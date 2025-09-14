ETV Bharat / bharat

লামডিঙৰ সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীলৈ জাননী জাৰি NHRCৰ

অসমৰ লামডিং ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত এগৰাকী সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰৱ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ ।

NHRC notice to state police chief over 'assault' on media person in Assam
সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰৱ NHRC (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 14, 2025 at 8:54 AM IST

নতুন দিল্লী: ৭ ছেপ্টেম্বৰত লামডিঙত এগৰাকী সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে । শনিবাৰে আয়োগে চলিত মাহৰ পহিলাভাগতে লামডিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনাক লৈ অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়ালৈ এখন জাননী জাৰি কৰে ।

উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি লাামডিং প্ৰেছ ক্লাৱৰ লগতে স্থানীয় লোকেও গৰিহণা দিয়ে । লগতে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈয়ো কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ তথা সাংবাদিকক উচিত নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী কৰে বুলি আয়োগে উল্লেখ কৰে । এক বিবৃতিত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কয়, "অসমৰ লামডিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা এগৰাকী সাংবাদিকক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ ভিত্তিত আয়োগে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷"

সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি তেওঁক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আৰু চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । আয়োগে উল্লেখ কৰে যে যদি সংবাদমাধ্যমত প্ৰকাশিত তথ্য সত্য, তেন্তে এয়া মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰা হৈছে । সেয়ে আয়োগে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ এখন জাননী জাৰি কৰে, য'ত দুসপ্তাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰাৰ দাবী কৰে ।

সূত্ৰ অনুসৰি, ৯ ছেপ্টেম্বৰত প'ৰ্টেলসমূহত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল যে, মাজনিশা লোকজনে কাম সামৰি স্ব-গৃহলৈ উভতিছিল আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা । ইয়াৰ পিছতে সংবাদকৰ্মীগৰাকীয়ে নিজৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত উচিত ন্যায়ৰ আশাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

উল্লেখ্য যে ৭ ছেপ্টেম্বৰত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা সাংবাদিকগৰাকী কামৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতাৰ সময়তে ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় । ভুক্তভোগীয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় ২০ জনৰো অধিক লোকৰ এটা দলে তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু তেওঁৰ সোণৰ চেইন, ম'বাইল, ঘড়ী আৰু মটৰচাইকেল কাঢ়ি লয় ।

আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সোধ পোচৰ বাবে দুগৰাকীক নিজৰ জিম্মাত লয় । আহত সাংবাদিকগৰাকীক লামডিং চিভিল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইফালে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ভুক্তভোগী সাংবাদিকগৰাকীয়ে সুৰাপান কৰি আছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

