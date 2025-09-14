ETV Bharat / bharat

শিৰৰ বাবদ ৮ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষিত মাওবাদী ধৰাশায়ী, ৭ দুধৰ্ষ মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ

মাওবাদী বিৰোধী অভিযানত সেনাই ধৰাশায়ী কৰিলে দুধৰ্ষ মাওবাদীক । ঘটনাস্থলীৰ পৰা বন্দু আৰু বিজিএল লাঞ্চাৰ উদ্ধাৰ ।

During the Bijapur Naxal operation, a Maoist carrying a bounty of Rs 8 lakh was killed
মাওবাদী ধৰাশায়ী, ৭ দুধৰ্ষ মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 3:39 PM IST

বীজাপুৰ : মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা অভিযানত প্ৰতিদিনেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে মাওবাদীসকল । শনিবাৰে শিৰৰ বাবদ ৮ লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা দুটাকৈ মাওবাদী নিহত হয় অভিযানত । দেওবাৰে পুনৰ সেনাই অভিযান চলাই আন এটা মাওবাদীকো ধৰাশায়ী কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ককেকৌৰমা জংঘলত সংঘটিত হৈছিল এই সংঘৰ্ষ । কাকেকৌৰমা জংঘল বীজাপুৰৰ গংগালুৰ অঞ্চলৰ অধীনত পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

৭ দুধৰ্ষ মাওবাাদীক গ্ৰেপ্তাৰ:

মাওবাদী বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত সেনাই বাসাগুড়া আৰু মোদকপাল থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ পৰা ১ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষিত ৭ টা সক্ৰিয় মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাওবাদীসকলৰ পৰা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, বৈদ্যুতিক তাঁৰ, কাৰ্ডেক্স তাঁৰ, চেফ্টী ফিুজ, পাৱাৰ চ'ৰ্চ বেটাৰীৰ লগতে মাটি খান্দি নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদী সংগঠনৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয় ।

এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী হোৱা মাওবাদীটো অৰুণ মড়কাম:

ধৰাশায়ী হোৱা শিৰৰ বাবদ ৮ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষিত মাওবাদীটো ৩৫ বছৰীয়া অৰুণ মড়কাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মাওবাদী অৰুণ এণ্টাপাট, সুকমা জিলাৰ, চিন্তাগুফা থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ । অৰুণ মাওবাদী সংগঠনৰ ডিবীচিএম মিলিটাৰী কোম্পানী ৰ ২ নং পদত আছিল ।

এই সন্দৰ্ভত বস্তাৰৰ ৰেঞ্জৰ আই জি সুন্দৰৰাজ পীয়ে কয়,"২০২৪ ত আৰম্ভ হোৱা অভিযান, ২০২৫ টো বস্তাৰৰ নিষিদ্ধ তথা অবৈধ চিপিআই(মাওবাদী) সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সেনাই নিৰন্তৰভাৱ চলাই গৈছে । এই অভিযানকালত যোৱা ২১ মাহত(২০২৪ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৩ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ লৈ) ৪৩২ টা দুধৰ্ষ মাওবাদীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যি সুৰক্ষাতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱশালী ৰণনীতি, দুঃসাহসিক অভিযান আৰু জনসমৰ্থনৰ প্ৰতীক ।"

আনহাতে বীজাপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক জীতেন্দ্ৰ যাদৱে কয়," বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ পম খেদি জিলাখনৰ কাকেকৌৰমা জংঘলত মাওবাদী কেডাৰৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি বীজাপুৰৰ ডি আৰ জি, এটিএফ তথা কোব্ৰা ২০২ ৰ সংযুক্ত দলে চলাইছিল অভিযান । য'ত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰোঁ ।"

মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব:

বস্তাৰৰ আইজিয়ে কয়, "মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব । সেনাই কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো অভিজান চলাই যাব ।" বস্তাৰৰ আইজি সুন্দৰৰাজ পীয়ে কয়,"বস্তাৰৰ ভৌগলিক সমস্যা আৰু বতৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত সেনাই সম্পূৰ্ণ সাহসিকতাৰে মাওবাদীৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আহিছে ।"

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাওবাাদীৰ নাম:

  1. গুড্ডু কুৰ্মী ওৰফে পৌকড়ী
  2. ইৰপা কৌচা
  3. ৰেংগৌ পিড়গা
  4. সন্না কাৰম
  5. কৌচা ওৰফে ৰাজু
  6. জৌগৌ হেমলা
  7. ৰেংগৌ গুট্টা

