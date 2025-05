ETV Bharat / bharat

NEET UG 2025: ৪ মে'ত পৰীক্ষাকেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই কেইটা কথা মনত ৰাখিব... - NEET UG 2025

পৰীক্ষাকেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই কেইটা কথা মনত ৰাখিব ( File Photo )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 2, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:26 PM IST 3 Min Read

কোটা : নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত কৰিব দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা 'NEET UG 2025' । ইতিমধ্যে সকলো প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি পুৱা ১১ বজাৰ পৰা ১:৩০ বজালৈ দিয়া হ'ব । পৰীক্ষা আবেলি ২ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰাৰ্থীসকলক ১:৩০ বজাৰ পিছত যিকোনো পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । এইবাৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব । কোটা জিলাত পৰীক্ষাৰ বাবে নোডেল বিষয়া হিচাপে এডিএম মুকেশ চৌধুৰীক নিয়োগ কৰা হৈছে । ইফালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ, প্ৰশ্নকাকত সমাধান আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰস্থানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰী কৰা হৈছে । এই পৰীক্ষা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰো মুঠ ৫৬৬ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ ভিতৰত ৫৫২ খন চহৰ ভাৰতৰ আৰু ১৪ খন বিদেশী চহৰ । সমগ্ৰ দেশতে ৫০০০ তকৈও অধিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পৰীক্ষাৰ বাবে মুঠ ২.৩ নিযুত প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে । প্ৰৱেশৰ সময়ত আৱশ্যকীয় নথিপত্র : নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, এডমিট কাৰ্ডখন (প্ৰৱেশ পত্ৰ) ৩ পৃষ্ঠাৰ হ'ব লাগিব । য'ত এক ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম (স্ব-ঘোষণা প্ৰপত্ৰ) অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত এখন পোষ্টকাৰ্ড আকাৰৰ ফটো থাকিব । স্ব-ঘোষণা প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব লাগিব । এই স্ব-ঘোষণাত তিনিটা বাকচ থাকিব । আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আপলোড কৰা ৰঙীন ফটো ইয়াৰ প্ৰথম বাকচত লগাব লাগিব ।

কোটা : নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত কৰিব দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা 'NEET UG 2025' । ইতিমধ্যে সকলো প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি পুৱা ১১ বজাৰ পৰা ১:৩০ বজালৈ দিয়া হ'ব । পৰীক্ষা আবেলি ২ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰাৰ্থীসকলক ১:৩০ বজাৰ পিছত যিকোনো পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । এইবাৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব । কোটা জিলাত পৰীক্ষাৰ বাবে নোডেল বিষয়া হিচাপে এডিএম মুকেশ চৌধুৰীক নিয়োগ কৰা হৈছে । ইফালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ, প্ৰশ্নকাকত সমাধান আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰস্থানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰী কৰা হৈছে । এই পৰীক্ষা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰো মুঠ ৫৬৬ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ ভিতৰত ৫৫২ খন চহৰ ভাৰতৰ আৰু ১৪ খন বিদেশী চহৰ । সমগ্ৰ দেশতে ৫০০০ তকৈও অধিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পৰীক্ষাৰ বাবে মুঠ ২.৩ নিযুত প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে । প্ৰৱেশৰ সময়ত আৱশ্যকীয় নথিপত্র : নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, এডমিট কাৰ্ডখন (প্ৰৱেশ পত্ৰ) ৩ পৃষ্ঠাৰ হ'ব লাগিব । য'ত এক ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম (স্ব-ঘোষণা প্ৰপত্ৰ) অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত এখন পোষ্টকাৰ্ড আকাৰৰ ফটো থাকিব । স্ব-ঘোষণা প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাব লাগিব । এই স্ব-ঘোষণাত তিনিটা বাকচ থাকিব । আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আপলোড কৰা ৰঙীন ফটো ইয়াৰ প্ৰথম বাকচত লগাব লাগিব । দ্বিতীয় বাকচটোত বাওঁ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ লগাব লাগিব । তৃতীয় বাকচত, শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াক কেৱল পৰীক্ষা কোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । প্ৰাৰ্থীজনে অনলাইন আবেদনৰ সময়ত আপলোড কৰা স্বাক্ষৰবোৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু এই স্বাক্ষৰবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিৰীক্ষকৰ সন্মুখত কৰিব লাগিব । দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত থকা বাকচটোত পোষ্টকাৰ্ড আকাৰৰ (৪x৬) ৰঙীন ফটো লগাব লাগিব । নিৰীক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পৃষ্ঠাত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু এই স্বাক্ষৰবোৰ কোঠাত থকা নিৰীক্ষকৰ সন্মুখতে কৰিব লাগিব । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰৱেশৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ফটো আইডি কাৰ্ড (আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ৰেচন কাৰ্ড) লৈ যাব লাগিব । পানীৰ বটলত কোনো ধৰণৰ ষ্টিকাৰ থাকিব নালাগিব । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ইফালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব । কিছুমান সামগ্ৰী লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থী । সেইবোৰ হৈছে- মোবাইল ফোন,ব্লুটুথ ডিভাইছ, হেডফোন, মাইক্ৰ'ফোন, পেজাৰ,হেল্থ বেণ্ড, ঘড়ী, বেল্ট, হেণ্ডবেগ, চছমা, বেগ, কাগজৰ টুকুৰা, পেঞ্চিল বাকচ, কেলকুলেটৰ, কলম, স্কেল, পেন ড্ৰাইভ, ইৰেজাৰ ইত্যাদি । লগতে পঢ়ক :ৱেভছ ছামিট ২০২৫ত ৰামোজী গ্ৰুপৰ ষ্টলে আকৰ্ষিত কৰিছে ৰাইজক, উপস্থিত CMD চেৰুকুৰি কিৰণো - WAVE SUMMIT 2025

Last Updated : May 2, 2025 at 5:26 PM IST