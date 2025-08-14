ETV Bharat / bharat

নগা জাতিৰ বাবে পৃথক পতাকা আৰু সংবিধানৰ দাবীত পুনৰ সৰৱ মুইভা - NSCN

নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক থুইংগালেং মুইভাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানৰ সমান্তৰালকৈ নগা সংলগ্ন সকলো অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণো আপোচবিহীন ।

NSCN
এন এছ চি এনৰ সাধাৰণ সম্পাদক থুইংগালেং মুইভা (IANS (file photo))
author img

By ANI

Published : August 14, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী: উত্তৰ-পূবত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নগা শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত চলি আছে ৰাজনৈতিক আলোচনা । তাৰ পটভূমিতে বৃহস্পতিবাৰে নেচনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অব নাগালাণ্ড চমুকৈ এন এছ চি এনে নাগালিমৰ জাতীয় পতাকা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান (য়েহজাবো) আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণৰ দাবী পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে ।

সুকীয়া জাতীয় পতাকা, সুকীয়া সংবিধান আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণ আপোচবিহীন বুলি স্পষ্ট কৰি এন এছ চি এনৰ সাধাৰণ সম্পাদক থুইংগালেং মুইভাই কয়, ‘আজি হওক বা কাইলৈ, আমি আমাৰ বহুমূলীয়া অনন্য ইতিহাস আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ হৈ সদায় থিয় দিম । আমি ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) পৰা একো দাবী নকৰোঁ, কিন্তু আমি যিটো বিধিগতভাৱে আমাৰ সেইটো ঘোষণা আৰু দাবী কৰিছোঁ । সেইবাবেই আমি নাগালিমৰ অনন্য ইতিহাস, আমাৰ ভূখণ্ড আৰু সাৰ্বভৌমত্ব, নাগালিমৰ জাতীয় পতাকা, নাগালিমৰ জাতীয় সংবিধান (য়েহজাবো) আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নকৰোঁ । গতিকে ভাৰত আৰু বাৰ্মাই (ম্যানমাৰ) যদি নগাসকলৰ ইতিহাসক সন্মান কৰে, তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ ইতিহাসক দহগুণ বেছি সন্মান কৰিম ।”

ভাৰত-নগা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰী এ কে মিশ্ৰই বিভিন্ন নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ বাবে অহৰহ আলোচনা কৰি থকাৰ সময়তে মুইভাই এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে ।

কিন্তু এন এছ চি এনে সুকীয়া নগা জাতীয় পতাকা আৰু সুকীয়া সংবিধানৰ দাবী উত্থাপন কৰাত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত জটিলতা আহি পৰিছে ।

৬০০ ৰাউণ্ড অতিক্ৰম কৰা ভাৰত-নগা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুইভাই কয়, “আহক আমি নিজকে সোঁৱৰাই দিয়া উচিত যে ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) সৈতে সামৰিক সংঘৰ্ষ এইকাৰণেই ঘটিছিল, কাৰণ নাগালিম জাতীয়তাবাদক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল আৰু ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) 'আইন-শৃংখলা'ক বিঘ্নিত কৰাৰ বাবে নগাসকলক দোষাৰোপ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।”

মুইভাই নাগালেণ্ডৰ হেব্ৰনত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৭৯ সংখ্যক নগা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

২০০২ চনৰ ১১ জুলাইত আমষ্টাৰডাম যৌথ বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ ২৩ বছৰ আৰু ২০১৫ চনৰ ৩ আগষ্টৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ দশম বছৰৰ কথা উল্লেখ কৰি মুইভাই কয়, “এই চুক্তিসমূহে উচ্চস্বৰে আৰু স্পষ্টকৈ কয় যে নগাসকল হেৰুওৱা মানুহ নহয় । আমাৰ ইতিহাস আছে আৰু আমাৰ সাৰ্বভৌম অধিকাৰ আছে ।”

মুইভাই কয়, "ইতিহাসৰ নিষ্ঠুৰ সত্য আমাৰ বাবে বেদনাদায়ক, কাৰণ আমি আজি ১৪ আগষ্ট, ২০২৫ তাৰিখে ৭৯ সংখ্যক নগা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ । আমাক আগ্ৰাসী দেশ ভাৰত আৰু বাৰ্মাই (ম্যানমাৰ) অত্যাচাৰ আৰু দমন কৰি আহিছে । ইতিহাসৰ নিষ্ঠুৰ সত্যতা হ’ল যে আজি ৭৯ বছৰ স্পৰ্শ কৰা ঐতিহাসিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে আমি যুঁজিব লাগিব ।”

উল্লেখ্য যে ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ ১৯৯৭ চনৰ ২৫ জুলাইত এন এছ চি এন আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হয় । অৱশেষত ১৯৯৭ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হয় ।

লগতে পঢ়ক :ঐতিহাসিক লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ: দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক; অসম আৰক্ষীৰ আৰু কোনে লাভ কৰিলে পদক ? - INDEPENDENCE DAY 2025

নতুন দিল্লী: উত্তৰ-পূবত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নগা শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত চলি আছে ৰাজনৈতিক আলোচনা । তাৰ পটভূমিতে বৃহস্পতিবাৰে নেচনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অব নাগালাণ্ড চমুকৈ এন এছ চি এনে নাগালিমৰ জাতীয় পতাকা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধান (য়েহজাবো) আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণৰ দাবী পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে ।

সুকীয়া জাতীয় পতাকা, সুকীয়া সংবিধান আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণ আপোচবিহীন বুলি স্পষ্ট কৰি এন এছ চি এনৰ সাধাৰণ সম্পাদক থুইংগালেং মুইভাই কয়, ‘আজি হওক বা কাইলৈ, আমি আমাৰ বহুমূলীয়া অনন্য ইতিহাস আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ হৈ সদায় থিয় দিম । আমি ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) পৰা একো দাবী নকৰোঁ, কিন্তু আমি যিটো বিধিগতভাৱে আমাৰ সেইটো ঘোষণা আৰু দাবী কৰিছোঁ । সেইবাবেই আমি নাগালিমৰ অনন্য ইতিহাস, আমাৰ ভূখণ্ড আৰু সাৰ্বভৌমত্ব, নাগালিমৰ জাতীয় পতাকা, নাগালিমৰ জাতীয় সংবিধান (য়েহজাবো) আৰু সকলো নগা সংলগ্ন অঞ্চলৰ একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নকৰোঁ । গতিকে ভাৰত আৰু বাৰ্মাই (ম্যানমাৰ) যদি নগাসকলৰ ইতিহাসক সন্মান কৰে, তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ ইতিহাসক দহগুণ বেছি সন্মান কৰিম ।”

ভাৰত-নগা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰী এ কে মিশ্ৰই বিভিন্ন নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ বাবে অহৰহ আলোচনা কৰি থকাৰ সময়তে মুইভাই এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে ।

কিন্তু এন এছ চি এনে সুকীয়া নগা জাতীয় পতাকা আৰু সুকীয়া সংবিধানৰ দাবী উত্থাপন কৰাত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত জটিলতা আহি পৰিছে ।

৬০০ ৰাউণ্ড অতিক্ৰম কৰা ভাৰত-নগা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুইভাই কয়, “আহক আমি নিজকে সোঁৱৰাই দিয়া উচিত যে ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) সৈতে সামৰিক সংঘৰ্ষ এইকাৰণেই ঘটিছিল, কাৰণ নাগালিম জাতীয়তাবাদক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল আৰু ভাৰত আৰু বাৰ্মাৰ (ম্যানমাৰ) 'আইন-শৃংখলা'ক বিঘ্নিত কৰাৰ বাবে নগাসকলক দোষাৰোপ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।”

মুইভাই নাগালেণ্ডৰ হেব্ৰনত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৭৯ সংখ্যক নগা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

২০০২ চনৰ ১১ জুলাইত আমষ্টাৰডাম যৌথ বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ ২৩ বছৰ আৰু ২০১৫ চনৰ ৩ আগষ্টৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ দশম বছৰৰ কথা উল্লেখ কৰি মুইভাই কয়, “এই চুক্তিসমূহে উচ্চস্বৰে আৰু স্পষ্টকৈ কয় যে নগাসকল হেৰুওৱা মানুহ নহয় । আমাৰ ইতিহাস আছে আৰু আমাৰ সাৰ্বভৌম অধিকাৰ আছে ।”

মুইভাই কয়, "ইতিহাসৰ নিষ্ঠুৰ সত্য আমাৰ বাবে বেদনাদায়ক, কাৰণ আমি আজি ১৪ আগষ্ট, ২০২৫ তাৰিখে ৭৯ সংখ্যক নগা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ । আমাক আগ্ৰাসী দেশ ভাৰত আৰু বাৰ্মাই (ম্যানমাৰ) অত্যাচাৰ আৰু দমন কৰি আহিছে । ইতিহাসৰ নিষ্ঠুৰ সত্যতা হ’ল যে আজি ৭৯ বছৰ স্পৰ্শ কৰা ঐতিহাসিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে আমি যুঁজিব লাগিব ।”

উল্লেখ্য যে ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ ১৯৯৭ চনৰ ২৫ জুলাইত এন এছ চি এন আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হয় । অৱশেষত ১৯৯৭ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হয় ।

লগতে পঢ়ক :ঐতিহাসিক লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ: দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক; অসম আৰক্ষীৰ আৰু কোনে লাভ কৰিলে পদক ? - INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

NSCN DEMAND SEPARATE NAGA FLAGNSCN DEMAND SEPARATE CONSTITUTIONNSCN MUIVAHইটিভি ভাৰত অসমNSCN

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.