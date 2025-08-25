ETV Bharat / bharat

বেংগালুৰুত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত যুৱকজনে নামভৰ্তি কৰিলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত - MIGRANT LABOUR NEET SUCCESS

দাৰিদ্ৰতাই তেওঁক দিন হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল । কিন্তু শিক্ষাই সলনি কৰিলে ভাগ্য । বেৰহামপুৰৰ এম কে চি জি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি কৰিলে নামভৰ্তি ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read

সমীৰ কুমাৰ আচাৰ্য

বেৰহামপুৰ/খোৰধা (ওড়িশা): শুভম ছাবৰৰ ফোনটো যেতিয়া বাজি উঠিল, তেতিয়া তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাছিল যে এই ফোনটোৱে তেওঁৰ জীৱন সলনি কৰি দিব । হাতত ঝাড়ু, কাপোৰৰ ওপৰত ধূলি আৰু মুখৰ পৰা ঘাম টোপাল টোপালকৈ বৈ অৱস্থাত বেংগালুৰুত কাম কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ ফোনটো তুলি ল’লে আৰু ওড়িশাৰ খোৰধা জিলাৰ মুদুলিদিয়া গাঁৱৰ ল’ৰাটোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে যেতিয়া ফোন কৰাজনে তেওঁক NEET-UG 2025 ত যোগ্যতা অৰ্জন কৰা বুলি ক’লে ।

“মিঠাই দিয়া !” ফোন কৰাজনে কৈছিল । বুজিব নোৱাৰি শুভমে কাৰণ সুধিলে । “আপুনি এটা আকৰ্ষণীয় ৰেংক লৈ NEET পৰীক্ষাত ক্লিয়াৰ কৰিছে” ফোন কৰাজনে ক’লে আৰু শুভম কেইমুহূৰ্তমানৰ বাবে স্তম্ভিত হৈ পৰিল । তৎসত্ত্বেও হাঁহি এটা মাৰি শ্বিফ্ট শেষ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত যিমান পাৰি সোনকালে বেৰহামপুৰ পোৱাৰ পৰিকল্পনা লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল

দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা শুভমে ১৯ বছৰ বয়সতে ঘৰ এৰি বেংগালুৰুত চকীদাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল, য’ত তেওঁ প্ৰতিমাহে ১৫ হাজাৰ টকা পাইছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ঘৰখন চলাবলৈ হাবাথুৰি খোৱা মাক-দেউতাকক কিছু সকাহ দিছিল ।

শুভম সহদেৱ আৰু ৰঙী ছাবৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ । সহদেৱে অলপমান মাটিত খেতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে শুভমক শিক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছিল আৰু সেয়ে তেওঁক গাঁৱৰ ওচৰৰ নীলাদ্ৰীপ্ৰসাদৰ এখন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰ বাবে ভুৱনেশ্বৰৰ বি জে বি কলেজত যোগদান কৰে ।

যদিও তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, তথাপিও তেওঁলোকে শুভমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিব বিচৰা নাছিল । শুভমৰ মাকে কয় যে আমি জানিছিলোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে শিক্ষাই তেওঁৰ আৰু আমাৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে ।

দ্বাদশ শ্ৰেণী কৰি থাকোঁতে বহমপুৰৰ শিক্ষক বাসুদেৱ মহাৰাণাই শুভমক NEET পৰীক্ষা দিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । শুভমে কয়, "সেই সময়লৈকে মই কেতিয়াও ডাক্তৰ হোৱাৰ সপোনো দেখা নাছিলো । মই আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিব বিচাৰিছিলো । কিন্তু যেতিয়া মোৰ শিক্ষকে মোৰ মনত চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়াৰ আবেগ জগাই তুলিলে, তেতিয়া মই প্ৰস্তুতি চলাই পৰীক্ষা দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।"

শুভম ছাবৰ (ETV Bharat)

যিহেতু তেওঁ ফলাফলৰ বিষয়ে নিশ্চিত নাছিল আৰু পৰিয়ালটোৱে দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজি আছিল, সেয়েহে শুভমে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে । বেংগালুৰুলৈ গৈ কাম এটা বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে । "মই নাজানিছিলো যে মই অধিক অধ্যয়নৰ খৰচ বহন কৰিব পাৰিম নে ! কিন্তু মই ভাবিছিলো যে যেতিয়ালৈকে ফলাফল ঘোষণা নহয় বা মই ইয়াৰ পিছত কি কৰিম সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱালৈকে অন্ততঃ মই মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম ।"

সৰ্বভাৰতীয় ৪ হাজাৰ ৰেংক লাভ কৰি তেওঁ দক্ষিণ ওড়িশাৰ অন্যতম প্ৰধান প্ৰতিষ্ঠান বেৰহামপুৰৰ এম কে চি জি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত আসন লাভ কৰিছে ।

মাক-দেউতাকৰ বাবে এই খবৰটো আছিল হৃদয়বিদাৰক আৰু চকুলো টুকিব পৰা । "আমি পৰিয়ালটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো । কিন্তু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়ত আমি কেতিয়াও তেওঁক বোজা অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিওঁ । তদুপৰি শুভমে যি কামেই কৰে আন্তৰিকতাৰে কৰে । আমি জানিছিলো যে তেওঁ কিবা এটা মূল্যৱান কাম কৰিব ।" দেউতাকেও কৈছিল যে টকাই তেওঁলোকৰ বাবে সদায় চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও শুভমৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ দিয়া নাই ।

আজি (২৫ আগষ্ট) এম কে চি জি এম চি এইচত নামভৰ্তি কৰা শুভমে কয়, "এতিয়া মোৰ ওপৰত ডাঙৰ দায়িত্ব আছে । মই পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । এবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে মই ৰাইজ আৰু মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ সেৱা কৰিম । পথটো স্পষ্ট, কিন্তু কঠিন । মই ইয়াক পাৰ কৰিম ।"

