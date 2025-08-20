ETV Bharat / bharat

ছোনিয়া-ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ইডি অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে আদালতে - NATIONAL HERALD CASE

ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে এই গোচৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে ।

NATIONAL HERALD CASE
ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 7:32 AM IST

5 Min Read

নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোত ই ডিৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ই ডিৰ অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে আদালতত দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ই ডিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে ৷ এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি এতিয়া ২৬ আগষ্টত হ’ব ৷ ১৮ আগষ্টত আদালতে ই ডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ৭ আগষ্টত আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কি সম্পৰ্ক আছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ জুলাইত আদালতে এই সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৷ সেই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত ই ডিয়ে কংগ্ৰেছ দললৈ দান দিয়া লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কৈছিল ৷ একাংশ দানকাৰীকো টিকট দিয়া হয় ৷ গান্ধী পৰিয়ালৰ এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি কোৱা যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰাজুৱে ৷ তেওঁ কয় যে এ জে এল প্ৰথমে নেচনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ৷

এই গোচৰত ৫ জুলাইত বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ লোকসভাত হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছে এ জে এল বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰা নাছিল, এই প্ৰতিষ্ঠানটো বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা অংশ ৷ চিমাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ই ডিয়ে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যন কিয় দেখুৱাব পৰা নাই ৷ ১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপলানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ চিমাই কৈছিল যে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যনত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা ৪ জুলাইত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অভাৱনীয় গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ই ডিয়ে এনে এটা গোচৰ দিছে যিটো আচৰিততকৈও অধিক ৷ এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ সিংভীয়ে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰিবলৈ নিজৰ সম্পত্তি আন এটা কোম্পানীক দিয়ে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোনো লাভজনক কোম্পানী নহয় ৷ সিংভিয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একোৱেই কৰা নাছিল আৰু কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল ৷

ই ডিয়ে যুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলে :

৩ জুলাইত ই ডিৰ হৈ যুক্তি সম্পূৰ্ণ হয় ৷ ই ডিৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এ এছ জি এছ ভি ৰাজুৱে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান ২০০০ কোটি টকাৰ অপৰাধমূলক আয় লাভৰ এক মাধ্যম আৰু ই ধন সৰবৰাহৰ এক ক্লাছিক গোচৰ ৷ ৰাজুৱে কৈছিল যে শ্বেয়াৰহোল্ডিং কেৱল নামৰ বাবেহে আৰু আন অভিযুক্তসকল গান্ধী পৰিয়ালৰ পুতলা ৷

ই ডিয়ে গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল :

ই ডিয়ে কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ৯২ কোটি পোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল দুহাজাৰ কোটি লাভ কৰা ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে ২০০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত্ৰ ৫০ লাখ টকাহে দিছিল ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেলছ লিমিটেডৰ মালিকীস্বত্ব লোৱাৰ পিছত গান্ধী পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰিত ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডে নেশ্যনেল হেৰাল্ডে কাকত প্ৰকাশ নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

২ মে’ত আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল :

২ মে’ত এই গোচৰত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ১৫ এপ্ৰিলত আদালতত বিচাৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে এই গোচৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছেম পিট্ৰ’ডাক অভিযুক্ত কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ আইনৰ ৪৪ আৰু ৪৫ নং ধাৰাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷

এই গোচৰত অভিযোগকাৰী সুব্ৰমণ্য স্বামীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ মাৰ্গত অৱস্থিত ১৬০০ কোটি টকাৰ হেৰাল্ড হাউছ ভৱনটো দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডক এ জে এলৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছিল ৷ স্বামীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হেৰাল্ড হাউছক বাতৰি কাকত চলাবলৈ মাটি দিছিল, সেয়েহে ইয়াক ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ৷

লগতে পঢ়ক : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰৰ আজি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আদালতৰ

নেচনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ১৮ আগষ্টত ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ

নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভত পিছুৱালে আদালতৰ নিৰ্দেশ

নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰ: ইডিৰ চাৰ্জশ্বীটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে সংৰক্ষিত ৰাখিছে ৰায়

নতুন দিল্লী : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোত ই ডিৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ই ডিৰ অধিবক্তাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ৷ বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনে আদালতত দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত ই ডিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে ৷ এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি এতিয়া ২৬ আগষ্টত হ’ব ৷ ১৮ আগষ্টত আদালতে ই ডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক শিৱ কুমাৰ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ৭ আগষ্টত আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এই গোচৰৰ সৈতে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কি সম্পৰ্ক আছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৪ জুলাইত আদালতে এই সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৷ সেই গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত ই ডিয়ে কংগ্ৰেছ দললৈ দান দিয়া লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি কৈছিল ৷ একাংশ দানকাৰীকো টিকট দিয়া হয় ৷ গান্ধী পৰিয়ালৰ এছ’চিয়েটেড জাৰ্নেলছ লিমিটেড (এ জে এল)ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বুলি কোৱা যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰাজুৱে ৷ তেওঁ কয় যে এ জে এল প্ৰথমে নেচনেল হেৰাল্ডৰ প্ৰকাশক আছিল ৷

এই গোচৰত ৫ জুলাইত বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ লোকসভাত হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰ এছ চিমাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছে এ জে এল বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰা নাছিল, এই প্ৰতিষ্ঠানটো বচাব বিচাৰিছিল কাৰণ ই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা অংশ ৷ চিমাই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ই ডিয়ে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যন কিয় দেখুৱাব পৰা নাই ৷ ১৯৩৭ চনত জৱাহৰলাল নেহৰু, জে বি কৃপলানী, ৰফী আহমেদ কিদৱাই আদি কংগ্ৰেছ নেতাই এ জে এল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ চিমাই কৈছিল যে এ জে এলৰ মেম’ৰেণ্ডাম অৱ এছ’চিয়েশ্যনত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সকলো নীতি কংগ্ৰেছৰ হ’ব ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা ৪ জুলাইত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে এটা আচৰিত আৰু অভাৱনীয় গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ই ডিয়ে এনে এটা গোচৰ দিছে যিটো আচৰিততকৈও অধিক ৷ এইটো এটা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ য’ত সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ সিংভীয়ে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ানে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেল লিমিটেডক ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কোম্পানীয়ে নিজকে ঋণমুক্ত কৰিবলৈ নিজৰ সম্পত্তি আন এটা কোম্পানীক দিয়ে ৷ তেওঁ কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান কোনো লাভজনক কোম্পানী নহয় ৷ সিংভিয়ে কৈছিল যে ই ডিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একোৱেই কৰা নাছিল আৰু কিছু ব্যক্তিগত অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল ৷

ই ডিয়ে যুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলে :

৩ জুলাইত ই ডিৰ হৈ যুক্তি সম্পূৰ্ণ হয় ৷ ই ডিৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এ এছ জি এছ ভি ৰাজুৱে কৈছিল যে ইয়ং ইণ্ডিয়ান ২০০০ কোটি টকাৰ অপৰাধমূলক আয় লাভৰ এক মাধ্যম আৰু ই ধন সৰবৰাহৰ এক ক্লাছিক গোচৰ ৷ ৰাজুৱে কৈছিল যে শ্বেয়াৰহোল্ডিং কেৱল নামৰ বাবেহে আৰু আন অভিযুক্তসকল গান্ধী পৰিয়ালৰ পুতলা ৷

ই ডিয়ে গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল :

ই ডিয়ে কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ৯২ কোটি পোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল দুহাজাৰ কোটি লাভ কৰা ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে ২০০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত্ৰ ৫০ লাখ টকাহে দিছিল ৷ ই ডিয়ে কৈছিল যে এছ’চিয়েটেড জেনেৰেলছ লিমিটেডৰ মালিকীস্বত্ব লোৱাৰ পিছত গান্ধী পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰিত ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডে নেশ্যনেল হেৰাল্ডে কাকত প্ৰকাশ নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

২ মে’ত আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল :

২ মে’ত এই গোচৰত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাতজন অভিযুক্তক আদালতে জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ১৫ এপ্ৰিলত আদালতত বিচাৰৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে এই গোচৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছেম পিট্ৰ’ডাক অভিযুক্ত কৰিছিল ৷ ই ডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ আইনৰ ৪৪ আৰু ৪৫ নং ধাৰাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷

এই গোচৰত অভিযোগকাৰী সুব্ৰমণ্য স্বামীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ মাৰ্গত অৱস্থিত ১৬০০ কোটি টকাৰ হেৰাল্ড হাউছ ভৱনটো দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে ইয়ং ইণ্ডিয়ান লিমিটেডক এ জে এলৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিয়া হৈছিল ৷ স্বামীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হেৰাল্ড হাউছক বাতৰি কাকত চলাবলৈ মাটি দিছিল, সেয়েহে ইয়াক ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি ৷

লগতে পঢ়ক : নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰৰ আজি শুনানি গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আদালতৰ

নেচনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ১৮ আগষ্টত ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত আদালতৰ

নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভত পিছুৱালে আদালতৰ নিৰ্দেশ

নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰ: ইডিৰ চাৰ্জশ্বীটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে সংৰক্ষিত ৰাখিছে ৰায়

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL HERALD CASE RAHUL GANDHIHEARING IN NATIONAL HERALD CASESONIA GANDHI MONEY LAUNDERING CASEইটিভি ভাৰত অসমNATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

দেশতকৈ বিদেশৰ কোটি টকাৰ লোভনীয় চাকৰি ডাঙৰ নহয় যাৰ বাবে, সেই মানুহজনৰ কথাৰে

ধূমপানৰ, গুটখা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপোনাৰো হ'ব পাৰে এইসমূহ ৰোগ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.