ভাটো নহয়, এইবাৰ নিগনি: সিদ্ধমুনীৰ গনেশে চাই দিব আপোনাৰো ভৱিষ্যৎ !

ভাটো নহয়, এইবাৰ নিগনি: সিদ্ধমুনীৰ গনেশে চাই দিব আপোনাৰো ভৱিষ্যৎ !
নাৰায়ণবনম গাঁৱৰ বাসিন্দা সিদ্ধমুনীয়ে ভাটৌৰ সলনি এটা নিগনিৰ জৰিয়তে চাই দিয়ে সকলোৰে ভৱিষ্যৎ ।
Published : September 13, 2025 at 8:49 PM IST
চিট্টুৰ: আমাৰ সমাজত এতিয়াও এনে বহু মানুহ আছে যিয়ে আনৰ ভৱিষ্যৎ চাবলৈ পাৰে বুলি কয় । হয়তো এনে ব্যক্তি আপুনিও দেখিছে বা এনে ব্যক্তিৰ কথা শুনিছে । এনে ভৱিষ্যৎ চাবলৈ জনা ব্যক্তিসকলে প্ৰায়ে লগত এটা ভাটৌ চৰাই আৰু কেইখিলামান তাচপাতৰ দৰে কাগজ লৈ ফুৰা দেখা যায় ।
কিন্তু আপুনি বাৰু কেতিয়াবা দেখিছেনে কপৌ বা ভাটো চৰাইৰ সলনি নিগনি লৈ ফুৰা । হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ভাটৌ চৰাইৰ জৰিয়তে নহয়, নিগনিৰ জৰিয়তে এজন লোকে চাই দিয়ে আনৰ ভৱিষ্যৎ ।
এই ঘটনাটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিট্টুৰ জিলাৰ বাদামালাপেট মণ্ডলৰ । এছ ভি পুৰামৰ আঞ্জেৰম্মা মন্দিৰত এক নতুন পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । যিয়ে ভক্ত আৰু কৌতুহলী দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই অস্বাভাৱিক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে নাৰায়ণবনম গাঁৱৰ বাসিন্দা সিদ্ধমুনীয়ে (Siddhamuni), যিয়ে ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ভটৌৰ দ্বাৰা আনৰ ভাগ্য চাই আহিছে । প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে চেন্নাই ভ্ৰমণৰ সময়ত সিদ্ধমুনীয়ে ভাগ্যৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰশিক্ষিত এন্দুৰ দেখা পায় । তাৰ পাছৰ পৰাই এই ধাৰণাটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ এটা নিগনি চিট্টুৰলৈ আনি তাৰ নাম গণেশ ৰাখি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।
কেইবামাহো সাৱধানে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ অন্তত গণেশে অঞ্জেৰম্মা মন্দিৰত সিদ্ধমুনীক ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । নিগনিটোৰ এনে কাণ্ড দেখি আচৰিত হ’ল সকলো । সিদ্ধমুনিয়ে বুজাইছে যে যিহেতু নিগনি ভগৱান গণেশৰ পৰম্পৰাগত বাহন, গতিকে এই প্ৰথাই ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য ধাৰণ কৰি অধিক লোকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
স্থানীয় লোকে কয় যে এই পদ্ধতিৰ নতুনত্ব আৰু কৌতুহলৰ কাৰকৰ বাবেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । দৰ্শনাৰ্থীসকলে নিগনিটোৱে কেনেকৈ স্লিপবোৰ বাছি লয় আৰু ভাগ্যৰ “ভৱিষ্যদ্বাণী” কৰে তাক লৈ আচৰিত হোৱাৰ কথা কয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ মন্দিৰ ভ্ৰমণত এক চঞ্চল অথচ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলে প্ৰায়ে নিজৰ সন্তানক এই অনুষ্ঠানটো চাবলৈ আনে, ইয়াক মনোৰঞ্জন আৰু আশীৰ্বাদ দুয়োটা হিচাপে গণ্য কৰিছে তেওঁলোকে ।
সিদ্ধমুনিয়ে জোৰ দি কয় যে ভৱিষ্যদ্বাণী প্ৰতীকী আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক ইতিবাচক দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰা । তেওঁ কয়, “গণেশ নিগনিয়ে ভক্তসকলৰ বাবে হাঁহি আৰু আশা কঢ়িয়াই আনে । ই কেৱল ভৱিষ্যতৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা নহয়, ই বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰ কথা ।”
মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই গণেশৰ ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ লগতে উপযুক্ত খাদ্য আৰু নিৰাপদ পৰিৱেশৰ ব্যৱস্থা কৰাটোও নিশ্চিত কৰিছে । ইতিমধ্যে এই অনন্য প্ৰথাই ওচৰৰ গাঁও আৰু চহৰৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত মন্দিৰটোক স্থানীয় আকৰ্ষণলৈ পৰিণত হৈছে ।
পৰম্পৰা, ভক্তি আৰু নতুনত্বৰ মিশ্ৰণেৰে এঞ্জেৰম্মা মন্দিৰত নিগনিৰ ভাগ্য কোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰি আছে যে অতি অগতানুগতিক পদ্ধতিবোৰেও বিশ্বাসৰ সৈতে সংযুক্ত হ’লে হৃদয় আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে ।