা মতে, উপ-সঞ্চালক ৰবি ছেহৰাৱাট, এছ ডি অ' জগবীৰ হান্সি আৰু সিংৱাৰ চৰপঞ্চ ওমপ্ৰকাশকে ধৰি দলটোৱে ৰাধাৰ গাখীৰ তিনিবাৰকৈ জুখিছিল । তেতিয়া দেখা গৈছিল যে তেওঁ ৩৫.৬৬৯ লিটাৰ গাখীৰ দি নতুন অভিলেখ গঢ়িছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কৈথালৰ ম'হ ৰেশমাই ৩৩,৮০০ লিটাৰ গাখীৰ দি অভিলেখ গঢ়িছিল ।
পূৰ্বৰ সন্মান
সিংৱাই উল্লেখ কৰে যে ২১ ছেপ্টেম্বৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব ছাইনীয়ে তেওঁক পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সন্মান জনাইছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুডাইও তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছিল । তেওঁৰ পিতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পিটিআই হুছিয়াৰ সিঙে বছৰ বছৰ ধৰি মূৰা ম'হ পালন কৰি আহিছে আৰু হাৰিয়ানাৰ পশুপালন খণ্ডত তেওঁৰ সুকীয়া পৰিচয় আছে ।
কোটি টকা পালেও বিক্ৰী নকৰে ম'হটো
ঈশ্বৰে কয় যে তেওঁ ফাতেহাবাদৰ কানাড়ী গাঁৱৰ পৰা ৰাধাক ৪ লাখ ১০ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল । তেওঁ কয় যে ৰাধাৰ বজাৰ মূল্য ১৫ লাখ টকা হৈছে আৰু বহুতে ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু তেওঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে । এতিয়া ৰাধাই অভিলেখ গঢ়িলে তেওঁ কোটি কোটি টকাতো বিক্ৰী নকৰে ।
বিশেষ ম'হৰ বাবে বিশেষ যতন
সিংৱাই কয় যে ৰাধাক দিনটোত তিনিবাৰ গা ধুই দৈনিক সৰিয়হৰ তেলেৰে মালিচ কৰা হয় । ম'হটোক যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা হয় আৰু বিশেষ বনৌষধি খাদ্য দিয়া হয় ।
হাৰিয়ানাৰ ক'লা সোণ
মূৰা প্ৰজাতিৰ ম'হ আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ উৎপাদন কৰা ম'হৰ ভিতৰত অন্যতম । হাৰিয়ানাত ইয়াক ক'লা সোণ বুলিও জনা যায় । ই প্ৰতিদিনে ২০ লিটাৰতকৈ অধিক গাখীৰ দিব পাৰে । এই প্ৰজাতিটো কেৱল হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ, জিন্দ আৰু ভিৱানী জিলাতে পোৱা যায় ।
