নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰত ই ডিৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ১৮ আগষ্টত ৰায়দান কৰিব ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে দিনটো আন এটা গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে এই গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে সময় নাপালে, যাৰ বাবে ৰায়দান পিছুৱাই দিব লগা হ’ল ৷ যোৱা ৭ আগষ্টত এই গোচৰৰ কেছ ডায়েৰী নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ পৰা কিছু প্ৰশ্নৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল ৷
আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াক এই গোচৰৰ সৈতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কি সম্পৰ্ক আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ জুলাইত আদালতে ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল ৷শুনানিৰ সময়ত ইডিৰ হৈ এ এছ জি এছ ভি ৰাজুৱে এই গোচৰৰ সাক্ষীৰ বক্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি কংগ্ৰেছ দললৈ দান দিয়া লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কয় ৷ একাংশ দানকাৰীকো টিকট দিয়া হয় ৷ এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি গান্ধী পৰিয়ালৰ যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে এ জে এল প্ৰথমে নেচনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ৷
এই গোচৰত ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছে এ জে এলক বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বৰঞ্চ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অংশ আছিল ৷ চিমাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ই ডিয়ে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যন কিয় দেখুৱাব পৰা নাই ৷ ১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপলানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যনত উল্লেখ আছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ৷
ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কৈছিল যে ইডিয়ে এক আচৰিত আৰু অপ্ৰত্যাশিত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ই ডিয়ে এনে এটা গোচৰ দিছে যিটো আচৰিততকৈও অধিক ৷ এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কোম্পানীবোৰে নিজৰ ঋণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ নিজকে আন এটা কোম্পানীক দিয়ে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোনো লাভজনক কোম্পানী নহয় ৷