ETV Bharat / bharat

এৰী শিল্পৰ বাবে NEHHDC-লৈ জাৰ্মানীৰ অইকো-টেক্স প্ৰমাণ-পত্ৰ - Assam Eri Silk

নিউজ ডেস্ক, ১৭ আগষ্ট : অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ এক গৌৰৱৰ খবৰ । অঞ্চলটোৰ এৰী শিল্পই লাভ কৰিছে এক অনন্য স্বীকৃতি । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ (Ministry of Development of the North Eastern Region, DoNER) অধীনস্থ উত্তৰ-পূব হস্তশিল্প আৰু হস্ততাঁত উন্নয়ন নিগমে (North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation, NEHHDC) এৰীৰ বাবে লাভ কৰিছে এক সন্মানীয় স্বীকৃতি । দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত জাৰ্মানীৰ পৰা সন্মানীয় অইকো-টেক্স প্ৰমাণ-পত্ৰ (Oeko-Tex Certification) প্ৰদান কৰিছে বিভাগটোক ।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যই কেৱল অঞ্চলটোৰ পৰম্পৰাগত কাৰুশিল্পক উন্নীত কৰাই নহয়, লগতে এৰী শিল্পক বিশ্বজনীন স্বীকৃতি আৰু এক বহনক্ষম বস্ত্ৰ হিচাপেও স্থান প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে এৰী পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ নিৰামিষভোজী ৰেচম (vegan silk) হিচাপে প্ৰসিদ্ধ । ইয়াত আন ৰেচমৰ দৰে লেটাৰ ভিতৰত থকা পলুটো কটা নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পলুটো স্বাভাৱিকভাৱে লেটাৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ইয়াক আমাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে এৰি দিয়ে । এই নৈতিক আৰু পৰিৱেশ-অনুকূল প্ৰক্ৰিয়াই এৰী ৰেচমক আন ৰেচমৰ পৰা পৃথক কৰে, যাৰ ফলত ই বস্ত্ৰ উদ্যোগত সহানুভূতিশীল আৰু স্থিৰতাৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হয় । ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, অইকো-টেক্স প্ৰমাণ-পত্ৰ হৈছে এক কঠোৰ মানক, যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে বস্ত্ৰবোৰ ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থৰ ঊৰ্ধ্বত আৰু ইয়াক পৰিৱেশ-অনুকূল পৰিস্থিতিত উৎপাদন কৰা হয় । যাৰ ফলত এৰীৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।