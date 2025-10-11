আফগান বৈদেশিক মন্ত্ৰী মুত্তকীৰ সংবাদমেলত নাছিল মহিলা সাংবাদিক
তালিবান ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত আফগান বৈদেশিক মন্ত্ৰী আমিৰ খান মুত্তাকী ৷ দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন মুত্তকীৰ ।
Published : October 11, 2025 at 1:10 PM IST
নতুন দিল্লী : আফগান বৈদেশিক মন্ত্ৰী আমিৰ খান মুত্তকীয়ে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত মাত্ৰ কেইজনমান সাংবাদিককহে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়, লগতে সংবাদমেলখনত নাছিল কোনো মহিলা সাংবাদিক ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনাৰ কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে নতুন দিল্লীস্থিত আফগান দূতাবাসত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে মুত্তকীয়ে ৷ অনুমান কৰা হৈছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্রিফিঙলৈ সাংবাদিকক আমন্ত্রণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ সৈতে থকা তালিবানৰ বিষয়াসকলে লৈছিল ৷
বিষয়াসকলে কয় যে ভাৰতীয় পক্ষই আফগান প্ৰতিনিধি দলটোক পৰামৰ্শ দিছিল যে মহিলা সাংবাদিককো এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা উচিত ৷ আফগানিস্তানত মহিলাৰ অধিকাৰত বাধা আৰোপ কৰাৰ বাবে তালিবান শাসন ব্যৱস্থাই বিভিন্ন দেশৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দৰে বিশ্বব্যাপী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাও তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
আফগানিস্তানৰ নাৰীৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষ প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও মুত্তকীয়ে কয় যে প্ৰতিখন দেশৰ নিজস্ব ৰীতি-নীতি, আইন আৰু সিদ্ধান্ত আছে, যিবোৰক সন্মান কৰিব লাগিব ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে ২০২১ চনৰ আগষ্ট মাহত তালিবান ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত দেশখনৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে ৷
মুত্তকীয়ে কয় যে তালিবানৰ শাসনৰ পূৰ্বে আফগানিস্তানত প্ৰতিদিনে ২০০ৰ পৰা ৪০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ তেওঁ কয়, "এই চাৰি বছৰত এনে কোনো লোকচান হোৱা নাই ৷ আইন আছে আৰু সকলোৰে নিজৰ অধিকাৰ আছে ৷ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হোৱাসকলে ভুল কৰিছে ৷"
তেওঁ কয়, "প্ৰতিখন দেশৰ নিজস্ব ৰীতি-নীতি, আইন আৰু সিদ্ধান্ত থাকে আৰু সেই অনুসৰি কাম কৰে ৷ মানুহৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো সঠিক নহয় ৷ যদি ব্যৱস্থা আৰু আইনত মানুহ সুখী নহয়, তেন্তে শান্তি ঘূৰি আহিছে কিয় ?"
