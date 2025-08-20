নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোত ই ডিৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ই ডিৰ অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে আদালতত দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ই ডিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে ৷ এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি এতিয়া ২৬ আগষ্টত হ’ব ৷ ১৮ আগষ্টত আদালতে ই ডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ৭ আগষ্টত আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কি সম্পৰ্ক আছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ জুলাইত আদালতে এই সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৷ সেই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত ই ডিয়ে কংগ্ৰেছ দললৈ দান দিয়া লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কৈছিল ৷ একাংশ দানকাৰীকো টিকট দিয়া হয় ৷ গান্ধী পৰিয়ালৰ এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি কোৱা যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰাজুৱে ৷ তেওঁ কয় যে এ জে এল প্ৰথমে নেচনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ৷
এই গোচৰত ৫ জুলাইত বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ লোকসভাত হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছে এ জে এল বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰা নাছিল, এই প্ৰতিষ্ঠানটো বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা অংশ ৷ চিমাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ই ডিয়ে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যন কিয় দেখুৱাব পৰা নাই ৷ ১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপলানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ চিমাই কৈছিল যে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যনত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ৪ জুলাইত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অভাৱনীয় গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ই ডিয়ে এনে এটা গোচৰ দিছে যিটো আচৰিততকৈও অধিক ৷ এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ সিংভীয়ে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰিবলৈ নিজৰ সম্পত্তি আন এটা কোম্পানীক দিয়ে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোনো লাভজনক কোম্পানী নহয় ৷ সিংভিয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একোৱেই কৰা নাছিল আৰু কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল ৷
ই ডিয়ে যুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলে :
৩ জুলাইত ই ডিৰ হৈ যুক্তি সম্পূৰ্ণ হয় ৷ ই ডিৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এ এছ জি এছ ভি ৰাজুৱে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান ২০০০ কোটি টকাৰ অপৰাধমূলক আয় লাভৰ এক মাধ্যম আৰু ই ধন সৰবৰাহৰ এক ক্লাছিক গোচৰ ৷ ৰাজুৱে কৈছিল যে শ্বেয়াৰহোল্ডিং কেৱল নামৰ বাবেহে আৰু আন অভিযুক্তসকল গান্ধী পৰিয়ালৰ পুতলা ৷
ই ডিয়ে গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল :
ই ডিয়ে কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ৯২ কোটি পোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল দুহাজাৰ কোটি লাভ কৰা ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে ২০০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত্ৰ ৫০ লাখ টকাহে দিছিল ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেলছ লিমিটেডৰ মালিকীস্বত্ব লোৱাৰ পিছত গান্ধী পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰিত ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডে নেশ্যনেল হেৰাল্ডে কাকত প্ৰকাশ নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
২ মে’ত আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল :
২ মে’ত এই গোচৰত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ১৫ এপ্ৰিলত আদালতত বিচাৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে এই গোচৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছেম পিট্ৰ’ডাক অভিযুক্ত কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ আইনৰ ৪৪ আৰু ৪৫ নং ধাৰাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷
এই গোচৰত অভিযোগকাৰী সুব্ৰমণ্য স্বামীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ মাৰ্গত অৱস্থিত ১৬০০ কোটি টকাৰ হেৰাল্ড হাউছ ভৱনটো দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডক এ জে এলৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছিল ৷ স্বামীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হেৰাল্ড হাউছক বাতৰি কাকত চলাবলৈ মাটি দিছিল, সেয়েহে ইয়াক ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ৷