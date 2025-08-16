ETV Bharat / bharat

ভাৰত বিভাজনৰ বাবে জিন্না, কংগ্ৰেছ আৰু মাউণ্টবেটেন দায়ী ! NCERT ৰ নতুন মডিউলে হাহাকাৰ লগাইছে দেশত - NCERT MODULES

NCERT ৰ নতুন মডিউলত ভাৰত বিভাজনক এক অভূতপূৰ্ব মানৱীয় ট্ৰেজেডী বুলি অভিহিত কৰা হৈছে ৷ জিন্না, কংগ্ৰেছ আৰু মাউণ্টবেটেনক জগৰীয়া কৰা হৈছে ।

NCERT new special modules on partition of india creation of pakistan jinnah congress mountbatten
নেহৰু, মাউণ্টবেটেন আৰু জিন্না (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 8:31 PM IST

4 Min Read

নতুন দিল্লী: ভাৰত বিভাজনৰ ওপৰত NCERT ৰ নতুন বিশেষ মডিউলে দেশ বিভাজনৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি কয় যে তেওঁলোকে “বিভাজনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল” আৰু “জিন্নাক তুচ্ছজ্ঞান কৰিছিল” । আনহাতে ইয়াৰ পিছত হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ আগতীয়াকৈ অনুমান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।

আগষ্ট মাহত বিভাজনৰ ভয়ানক স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে দুটা মডিউল মুকলি কৰা হৈছিল, এটা মধ্যম পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু আনটো গৌণ পৰ্যায়ৰ বাবে । মডিউলসমূহত কোৱা হৈছে যে ভাৰত বিভাজন আৰু পাকিস্তানৰ সৃষ্টি কোনো কাৰণতে অনিবাৰ্য নাছিল ।

বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ মতে তিনিজন ব্যক্তিয়ে বিভাজনৰ গঢ় দিছিল, “জিন্না, যিয়ে ইয়াক দাবী কৰিছিল; কংগ্ৰেছে, যিয়ে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মাউণ্টবেটেনে, যিয়ে ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিছিল ।”

মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ মডিউলত কোৱা হৈছে, “ভাৰতীয় কোনো এজন নেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা প্ৰাদেশিক প্ৰশাসন, সেনা, আৰক্ষী আদি চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাছিল । সেয়েহে স্বাভাৱিকতে উদ্ভৱ হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাছিল... নহ’লে এনে খৰখেদা কৰা নহ’লহেঁতেন ।”

মডিউলসমূহে বিভাজনক "এটা অভূতপূৰ্ব মানৱীয় ট্ৰেজেডী" হিচাপে বৰ্ণনা কৰে যাৰ বিশ্ব ইতিহাসত কোনো সমান্তৰাল নাই । ইয়াত গণহত্যা, প্ৰায় ডেৰ কোটি লোকৰ স্থানচ্যুতি, ব্যাপক যৌন হিংসা আৰু "বাটত নিহতসকলৰ মৃতদেহৰে ভৰ্তি" শৰণাৰ্থী ৰে'লৰ আগমনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এটা খণ্ডত কোৱা হৈছে, "বিভাজন চূড়ান্ত হোৱাৰ আগতেই কিছুমান ভয়ংকৰ কাণ্ড আৰম্ভ হৈছিল... নোয়াখালী আৰু কলিকতা (১৯৪৬) আৰু ৰাৱালপিণ্ডি, থোহা আৰু বেৱাল (১৯৪৭ চনৰ মাৰ্চ)ৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডবোৰ ভয়ংকৰ উদাহৰণ ।"

এই লেখাটোৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি, ১৯৪৬ চনত হিংসাৰ সৈতে জড়িত মুছলিম লীগৰ ডাইৰেক্ট একচন ডে’ এক টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হয় । ইয়াত জিন্নাৰ সতৰ্কবাণী, "হয়তো বিভক্ত ভাৰত নহয় ধ্বংস ভাৰত"ক এনে হেঁচা হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে যিয়ে অৱশেষত কংগ্ৰেছ, নেহৰু আৰু পেটেলক আপোচ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।

দ্বিতীয় মডিউলে কাশ্মীৰ সংঘাত, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ ওপৰত বাহ্যিক হেঁচাকে ধৰি চিৰস্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে বিভাজনক পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, "পাকিস্তানে কাশ্মীৰ দখল কৰিবলৈ তিনিখন যুদ্ধ কৰিছে আৰু পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদ ৰপ্তানি কৰাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে... এই সকলোবোৰ বিভাজনৰ পৰিণতি ।"

মডিউলটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আনকি জিন্নাইও পিছলৈ স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ জীৱনকালত বিভাজনৰ আশা কৰা নাছিল- "মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা হ'ব । মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলো যে মোৰ জীৱনত পাকিস্তানক দেখা পাম ।"

স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে, মধ্যম পৰ্যায়ৰ মডিউলে বিভাজনক সৰল শব্দৰে ব্যাখ্যা কৰে কিন্তু একেটা অংশীদাৰী দায়িত্বৰ অনুভূতি ধৰি ৰাখে । ইয়াত কোৱা হৈছে, “ভাৰত বিভাজনৰ বাবে তিনিটা উপাদান দায়ী আছিল: জিন্না, যিয়ে ইয়াক দাবী কৰিছিল, দ্বিতীয়তে, কংগ্ৰেছ, যিয়ে ইয়াক মানি লৈছিল আৰু তৃতীয়তে, মাউণ্টবেটেন, যিয়ে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছিল ।”

এই শিতানত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ক্ষমতা হস্তান্তৰত মাউণ্টবেটেনৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰা হৈছে, এই খৰখেদাকৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰক “এটা বিশাল গাফিলতিৰ কাম” বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । যাৰ ফলত স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছতো লাখ লাখ লোক কোন দেশৰ আছিল সেই বিষয়ে কোনো সূত্ৰ নোহোৱা কৰি পেলাইছিল ।

মডিউলটোৰ সামৰণিত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে বিভাজনক সতৰ্কবাণী হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে- "শাসকসকলৰ অদূৰদৰ্শিতা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগত পৰিণত হ'ব পাৰে । শান্তি অৰ্জনৰ বাবে হিংসাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়াটোৱে হিংসাত্মক গোটসমূহৰ ক্ষুধা বৃদ্ধিহে কৰে ।"

লগতে পঢ়ক : এসপ্তাহ ধৰি হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে ৰাজ্যপালে

নতুন দিল্লী: ভাৰত বিভাজনৰ ওপৰত NCERT ৰ নতুন বিশেষ মডিউলে দেশ বিভাজনৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি কয় যে তেওঁলোকে “বিভাজনৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল” আৰু “জিন্নাক তুচ্ছজ্ঞান কৰিছিল” । আনহাতে ইয়াৰ পিছত হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ আগতীয়াকৈ অনুমান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।

আগষ্ট মাহত বিভাজনৰ ভয়ানক স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে দুটা মডিউল মুকলি কৰা হৈছিল, এটা মধ্যম পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু আনটো গৌণ পৰ্যায়ৰ বাবে । মডিউলসমূহত কোৱা হৈছে যে ভাৰত বিভাজন আৰু পাকিস্তানৰ সৃষ্টি কোনো কাৰণতে অনিবাৰ্য নাছিল ।

বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ মতে তিনিজন ব্যক্তিয়ে বিভাজনৰ গঢ় দিছিল, “জিন্না, যিয়ে ইয়াক দাবী কৰিছিল; কংগ্ৰেছে, যিয়ে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মাউণ্টবেটেনে, যিয়ে ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিছিল ।”

মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ মডিউলত কোৱা হৈছে, “ভাৰতীয় কোনো এজন নেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা প্ৰাদেশিক প্ৰশাসন, সেনা, আৰক্ষী আদি চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা নাছিল । সেয়েহে স্বাভাৱিকতে উদ্ভৱ হোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাছিল... নহ’লে এনে খৰখেদা কৰা নহ’লহেঁতেন ।”

মডিউলসমূহে বিভাজনক "এটা অভূতপূৰ্ব মানৱীয় ট্ৰেজেডী" হিচাপে বৰ্ণনা কৰে যাৰ বিশ্ব ইতিহাসত কোনো সমান্তৰাল নাই । ইয়াত গণহত্যা, প্ৰায় ডেৰ কোটি লোকৰ স্থানচ্যুতি, ব্যাপক যৌন হিংসা আৰু "বাটত নিহতসকলৰ মৃতদেহৰে ভৰ্তি" শৰণাৰ্থী ৰে'লৰ আগমনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এটা খণ্ডত কোৱা হৈছে, "বিভাজন চূড়ান্ত হোৱাৰ আগতেই কিছুমান ভয়ংকৰ কাণ্ড আৰম্ভ হৈছিল... নোয়াখালী আৰু কলিকতা (১৯৪৬) আৰু ৰাৱালপিণ্ডি, থোহা আৰু বেৱাল (১৯৪৭ চনৰ মাৰ্চ)ৰ ভয়ংকৰ কাণ্ডবোৰ ভয়ংকৰ উদাহৰণ ।"

এই লেখাটোৰ বিষয়বস্তু অনুসৰি, ১৯৪৬ চনত হিংসাৰ সৈতে জড়িত মুছলিম লীগৰ ডাইৰেক্ট একচন ডে’ এক টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হয় । ইয়াত জিন্নাৰ সতৰ্কবাণী, "হয়তো বিভক্ত ভাৰত নহয় ধ্বংস ভাৰত"ক এনে হেঁচা হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে যিয়ে অৱশেষত কংগ্ৰেছ, নেহৰু আৰু পেটেলক আপোচ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।

দ্বিতীয় মডিউলে কাশ্মীৰ সংঘাত, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ ওপৰত বাহ্যিক হেঁচাকে ধৰি চিৰস্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে বিভাজনক পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, "পাকিস্তানে কাশ্মীৰ দখল কৰিবলৈ তিনিখন যুদ্ধ কৰিছে আৰু পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদ ৰপ্তানি কৰাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে... এই সকলোবোৰ বিভাজনৰ পৰিণতি ।"

মডিউলটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আনকি জিন্নাইও পিছলৈ স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ জীৱনকালত বিভাজনৰ আশা কৰা নাছিল- "মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা হ'ব । মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলো যে মোৰ জীৱনত পাকিস্তানক দেখা পাম ।"

স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে, মধ্যম পৰ্যায়ৰ মডিউলে বিভাজনক সৰল শব্দৰে ব্যাখ্যা কৰে কিন্তু একেটা অংশীদাৰী দায়িত্বৰ অনুভূতি ধৰি ৰাখে । ইয়াত কোৱা হৈছে, “ভাৰত বিভাজনৰ বাবে তিনিটা উপাদান দায়ী আছিল: জিন্না, যিয়ে ইয়াক দাবী কৰিছিল, দ্বিতীয়তে, কংগ্ৰেছ, যিয়ে ইয়াক মানি লৈছিল আৰু তৃতীয়তে, মাউণ্টবেটেন, যিয়ে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছিল ।”

এই শিতানত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ক্ষমতা হস্তান্তৰত মাউণ্টবেটেনৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰা হৈছে, এই খৰখেদাকৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰক “এটা বিশাল গাফিলতিৰ কাম” বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । যাৰ ফলত স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছতো লাখ লাখ লোক কোন দেশৰ আছিল সেই বিষয়ে কোনো সূত্ৰ নোহোৱা কৰি পেলাইছিল ।

মডিউলটোৰ সামৰণিত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে বিভাজনক সতৰ্কবাণী হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে- "শাসকসকলৰ অদূৰদৰ্শিতা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগত পৰিণত হ'ব পাৰে । শান্তি অৰ্জনৰ বাবে হিংসাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়াটোৱে হিংসাত্মক গোটসমূহৰ ক্ষুধা বৃদ্ধিহে কৰে ।"

লগতে পঢ়ক : এসপ্তাহ ধৰি হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে ৰাজ্যপালে

For All Latest Updates

TAGGED:

PARTITION OF INDIAPAKISTAN JINNAHCONGRESS MOUNTBATTENইটিভি ভাৰত অসমNCERT MODULES

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.