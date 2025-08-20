ETV Bharat / bharat

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ - VICE PRESIDENT ELECTION

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাধাকৃষ্ণণে আৰু এনডিএৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে ৰাজ্যসভাৰ মহাসচিব তথা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়া পি চি মোদীক চাৰিটা ছেট মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 1:12 PM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে বুধবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাধাকৃষ্ণণে আৰু এন ডি এৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে ৰাজ্যসভাৰ মহাসচিব তথা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়া পি চি মোদীক চাৰিটা ছেট মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জে ডি ইউ নেতা ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং এই চাৰিটা ছেটৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ মূল প্ৰস্তাৱক আছিল ।

ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে আৰু তাৰ পিছত ৰাধাকৃষ্ণণে এখন পঞ্জীত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক মনোনয়ন পত্ৰৰ স্বীকৃতি পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷ মোদী, শ্বাহ, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানকে ধৰি টিডিপি নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডু, শিৱসেনাৰ নেতা শ্ৰীকান্ত শিন্দে, এল জে পি এছ পি নেতা চিৰাগ পাছোৱানকে ধৰি এন ডি এৰ অন্যান্য নেতাই ৰাধাকৃষ্ণণক সংসদৰ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যায় ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে সংসদ কমপ্লেক্সত মহান ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিমূৰ্তি থকা প্ৰেৰণা স্থানত ৰাধাকৃষ্ণণে মহাত্মা গান্ধী আৰু অন্যান্য নেতাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷ বিজেপিয়ে ৯ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চন্দ্ৰপুৰম পন্নুছামি ৰাধাকৃষ্ণণক ঘোষণা কৰিছিল ৷ তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই ৷

২০২৪ চনৰ ৩১ জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰা ৰাধাকৃষ্ণণে নিযুক্তিৰ পূৰ্বে প্ৰায় ডেৰ বছৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে ৰাধাকৃষ্ণণক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আৰু পুণ্ডুচেৰীৰ উপ-ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ৷

