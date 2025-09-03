ETV Bharat / bharat

প্ৰেমৰ বাবে পৰিয়াল ত্যাগ কৰা কন্যাৰ প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিলে পৰিয়ালে

নিজ কন্যাই বাছি লোৱা জীৱনসংগী নিজৰ জাতিৰ নোহোৱাৰ বাবেই ত্যাগ কৰিলে পৰিয়ালে ৷ প্ৰতীকী শেষকৃত্যও সম্পন্ন কৰে পৰিয়ালটোৱে ৷ পঢ়ক এই খবৰ…

প্ৰতীকী শৱযাত্ৰা কৰাৰ সময়ত পৰিয়ালটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 6:30 PM IST

6 Min Read

ওড়িশা: প্ৰেমৰ বাবেই পৰিয়াল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ’ল এগৰাকী যুৱতীয়ে ৷ মানুহে কয়, ‘‘প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল, প্ৰেমত ফুলিছে শতদল ৷’’ প্ৰেমৰ মিঠা মিঠা অনুভৱ ভালকৈ অনুভৱ কৰিব নৌপাওঁতেই এগৰাকী যুৱতী চিৰদিনৰ বাবে বৰ্জিত হ’ল পৰিয়ালৰ পৰা ৷

জাতিৰ বাহিৰৰ জীৱনসংগী বাছি লোৱাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ল’লে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ৷ আনকি যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰতীকী শেষকৃত্যও সম্পন্ন কৰে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে ‘‘ৰাম নাম সত্য হ্যে’’ বুলি প্ৰতীকী শৱযাত্ৰাও সম্পন্ন কৰি শেষত পুত্তলিকাটো ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসাৰে দাহন কৰে ৷

কাৰ মৃত্যু হ’ল বুলি চাবলৈ যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে লৰালৰিকৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, তেতিয়াহে ওলাই পৰে উৰহী গছৰ ওৰ ৷ গাঁৱৰে এগৰাকী বাসিন্দা নিৰঞ্জন গৌড়ৰ পৰিয়ালে কান্ধত প্ৰতীকী মৃতদেহটো কঢ়িয়াই লৈ শ্মশানৰ দিশে গৈ থকা সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তেওঁলোকৰ লগত যোৱা লোকসকলে ঢোল বজাই পিছে পিছে ‘‘ৰাম নাম সত্য হ্যে’’ ধ্বনিৰে গৈ থাকে, ঠিক যেনেকৈ মৃতকৰ দাহনৰ সময়ত কৰা হয় ।

যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ (ETV Bharat)

এটা আচল মৃতদেহৰ দৰেই প্ৰতীকী মৃতদেহটো নতুন শাৰীৰে মেৰিয়াই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে কান্ধত লৈ গাঁৱৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি শ্মশানলৈ নি দাহ কৰিছিল ৷ তেতিয়ালৈ সকলোৱে কাৰোবাৰ মৃত্যু হোৱা বুলিয়েই ধৰি লৈছিল ৷ কিন্তু ৰ’ব ! সেয়া ভুৱা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বুলি গম পোৱাৰ পিছতহে সকলো স্তম্ভিত হৈ পৰে ৷

এডাল কলৰ ঠাৰি এখন কাপোৰেৰে ঢাকি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল প্ৰতীকী মৃতদেহটো ৷ যি তথাকথিত ‘মৃত’ গৌড়ৰ কন্যা আছিল ৷ যিগৰাকী যুৱতী সম্প্ৰতি জীয়াই থকাৰ পিছতো একমাত্ৰ নিজৰ জাতিৰ বাহিৰত বিয়া পতাৰ বাবেই পৰিয়ালে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যুৱতীগৰাকীৰ সিদ্ধান্তত সমগ্ৰ সমাজখনেই হস্তক্ষেপ কৰে আৰু ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে আৰু পৰিয়ালে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

প্ৰতীকী শৱটো (ETV Bharat)

দেওবাৰে এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । গৌড়ৰ তৃতীয়গৰাকী কন্যাই পৰিয়ালৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পিতৃ-মাতৃৰ কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সন্মুখীন হ’বলগা হয় । পৰিয়ালটোৰ মতে নিজৰ জাতিতকৈ নিম্ন জাতিত বিয়া হোৱাটো এটা অপৰাধ, যিয়ে পৰিয়ালটোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আৰু সন্মানত প্ৰভাৱ পেলাব । আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল ।

আত্মীয় আৰু সমাজৰ হেঁচাতে তিষ্ঠিব নোৱাৰি সমাজক সন্তুষ্ট কৰিবলৈয়ে গৌড় আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে নিজৰ কন্যাক মৃত ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সেই অনুসৰি জীয়ৰীৰ প্ৰতীকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে দম্পতীটোৱে । গাঁৱৰে শ্মশানত যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰতীকী মৃতদেহ বুলি কলৰ ঠাৰি এডাল তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়ে ।

গাঁৱৰ ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, পৰিয়ালটোৱে শেষকৃত্যৰ পিছত শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে পৰম্পৰা অনুসৰি এক ভোজৰ আয়োজন কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত গৌড়ে নিজৰ এই কাৰ্যক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে ।

‘‘আমি দুখ-দুৰ্দশাৰ মাজতে চাৰিজনী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিলো । নিজে নাখালেও কিন্তু আমাৰ সন্তানে যাতে খাদ্য পায়, সেয়া নিশ্চিত কৰিছিলো । কিন্তু আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে আমাৰ এগৰাকী কন্যাই আমাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে জাতিৰ বাহিৰত বিয়া হ'ব । ই আমাৰ সন্মান লাঘৱ কৰিছে আৰু মোৰ পৰিয়াল আৰু সমাজে ইয়াক মানি ল’ব পৰা নাই । তাই জীয়াই থকা বুলি জনাৰ পিছতো মৃত্যুৰ সময়ত কৰা ৰীতি-নীতি পালন কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত আন উপায় নাছিল’’ বুলি যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে দুখেৰে কয় ৷

যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ ৰুণু গৌড়েও একেই অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ৷ ‘‘সম্প্ৰদায়ৰ নিয়ম-নীতি জনাৰ পিছতো তাই এই কাম কেনেকৈ কৰিলে ? আমি আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত এই গাঁওখনত থাকিব লাগিব ৷ আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তাইৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় ৰীতি-নীতি পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল । এতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ বাবে মৃত’’ বুলি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে যুক্তি দৰ্শায় ৷

যি সময়ত মহিলাসকলে বিশ্ব জয় কৰাৰ লগতে মহাকাশ অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছে আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ নাম উজলাইছে, সেই একে সময়তে ওড়িশাৰ বহুকেইখন জিলাত এতিয়াও এনে অন্ধবিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত কিছু পৰম্পৰা প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু গঞ্জামো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।

গাঁৱৰে এজন লোকে ৰেকৰ্ড কৰা এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্য়মত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত কৰুণ ঘটনাটোৱে বহুতকে জোকাৰি যায় । পবিত্ৰতা আৰু সন্মান ৰক্ষাৰ নামত এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি বিয়া হোৱাৰ বাবেই জীৱনটো একপ্ৰকাৰ বলি দিবলগা হ’ল ৷ বহুতে আকৌ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোৰ প্ৰতি সঁহাৰিও জনায় ।

যদিও এই সন্দৰ্ভত কোনো গোচৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰা হোৱা নাই আৰু প্ৰশাসনেও বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰা নাই, তথাপিও পিতৃ-মাতৃত্বৰ নামত আৰু সন্তানৰ বৈবাহিক পছন্দৰ নামত এনে বহু অন্ধবিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত ঘটনা ওড়িশাৰ কেতবোৰ এলেকাত ঘটি থকা দেখা যায় ৷

ভূৱনেশ্বৰৰ এগৰাকী সমাজবিজ্ঞানী ৰেণুবালা সমন্তৰয়ক বৰ্তমানেও প্ৰচলিত এনে প্ৰথাৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ আচৰিত হোৱা নাছিল । ‘‘সমস্যাটো হ'ল আমি মূললৈ নাযাওঁ । আমি কেৱল এটা পৰিয়ালক দোষ দিওঁ । প্ৰথমে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আৰু মূল্যবোধৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব । আমি এনে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰোঁনে’’ বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ৷

তেওঁ কয়, “উত্তৰটো হৈছে নকৰো ।’’ সমন্তৰয়ে লগতে কয় যে যদি জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিষয়াই এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱকক সাধাৰণভাৱেই বুজাই দিয়ে, তেন্তে এনে প্ৰথা ৰোধ কৰিব পৰা যাব ।

‘‘কেৱল বুজাই দিয়াই নহয়, এনে নিয়ম যে ক্ষতিকাৰক সেই কথাও তেওঁলোকক অৱগত কৰি সচেতন কৰা উচিত । লগতে সাক্ষৰতাৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা উচিত, যাতে যুৱক-যুৱতীসকলে একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে’’ বুলি তেওঁ শেষত কয় ৷

যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ (ETV Bharat)
প্ৰতীকী শৱটো (ETV Bharat)
