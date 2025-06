ETV Bharat / bharat

জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা ২০২৫ত ভক্তসকলৰ বাবে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, জানক গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো কথা... - RATH YATRA 2025

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 25, 2025 at 11:05 PM IST | Updated : June 26, 2025 at 12:02 AM IST 5 Min Read

পুৰী : দেশ-বিদেশৰ ভক্তৰ অংশগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’ব লগা ২৭ জুনত সাগৰৰ পাৰৰ তীৰ্থ চহৰ পুৰীত ভগৱান জগন্নাথৰ বাৰ্ষিক ‘ৰথ যাত্ৰা’ৰ বিশদ ব্যৱস্থা কৰিছে ওড়িশা চৰকাৰে । মেগা ফেষ্টিভেলৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা : ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাৰ বাবে প্ৰায় ১০ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰাৰ বিপৰীতে ভুৱনেশ্বৰ উত্তৰ চক আৰু পুৰী কনাৰ্ক ৰোডৰ লগতে চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা ২৭৫টা এআই সক্ষম কেমেৰাৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । পুৰি টাউন আৰক্ষী থানাত এটা সংহত কমাণ্ড কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে, য’ৰ পৰা এই এআই সক্ষম চিচিটিভি কেমেৰাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । ড্ৰ’নৰ জৰিয়তে ভিৰ আৰু যান-বাহন ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ মন্দিৰ চৌহদৰ বাবে সুকীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, য’ত ৰাথৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ কৰ্ডন আৰু সাগৰীয় পথকে ধৰি সমগ্ৰ মন্দিৰৰ চৌহদটোৰ বাবে সুকীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও আকাশেৰে চোৱাচিতাৰ বাবে এণ্টি ড্ৰ’ন প্ৰযুক্তি, ডগ স্কোয়াড আৰু এণ্টি টেৰিষ্ট স্কোৱাডৰ ব্যৱস্থা থাকিব । ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ত জল, স্থল আৰু আকাশৰ ওপৰত কঠোৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হ’ব । বি এছ এফ, আৰ এ এফ আৰু চি আৰ পি এফৰ আঠটা কোম্পানীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ লগতে মুঠ ২০০টা আৰক্ষী প্লাটুন থাকিব । মেৰিন পুলিচ, ক’ষ্ট গাৰ্ড আৰু নৌসেনাই সাগৰীয় উপকূলত টহল দিব । মুঠ ২১ জন আই পি এছ আৰু ১২০০ বিষয়াই ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰিব । ওড়িশাৰ ডি জি পি যোগেশ বাহাদুৰ খুৰাণিয়াই কয় যে মহোৎসৱৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ চূড়ান্ত স্পৰ্শ দিয়া হৈছে । ডি জি পি য়ে কয়, "আমি বহু নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো । এআই সক্ষম চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ এটা সংহত কমাণ্ড কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে যাতে সঠিকভাৱে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।এণ্টি ড্ৰ’ন ব্যৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন আধুনিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভক্তক সহায় কৰিবলৈ Chatbot App : এইবাৰ ভক্তসকলক সহায় কৰিবলৈ ৰিয়েল টাইম চেটবট এপ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । এই এপটো ডাউনলোড কৰি মানুহে পুৰীৰ যান-বাহনৰ পথ আৰু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । পুৰিৰ আয়ুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ শ্বোৱাইনে কয়, "মেগা ফেষ্টিভেলৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি চলি আছে । ৰিয়েল টাইম চেটবট এপটো ভক্তসকলৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে পথ আৰু পাৰ্কিঙৰ সৈতে জড়িত সকলো ধৰণৰ তথ্যৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব । ভক্তসকলে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি ওচৰৰ খোৱাপানীৰ সুবিধা, শৌচাগাৰ, খাদ্য কেন্দ্ৰ, প্লাষ্টিকৰ বটল নিষ্কাশন স্থান আদিৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব ।"

