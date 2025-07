ETV Bharat / bharat

'গোচৰটো ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত, সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত...' নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰত আদালতত ছোনিয়া গান্ধীৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি - NATIONAL HERALD CASE

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী ( ANI )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 4, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : July 5, 2025 at 12:28 AM IST 3 Min Read

নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে আদালতত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) তদন্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ আদালতত যুক্তি দি তেওঁ কয় যে এই গোচৰটো 'সঁচাকৈয়ে আচৰিত' আৰু 'অভূতপূৰ্ব' । সিংভিয়ে কয়, "এয়া কোনো সম্পত্তি নোহোৱাকৈ, কোনো সম্পত্তিৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰক্ষেপণ নোহোৱাকৈ ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগ । ই সঁচাকৈয়ে আচৰিত, আচৰিততকৈও অধিক ।" অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল এছ ভি ৰাজুৱে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটৰ যুক্তিৰ পিছত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । ৰাজুৱে গান্ধী পৰিয়ালক ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোম্পানীটোৰ হিতাধিকাৰী বুলি দাবী কৰিছিল আৰু এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ২০০০ কোটিৰো অধিক সম্পত্তিৰ জালিয়াতিৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগত ষড়যন্ত্ৰ আৰু ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ইডিয়ে এওঁলোকক অভিযুক্ত কৰিছিল ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা মতিলাল ভোৰা আৰু অস্কাৰ ফাৰ্নাণ্ডেছৰ উপৰিও সুমন ডুবে, ছেম পিট্ৰ’ডা আৰু এটা ব্যক্তিগত কোম্পানী ইয়ং ইণ্ডিয়ানৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ইডি আৰু সিংভীৰ মাজত হোৱা তৰ্কৰ সময়ত কি যুক্তি আগবঢ়োৱা হৈছিল

Last Updated : July 5, 2025 at 12:28 AM IST